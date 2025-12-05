Colombia

Centro Democrático presentó su lista cerrada al Senado: Álvaro Uribe está en el puesto 25

El partido de derecha colombiano apostó fuertemente por el actual representante a la Cámara Andrés Forero, al colocarlo como líder de su lista al Senado. Además, sumó a otras figuras relevantes y a la presencia estratégica del expresidente para las elecciones de 2026

Guardar
La inclusión de Álvaro Uribe
La inclusión de Álvaro Uribe en la última posición de la lista al Senado es una estrategia para atraer votantes - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Centro Democrático, uno de los partidos más relevantes de la política de derecha colombiana, presentó oficialmente su lista al Senado para las elecciones de 2026. La nómina está conformada por 25 nombres que incluyen figuras de peso dentro de la colectividad, destacándose el retorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que vuelve a aparecer en el tarjetón electoral tras su salida del Congreso en años anteriores; con esta decisión, el partido busca fortalecer su presencia en el Legislativo y consolidarse como una fuerza política clave en el país.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, fue el encargado de anunciar la lista en un evento con la presencia de periodistas y algunos de los políticos que integran la nómina. En su intervención, el líder destacó que el proceso de selección fue “democrático” y “abierto”, al permitir que cualquier ciudadano pudiera inscribirse a través de las plataformas del partido.

“Hombres y mujeres unidos bajo unos principios y valores que están dispuestos a dar su vida por Colombia. Quiero explicarles cómo fue el proceso. Fue un proceso democrático, abierto, donde cualquier ciudadano de Colombia podía inscribirse a través de nuestras plataformas”, dijo Vallejo, que recalcó la importancia de dar un paso hacia una nueva etapa en la política del país.

Gabriel Vallejo, director del Centro
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, señaló que el proceso para elegir a los líderes que estarán en la lista al senado 2026 habia sido ético - crédito Centro Democrático

¿Quiénes son los destacados nombres que conforman la lista?

La lista de 25 candidatos no solo incluye a Uribe Vélez, sino a nombres reconocidos dentro del Centro Democrático, como Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta y Hernán Cadavid. Todos ellos tienen una trayectoria política significativa y fueron representantes activos del partido en diferentes instancias. Cabe destacar que el actual representante a la Cámara Andrés Forero -que llevó a esta corporación con 83.000 votos- encabezará esta lista, es decir, su curul ya es un hecho.

Uno de los aspectos más relevantes de la lista es la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su inclusión en el último lugar de la lista al Senado tiene una estrategia clara: capitalizar su amplio reconocimiento y apoyo popular para impulsar al partido en las elecciones. Aunque su posición en la lista podría parecer simbólica, se considera que su figura puede atraer un gran caudal de votos, lo que beneficiaría a todos los candidatos del Centro Democrático, al fortalecer así sus posibilidades de obtener más curules.

El listado completo incluye, además, a Julia Correa Nuttin, Carlos Meisel, María Clara Posada, Honorio Hernriquez, Josué Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Óscar Leonardo Villamizar, Juan Fernando Espinal (coequipero de Paola Holguin), María Angelica Guerra López, Juan Fernando Caicedo, Zandra Bernal, Lizeth Reina, José Vicente Carreño, Marelen Castillo, Carolina Restrepo Cañaveral, Estefanía Colmenenares, Amalia Salgado y Camilo Gaviria: estos candidatos provienen de diversas regiones del país.

El Centro Democrático presentó oficialmente
El Centro Democrático presentó oficialmente su lista al Senado para las elecciones de 2026, destacando el retorno de Álvaro Uribe Vélez - crédito @CeDemocratico/X

Uno de los elementos más destacados de esta lista es el uso de la metodología de la lista cerrada, una modalidad de votación que cambia la dinámica tradicional de los comicios. Con este sistema, los votantes no eligen individualmente a los candidatos, sino que marcan el logo del partido en la boleta electoral.

Es imperativo resalrar que en su mejor momento, en 2018, cuando Álvaro Uribe lideró la lista al Senado e Iván Duque asumió la Presidencia, el Centro Democrático logró obtener 19 curules en el Senado con alrededor de 2,5 millones de votos; lograr incrementar esa cifra para alcanzar 25 senadores, especialmente con una izquierda cada vez más consolidada, será un desafío considerable para la derecha colombiana.

Estos son los compromisos fundamentales que hizo el partido político para el periodo 2026-2030

Al mismo tiempo que el Centro Democrático presentaó su lista, compartió una serie de compromisos para el futuro de Colombia en diversas áreas clave. En el ámbito social, el partido se compromete a mantener los beneficios laborales existentes, reducir impuestos a las empresas, y fortalecer el sistema de salud para sacarlo de la crisis. Además, promoverá la formación educativa flexible para jóvenes y fomentará la construcción de vivienda social y rural como motor de empleo y reactivación económica.

El Centro Democrático presentó oficialmente
El Centro Democrático presentó oficialmente su lista al Senado para las elecciones de 2026, destacando el retorno de Álvaro Uribe Vélez - crédito @CeDemocratico/X

En cuanto a seguridad, el Centro Democrático se enfoca en combatir la inseguridad y el crimen organizado, fortaleciendo la cooperación internacional contra el narcotráfico y apoyando a la fuerza pública.Respecto a la eficiencia del Estado, el partido propone reducir la burocracia, promover la austeridad y asegurar la transparencia en el gasto público, de igual forma, se comprometen a crear un Estado más técnico, liviano y fiscalmente responsable.

En lo económico, el partido de derecha buscará atraer inversión y generar empleo mediante reformas procrecimiento que no aumenten impuestos, defendiendo la seguridad jurídica y creando un entorno favorable para el emprendimiento.

El Centro Democrático presentó oficialmente
El Centro Democrático presentó oficialmente su lista al Senado para las elecciones de 2026, destacando el retorno de Álvaro Uribe Vélez - crédito @CeDemocratico/X

