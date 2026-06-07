Néstor Javier Celada Ciceri, es el nuevo alcalde de Gigante, Huila, tras elecciones atípicas

Néstor Javier Celada Ciceri fue elegido nuevo alcalde de Gigante, Huila en las elecciones atípicas del 7 de junio de 2026 - crédito ardigitalnoticias / Instagram

El municipio de Gigante, Huila vivió una jornada electoral fuera de calendario el domingo 7 de junio para escoger a su nuevo mandatario local, luego del fallecimiento del anterior alcalde, Josué Manrique Murcia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que 20.752 ciudadanos estaban habilitados para votar, cifra que refleja el interés de la comunidad por participar en este proceso democrático.

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Desde las primeras horas del día, los habitantes acudieron a los seis puestos de votación habilitados tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos rurales. En total, se dispusieron 56 mesas de votación y se designaron 406 jurados, todos previamente capacitados para garantizar la transparencia del proceso.

El candidato del Partido Liberal Colombiano obtuvo 4.438 votos, equivalentes al 38,04 % del total en Gigante, Huila - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En el área urbana, la autenticación biométrica permitió validar la identidad de los electores y prevenir casos de suplantación.

El candidato del Partido Liberal Colombiano, Néstor Javier Celada Ciceri, obtuvo 4.438 votos, lo que representa el 38,04% del total de sufragios depositados en las urnas.

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