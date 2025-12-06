Colombia

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en operación del Ejército al sur de Bolívar

En la operación se logró la captura de otro combatiente, la entrega de uno más y la incautación de tres armas de fuego

Guardar
Dos Miembros Del Clan Del Golfo Abatidos En Bolívar, otro más capturado y una entrega - crédito redes sociales/X

El reciente avance de las fuerzas militares en el sur de Bolívar marca un punto de inflexión en la lucha contra el Clan del Golfo, según la visión del general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Primera División del Ejército.

Los resultados de la operación, que hace parte del Plan Sur de Bolívar, surge como respuesta directa a las disposiciones judiciales y a la necesidad de reforzar la seguridad en una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El general Hernández Vargas explicó que: “Como resultado del Consejo de Seguridad desarrollado en Cartagena y en cumplimiento del auto interlocutorio número 057 del 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se creó la estrategia Plan Sur de Bolívar, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad de la población civil de esta zona del departamento”.

El despliegue de las tropas, apoyadas por la Fuerza de Despliegue Rápido número nueve y la Fuerza de Defensa Colombiana, se concentró en el corregimiento de Villaflor, municipio de Santa Rosa, donde se registraron intensos enfrentamientos con miembros de la estructura de Aristides Meza Páez, perteneciente a la estructura criminal.

El despliegue de las tropas,
El despliegue de las tropas, apoyadas por la Fuerza de Despliegue Rápido número nueve y la Fuerza de Defensa Colombiana, se concentró en el corregimiento de Villaflor, municipio de Santa Rosa, donde se registraron intensos enfrentamientos con miembros de la estructura de Aristides Meza Páez, perteneciente al Clan del Golfo - crédito @PedroSanchezCol/X

Hernández Vargas subrayó: “Los combates dejaron como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos presuntos integrantes de esta organización criminal. Además, una persona capturada y otra se sometió a la justicia. También se incautaron tres armas largas”.

Finalmente, el general Hernández Vargas aseguró que las operaciones continuarán hasta desarticular por completo a los grupos armados organizados que persisten en la región.

Capturan a “Juan de Dios”, líder de la organización en Antioquia

La reciente acción policial en el suroeste de Antioquia culminó con la detención de David Alexis Vera Muriel, conocido como “Juan de Dios”, junto a dos de sus principales guardaespaldas. La operación, orientada a debilitar la estructura criminal del Clan del Golfo en esta zona cafetera de Colombia, puso en evidencia la magnitud de las presiones que la organización ejercía sobre las comunidades rurales.

La captura de Juan de
La captura de Juan de Dios debilita la estructura del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia - crédito Policía

El coronel Óscar Rico señaló que “un sujeto que corresponde al nombre David Alexis Vera Muriel, alias Juan de Dios, que es el pseudopolítico de la estructura criminal. Este sujeto, dentro del proceso investigativo, se tiene la orientación de que es la persona que se encontraba realizando reuniones de constreñimiento arbitrarias ilegales a miembros de la comunidad de la zona rural, especialmente los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés”.

Según el alto mando policial, el capturado lograba reunir, bajo amenaza, a presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) en distintas veredas del municipio de Andes. La estrategia de “Juan de Dios” consistía en emplear la intimidación para forzar a estos líderes a congregar a la población en lugares específicos. En esas reuniones se imponían las reglas del grupo y se establecían las condiciones para el cobro de extorsiones a los productores de café de la región.

El gobierno colombiano formalizó la
El gobierno colombiano formalizó la Según el alto mando policial, el capturado lograba reunir, bajo amenaza, a presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) en distintas veredas del municipio de Andes - crédito Colprensa

El círculo más próximo a Juan de Dios incluía a dos individuos identificados por los alias de Pibe o “El Zarco” y “Cabezón”. El coronel Rico detalló que ambos “formaban parte del círculo cercano de protección del capturado, reforzando su capacidad de intimidación sobre la población local”.

La investigación permitió confirmar que el accionar de este grupo no solo apuntaba a obtener ingresos por medio de la extorsión, sino a consolidar un control territorial sobre las áreas rurales. “Este individuo desempeñaba un papel central en la estructura ilegal, ejerciendo presiones y amenazas sobre líderes comunales para imponer las reglas del grupo y coordinar el cobro de extorsiones a los productores de café”, explicó el coronel Rico.

Temas Relacionados

Dos hombres abatidosClan del GolfoEjércitoMunicipio de Santa RosaColombia-Noticias

Más Noticias

Partidos políticos apuestan por los ‘influencers’ para las elecciones del Congreso en 2026: a qué se debe este fenómeno

La presencia de figuras con millones de seguidores en redes sociales se consolida como un elemento clave en la conformación de candidaturas, con el objetivo de incidir en los resultados electorales del próximo Congreso

Partidos políticos apuestan por los

Niña de 7 años murió tras ataque de su propio padre, en Soledad, Atlántico: estaba en medio de un proceso de custodia familiar

La madre de la menor de edad había recibido un mensaje de su expareja tras la decisión judicial que le retiró la custodia al padre

Niña de 7 años murió

Artistas internacionales le rinden homenaje a Shakira en Colombia y en las redes sociales celebran su impacto global

El furor por la música de la cantante barranquillera se apoderó de los escenarios colombianos cuando grandes artistas del mundo sorprendieron al público interpretando sus éxitos, desatando una ola de admiración y orgullo

Artistas internacionales le rinden homenaje

Denuncian qué gobernación del Quindío se gastó “5.000 millones en lucecitas para Navidad” y dejó tiradas obras de infraestructuras

El contraste entre la imagen renovada del edificio oficial y el deterioro de escenarios deportivos, laboratorios y servicios básicos alimenta la exigencia de vigilancia y transparencia en la gestión departamental

Denuncian qué gobernación del Quindío

Por golpear y abusar sexualmente a una joven en Buenaventura, Valle del Cauca, un hombre fue condenado a casi dos décadas de prisión

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que documentan cómo Riascos Hernández se ofreció a llevar a la joven a su vivienda después de compartir con un grupo de personas. Aprovechando la confianza y bajo el pretexto de la falta de transporte, la condujo a una habitación de un hostal

Por golpear y abusar sexualmente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Artistas internacionales le rinden homenaje

Artistas internacionales le rinden homenaje a Shakira en Colombia y en las redes sociales celebran su impacto global

Yina Calderón afirmó que las “bonitas no lo hacen bien” y habló de la mansión de Westcol: “Qué fracaso”

‘Yo Me Llamo Eduin Caz’ emociona a Bogotá tras encontrarse junto al líder de Grupo Firme

Asaf Torres siente “miedo” de los memes que le han hecho con Yina Calderón: “Ya yo pienso que la tengo preñada”

Juanda expulsó un cálculo renal y mostró todo el proceso, mientras contaba que tenía que ver Ryan Castro con la situación

Deportes

Luis Díaz recibe reducción de

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026

Bayern Múnich aplastó por 5-0 al Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga: Luis Díaz jugó todo el partido

Roberto Martínez elogió el trabajo de la selección Colombia tras el sorteo del Mundial: “Máximo respeto”