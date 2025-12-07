Colombia

Aida Victoria Merlano muestra su transformación tras nuevos retoques estéticos en el rostro: “El talento de la ciencia médica”

La influencer colombiana compartió en redes sociales los detalles de los procedimientos a los que se sometió para resaltar su imagen, generando reacciones divididas entre seguidores y el apoyo público de una familiar cercana

El nuevo aspecto de Aida Victoria Merlano tras someterse a tratamientos faciales despierta debate en redes - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La influencer Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia tras mostrar a través de sus redes sociales los cambios recientes que realizó en su rostro con el objetivo de refrescar y realzar su imagen.

La creadora de contenido, conocida por compartir abiertamente detalles de su vida personal y profesional, explicó en Instagram que optó por someterse a diferentes procedimientos estéticos como parte de una decisión personal enfocada en sentirse más cómoda frente al espejo.

Según compartió, los retoques incluyeron la aplicación de ácido hialurónico en los labios para mejorar la iluminación, la utilización de colágeno con el fin de dar mayor firmeza y brillo al rostro y la administración de puntos de bótox para atenuar líneas de expresión y mantener un aspecto más juvenil. “Quería sentirme diferente y verme más fresca. Me realicé unos pequeños arreglos que me ayudan a sentirme bien conmigo”, publicó la influencer en una de sus historias.

“Le quiero dar gracias a Dios por mi belleza, Dios me dio la vida y hacer plata para metérmela encima y Dios también le da el talento a la ciencia médica”, dijo Merlano.

Aida Victoria Merlano compartió el proceso y los resultados de sus recientes retoques faciales a través de historias en Instagram - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Las imágenes del resultado no tardaron en generar numerosas reacciones entre sus seguidores. Por un lado, hubo comentarios positivos que resaltaron el cambio como favorecedor y natural; otros usuarios, en cambio, cuestionaron la elección de recurrir a procedimientos invasivos, argumentando la presión social que existe sobre la apariencia de las figuras públicas.

Aida Victoria Merlano confirma denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja y obtiene medida de protección

La controversia entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y su expareja, el empresario Juan David Tejada, alcanzó un nuevo escenario luego de que la influencer confirmara públicamente haber sido víctima de violencia intrafamiliar.

Merlano detalló que, ante una serie de incidentes, decidió presentar una denuncia formal y obtener una medida de protección provisional, con el objetivo de salvaguardar su integridad y la de su hijo.

El conflicto cobró notoriedad en redes sociales tras una publicación de Tejada con motivo del cuarto mes de nacimiento de su hijo, Emi, en la que el empresario expresó: “Felices 4 meses, hijo de mi vida. Así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”.

La contundente respuesta de Aida Victoria Merlano a Juan David Tejada tras la foto con su hijo: “Te puedo tumbar el circo” - crédito @aidavictoriam/IG

Aida Victoria Merlano interpretó ese mensaje como una provocación y un intento de manipular la opinión pública. Según relató en sus propias redes, no solo ha enfrentado indirectas y mensajes a través de las plataformas digitales, sino también reclamos en torno a la manutención del menor y una creciente tensión en la dinámica familiar.

Merlano sostuvo que le resulta preocupante el uso que hace su expareja de su hijo para obtener visibilidad y planteó cuestionamientos sobre la implicación de Tejada en la vida de sus otros hijos. En una de sus respuestas, afirmó: “Te jactas en redes sociales de ser el padre perfecto y resulta que desde que el niño nació, tú no das un solo peso, estás demandado por alimentos… Te puedo tumbar el circo con todo y payasos si no me respetas”. También señaló, a propósito de la exposición mediática de su expareja, que “solo publicas al hijo que más visualizaciones te da”.

La influencer no solo manifestó su inconformidad pública, sino que narró el proceso emocional que implicó la decisión de denunciar, lo que considera un paso difícil pero necesario. Explicó que al responder la encuesta de rigor en la comisaría, tomó conciencia de que lo vivido sí correspondía a situaciones de violencia intrafamiliar, aunque no hubiera existido un golpe físico. Sobre ese momento, detalló: “Es así, casi me pega, pero no me dio… Cuando me siento y me empiezan a hacer la encuesta, ahí es donde tú haces conciencia y dices: O sea, por mi parte, esta persona me violentó”.

Aida Victoria Merlano confirmó públicamente que interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar contra el empresario Juan David Tejada, su expareja - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

Merlano compartió una imagen para evidenciar la medida de protección que las autoridades le otorgaron en el marco de la denuncia. En su mensaje, animó a otras mujeres que atraviesan circunstancias similares a no normalizar ni ocultar esos episodios. “Si usted vive violencia, denuncie. Ese cuentico de: ‘No, es que yo ya dejo eso en el pasado y cierro el capítulo’. No, mi amor, yo me acuerdo todavía el día que fui a poner la denuncia”, expresó.

