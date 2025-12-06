Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en operación del Ejército al sur de Bolívar

Dos Miembros Del Clan Del Golfo Abatidos En Bolívar, otro más capturado y una entrega - crédito redes sociales/X

El reciente avance de las fuerzas militares en el sur de Bolívar marca un punto de inflexión en la lucha contra el Clan del Golfo, según la visión del general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Primera División del Ejército.

Los resultados de la operación, que hace parte del Plan Sur de Bolívar, surge como respuesta directa a las disposiciones judiciales y a la necesidad de reforzar la seguridad en una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.

El general Hernández Vargas explicó que: “Como resultado del Consejo de Seguridad desarrollado en Cartagena y en cumplimiento del auto interlocutorio número 057 del 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se creó la estrategia Plan Sur de Bolívar, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad de la población civil de esta zona del departamento”.

El despliegue de las tropas, apoyadas por la Fuerza de Despliegue Rápido número nueve y la Fuerza de Defensa Colombiana, se concentró en el corregimiento de Villaflor, municipio de Santa Rosa, donde se registraron intensos enfrentamientos con miembros de la estructura de Aristides Meza Páez, perteneciente a la estructura criminal.

El despliegue de las tropas, apoyadas por la Fuerza de Despliegue Rápido número nueve y la Fuerza de Defensa Colombiana, se concentró en el corregimiento de Villaflor, municipio de Santa Rosa, donde se registraron intensos enfrentamientos con miembros de la estructura de Aristides Meza Páez, perteneciente al Clan del Golfo - crédito @PedroSanchezCol/X

Hernández Vargas subrayó: “Los combates dejaron como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos presuntos integrantes de esta organización criminal. Además, una persona capturada y otra se sometió a la justicia. También se incautaron tres armas largas”.

Finalmente, el general Hernández Vargas aseguró que las operaciones continuarán hasta desarticular por completo a los grupos armados organizados que persisten en la región.

Capturan a “Juan de Dios”, líder de la organización en Antioquia

La reciente acción policial en el suroeste de Antioquia culminó con la detención de David Alexis Vera Muriel, conocido como “Juan de Dios”, junto a dos de sus principales guardaespaldas. La operación, orientada a debilitar la estructura criminal del Clan del Golfo en esta zona cafetera de Colombia, puso en evidencia la magnitud de las presiones que la organización ejercía sobre las comunidades rurales.

La captura de Juan de Dios debilita la estructura del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia - crédito Policía

El coronel Óscar Rico señaló que “un sujeto que corresponde al nombre David Alexis Vera Muriel, alias Juan de Dios, que es el pseudopolítico de la estructura criminal. Este sujeto, dentro del proceso investigativo, se tiene la orientación de que es la persona que se encontraba realizando reuniones de constreñimiento arbitrarias ilegales a miembros de la comunidad de la zona rural, especialmente los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés”.

Según el alto mando policial, el capturado lograba reunir, bajo amenaza, a presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) en distintas veredas del municipio de Andes. La estrategia de “Juan de Dios” consistía en emplear la intimidación para forzar a estos líderes a congregar a la población en lugares específicos. En esas reuniones se imponían las reglas del grupo y se establecían las condiciones para el cobro de extorsiones a los productores de café de la región.

El círculo más próximo a Juan de Dios incluía a dos individuos identificados por los alias de Pibe o “El Zarco” y “Cabezón”. El coronel Rico detalló que ambos “formaban parte del círculo cercano de protección del capturado, reforzando su capacidad de intimidación sobre la población local”.

La investigación permitió confirmar que el accionar de este grupo no solo apuntaba a obtener ingresos por medio de la extorsión, sino a consolidar un control territorial sobre las áreas rurales. “Este individuo desempeñaba un papel central en la estructura ilegal, ejerciendo presiones y amenazas sobre líderes comunales para imponer las reglas del grupo y coordinar el cobro de extorsiones a los productores de café”, explicó el coronel Rico.