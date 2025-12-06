Juanda expulsó un cálculo renal y mostró todo el proceso, mientras contaba que tenía que ver Ryan Castro con la situación

Juanda sorprende a sus fans al contar cómo expulsó un cálculo renal con la inesperada compañía de Ryan Castro - crédito @juandam___/IG

El creador de contenido Juanda volvió a captar la atención de sus seguidores luego de publicar un video en sus redes sociales en el que contó, con su característico tono espontáneo y sin filtros, el difícil proceso que vivió al expulsar de manera natural un cálculo renal que lo venía afectando desde hacía varias semanas.

El relato no solo incluyó detalles explícitos de lo que sintió física y emocionalmente, también sumó una inesperada participación del cantante de reguetón Ryan Castro, el cual terminó siendo testigo del momento a través de una videollamada.

Desde días atrás, Juanda ya había comentado que estaba atravesando una situación médica compleja debido a un fuerte dolor provocado por una piedra en el riñón. Incluso, había contado que tuvo que acudir al médico y que se encontraba a la espera de que el cálculo fuera expulsado de forma natural, algo que, según explicó, le habían recomendado intentar antes de otros procedimientos.

En el video, el influenciador recordó que, en medio de la desesperación, llegó a intentar métodos poco convencionales: “Fuimos a una montaña rusa que supuestamente expulsa los cálculos renales”, contó entre risas, aunque admitió que con el paso del tiempo pensó que se trataba de “pura mierda” y que nada iba a suceder. Sin embargo, todo cambió de manera inesperada.

La épica anécdota de Juanda: así fue el doloroso “parto” de su cálculo renal con Ryan Castro como testigo virtual - crédito @juandamc/tiktok

Juanda relató que una mañana se despertó y vivió lo que describió como la experiencia más dolorosa al orinar.

“Acabo de tener la peor orina que he tenido en mi vida, me hizo llorar”, dijo, mezclando el dolor con el humor que lo caracteriza y en medio de ese momento, aseguró haber escuchado un sonido peculiar que lo alertó de que algo había pasado: “Yo estaba haciendo chichi y salió un poquito y, de la nada, sonó. Sonó muy lindo”.

Confundido, pero consciente de la importancia del momento, explicó que al mirar la taza vio una pequeña “cosita” y dudó si realmente se trataba del cálculo renal o algo distinto. Aun así, decidió no soltar la cisterna de inmediato y recogerlo para verificar si se trataba del cálculo que estaba esperando expulsar desde hace varios días.

“No quiero soltar la cisterna, me da pesar. Es como si se me fuera un hijo”, comentó, mientras mostraba el objeto y confesaba que nunca pensó tener que vivir una situación así, pero minutos después, Juanda confirmó que lo que había expulsado era efectivamente la piedra.

Así vivió Juanda la expulsión de su cálculo renal, entre risas y apoyo - crédito @juandamc/tiktok

“Es gigante. Esa mierda es la piedra del peñón... Es más dura de lo que me imaginaba. Qué gonorrea”, aseguró, destacando lo rígida que era y lo impactante que resultaba pensar que eso había estado dentro de su cuerpo durante tanto tiempo.

El momento tomó un giro inesperado cuando decidió hacer una videollamada a Ryan Castro, pues lo señaló como una de las personas que le había dado consejos —junto con su familia— para enfrentar el proceso.

Al contestar, el cantante no ocultó su asombro cuando Juanda le mostró la piedra y le explicó que había salido de manera natural. “¿Lo orinó?”, preguntó Ryan entre risas, a lo que el creador respondió afirmativamente. “Eso fue un parto”, comentó el artista, reconociendo el dolor que debió haber sentido.

Entre risas y expresiones de alivio, Juanda agradeció el apoyo y cerró el momento dedicándole el suceso al reguetonero: “Marica, muchas gracias, se lo dedico”, dijo, provocando carcajadas de ambos.

Juanda y Ryan Castro protagonizan el momento más inesperado: una videollamada, una piedra y muchas carcajadas - crédito @juandamc/tiktok

El video rápidamente se llenó de reacciones de seguidores que, entre la impresión y el humor, destacaron la honestidad de Juanda al compartir una experiencia tan íntima y dolorosa, especialmente en videollamada con Ryan Castro.

También hablaron sobre la cercanía y apoyo de amigos, ya que Juanda mostró en el video que también les mostró a sus amigos más cercanos la piedra y les contó el proceso, mientras ellos lo felicitaban por haber logrado expulsarlo.