Un Policía estaría implicado en el violento robo a una joyería de Bucaramanga

El asalto a la joyería del centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga terminó con un intenso tiroteo y dos muertos - crédito Captura video

El presunto vínculo de un investigador de la Sijin en el robo a la joyería Carcas, de Bucaramanga, en la tarde del 29 de noviembre de 2025, ha generado conmoción en la ciudad y ha puesto en entredicho la confianza en la Policía Nacional.

Según información obtenida por Blu Radio, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el papel que habría desempeñado el uniformado dentro de la banda criminal responsable del asalto.

El hecho, que ocurrió en Bucaramanga, Santander, involucró a una organización delictiva que logró perpetrar un robo en una reconocida joyería de la ciudad.

De acuerdo con los datos revelados por el medio de comunicación, la banda habría contado con la colaboración de un miembro activo de la Policía Nacional, lo que facilitó la ejecución del delito y elevó la preocupación entre la ciudadanía por la seguridad y la integridad institucional.

En el desarrollo de la investigación, Blu Radio informó que el policía implicado, que se desempeñaba como investigador de la Sijin, presuntamente proporcionó información clave a la banda criminal.

Esta colaboración habría permitido a los delincuentes planificar y ejecutar el robo con mayor precisión, aprovechando datos internos sobre la seguridad y los movimientos en el establecimiento afectado.

Las autoridades de Bucaramanga han confirmado que el caso se encuentra bajo análisis y que se han desplegado recursos para identificar a todos los responsables

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los asaltantes simularon ser clientes antes de iniciar el robo - crédito @ColombiaOscura/X

Voceros oficiales, citados por Blu Radio, señalaron que no se descarta la participación de otros funcionarios y que se revisan posibles vínculos adicionales entre la banda y miembros de la fuerza pública.

Además, se han iniciado procedimientos internos para determinar el grado de responsabilidad del investigador de la Sijin y establecer las sanciones correspondientes.

Captura de varios de los delincuentes

La difusión de un video de seguridad ha permitido reconstruir el asalto armado a la joyería en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga, un hecho que culminó con la muerte de un jefe policial y de un presunto cabecilla criminal, así como la detención de cinco integrantes de la banda y la recuperación parcial de las joyas sustraídas.

Las autoridades han confirmado que la estructura delictiva, compuesta por once personas, llegó desde Barranquilla con el objetivo de atacar comercios en la ciudad, aunque la rápida reacción policial frustró sus planes y desencadenó un enfrentamiento letal.

Este sería el momento de la captura del presunto delincuente - crédito @DenunciasAntioquia/X

El video, difundido en redes sociales y analizado por las autoridades, muestra el inicio del asalto: varios sujetos ingresan al local simulando ser clientes. Entre ellos, una mujer con uniforme azul oscuro y gorra conversa con una empleada, mientras un hombre de camisa blanca y gorra beige aparenta hablar por teléfono. Poco después, otros dos individuos se suman, uno de ellos con camisa amarilla y una bolsa.

Cuando la joyería se llena, los asaltantes desenfundan sus armas y amenazan al personal, mientras una mujer y dos hombres acceden al área tras el mostrador para sustraer las joyas, y otro permanece vigilando la entrada.

El video concluye con el cierre de la puerta por parte de la seguridad del centro comercial y el inicio de los disparos, que derivaron en la muerte del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño y de uno de los presuntos delincuentes. La investigación posterior permitió identificar a los integrantes de la banda.

Alias ‘Castor’ envió una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigiendo rectificar las declaraciones que vincularon a Los Costeños con el asalto a la joyería en Bucaramanga - crédito Colprensa y @ColombiaOscura/X

De los once implicados, seis lograron huir y cinco quedaron bajo custodia policial. Entre los capturados figuran Adrianis Esther González Garavito, de veintisiete años y oriunda de Barranquilla, con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, y Karina Michellys Criado Pumarejo, también de veintisiete años y procedente de Valledupar, con registros judiciales similares.

El caso de Antonio José Felipe Lanchez, de cincuenta años y vendedor de pescado en Pueblo Viejo, Magdalena, destaca por la ausencia de antecedentes penales, según informó el diario regional Vanguardia. Además, Jhony José Rodríguez Castillo, venezolano de veintisiete años, resultó herido en el hombro durante el enfrentamiento, mientras que Orlando José Cabrera Méndez, de cincuenta y cuatro años y natural de Barranquilla, sufrió una herida en el antebrazo.