Juan Carlos Pinzón reveló que llamó a Álvaro Uribe después de oficializar su participación en la consulta interpartidista: esto dijo

Juan Carlos Pinzón confirma su participación en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 tras una conversación con Álvaro Uribe - crédito Prensa de Pinzon Bueno

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y precandidato respaldado por los partidos Verde Oxígeno y ADA, confirmó que su decisión de participar en la consulta interpartidista que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026 se dio luego de una conversación telefónica con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este diálogo, según el líder, se discutió su disposición a formar parte de la “gran coalición democrática” que ambos han propuesto para enfrentar los retos del país.

Durante una rueda de prensa celebrada en la mañana del 5 de diciembre, Pinzón explicó que la llamada con el expresidente Uribe fue un paso crucial en el proceso que está emprendiendo para consolidar una alternativa política.

“Le dije, ‘presidente, yo estoy en disposición de eso que usted ha planteado, que es que se cree una gran coalición democrática, una gran consulta popular, y por eso manifiesto esa voluntad’”, relató el exministro, al destacar la importancia de generar un espacio político amplio, en el que los colombianos puedan encontrar soluciones a los problemas que enfrentan.

Juan Carlos Pinzón detalló su disposición a formar parte de un frente unido que defienda los valores de democracia y seguridad, luego de una conversación con el expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa - Juan Carlos Pinzón/Facebook

El exministro también resaltó que Uribe fue receptivo ante su propuesta y agradeció el apoyo. “Fue muy amable, me lo agradeció y quedamos de seguir en este diálogo que es tan importante para la democracia, para los colombianos”, agregó.

La participación de Pinzón en la consulta interpartidista busca crear una alternativa a los candidatos del Frente Amplio y el petrismo, que representan, en opinión del líder de derecha, una visión política que no responde a las necesidades de todos los colombianos.

“Estamos hablando, es de unir a los colombianos, no de entramados, de políticos, sino de hacer cosas para que la gente sepa que hay futuro, que hay esperanza, que hay claridad y que se va a acabar la incertidumbre”, aseveró en el espacio con los distintos medios de comunicación.

Con el expresidente Álvaro Urbe de aliado, Juan Carlos Pinzón se prepara para ofrecer un cambio total en la política colombiana - crédito Colprensa

Pinzón Bueno habla de la importancia de una unión para las elecciones de 2026

Además, Pinzón detalló que, junto a Verde Oxígeno y ADA, presentarán una carta de intención ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para formalizar su participación en la consulta. La idea de esta coalición es “construir una Gran Coalición Democrática”, que defienda principios fundamentales como el orden, la seguridad, la democracia y la protección de los derechos de las familias colombianas.

Según el exministro, esta coalición no solo busca enfrentar la actual polarización política, sino que pretende ofrecer soluciones claras a los problemas estructurales del país.

En cuanto a los temas que considera prioritarios para su campaña, Pinzón también abordó su visión sobre la relación entre el gobierno y las altas cortes, y la importancia de una cooperación armoniosa entre las instituciones del país.

Juan Carlos Pinzón e Ingrid Betancourt unieron fuerzas para que el exministro de Defensa sea el candidato presidencial de Verde Oxígeno, con miras al 2026 - crédito @PinzonBueno/X

Uno de ellos fue su enfoque hacia las altas cortes y la importancia de mantener una relación armónica entre el Ejecutivo y el poder judicial: “He tenido la oportunidad de hablar con magistrados de las altas cortes en distintos momentos. Les he hablado de la importancia de que el Gobierno nacional que yo voy a liderar tenga una armonía con las altas cortes”.

Asimismo, destacó que uno de los desafíos más urgentes de su futura administración será combatir el narcotráfico y la violencia. A este respecto, señaló que es esencial tener la capacidad de realizar aspersiones en ciertas regiones del país para debilitar las estructuras criminales, aunque siempre al garantizar la protección de la vida humana.

De igual manera, criticó la impunidad que, en su opinión, afecta gravemente al sistema judicial de la nación: “El país no puede seguir en esta impunidad y no puede seguir sin hacer cárceles. Vamos a hacer unas cárceles con toda la disciplina, con toda la autoridad”.

Juan Carlos Pinzón reafirma su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, defendiendo la capacidad del gobierno para realizar aspersiones sin poner en riesgo la vida humana - crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook

Sobre el sistema penitenciario, Pinzón insistió en la necesidad de reformarlo para que los centros de reclusión no solo sean espacios de castigo, sino también de rehabilitación. Según él, los presos deben ser preparados para reinsertarse en la sociedad mediante la adquisición de oficios y habilidades.

“El delincuente que entre allí no debe entrar a estudiar para ser más bandido, sino salir como una persona que sabe hacer algún oficio y que puede vivir el día de mañana de algo”, dijo en la rueda de prensa.