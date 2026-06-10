Colombia

Hombre de 66 años denunció que dos perros de raza pitbull lo atacaron en el sur de Bogotá: esto se sabe

La agresión ocurrió en la localidad de Usme mientras el residente hacía arreglos frente a su vivienda, y una vecina pasó con los caninos sin bozal ni control efectivo

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Dos perros pitbull marrones ladrando con la boca abierta en una calle de tierra con basura, rodeados de casas de ladrillo y coloridas bajo un cielo parcialmente nublado.
Las mordeduras de los pitbull le causaron a Jesús María Gómez heridas en el rostro, en ambas piernas y cerca del tobillo izquierdo.- crpedito Imagen Ilustrativa Infobae

Un reciente de ataque de perros pitbull a un adulto mayor dejó a la familia de Jesús María Gómez exigiendo respuestas y medidas efectivas para proteger a los habitantes en el sur de Bogotá.

Según el relato del propio Gómez, el ataque ocurrió cuando instalaba unas tablas frente a su vivienda en el barrio El Porvenir, en la localidad de Usme. “Volví a agacharme para continuar trabajando y cuando llegaron al sitio me atacaron. La señora no podía controlarlos y tampoco me advirtió que podían atacarme”, explicó el afectado a Alerta Bogotá.

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El hecho se produjo en cuestión de segundos, mientras una vecina paseaba a los animales sin bozal ni correa, según la denuncia. Gómez detalló que las mordeduras le causaron heridas en la cara y en ambas piernas, siendo la más delicada la que sufrió cerca del tobillo izquierdo.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos. Entre las personas que acudieron en su ayuda estuvo su esposa y un joven residente del sector, quien también resultó lesionado al intentar separar a los perros.

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Patas de un pitbull atigrado y un pastor alemán en un camino rural de tierra. A la derecha, piernas de un adulto mayor con bastón. Fondo de campo y edificios.
La familia de la víctima afirmó que el ataque en Usme reabrió la discusión sobre el control de perros potencialmente peligrosos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuánto a la reacción de la propietaria de los animales, Gómez declaró que la mujer “no entregó explicaciones tras lo ocurrido”. Esta falta de respuesta ha incrementado la molestia y el temor entre los habitantes de la zona.

La respuesta a la emergencia, agentes de la Policía llegaron cerca de veinte minutos después del incidente. Según la versión de la víctima, las autoridades impusieron comparendos a la dueña de los caninos. Sin embargo, la familia señala que desconoce el avance de las actuaciones oficiales y no ha recibido información sobre posibles decisiones frente al caso.

Actualmente, el hombre se encuentra recuperándose de las lesiones sufridas. Ha necesitado atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas, según informó durante la entrevista.

Tumor en la cabeza de un perro pitbull, imagen enfocada en la zona afectada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Jesús María Gómez denunció que dos perros pitbull lo atacaron mientras arreglaba el andén de su casa en el barrio El Porvenir, en Usme - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Ley 746 de 2002 dispone que los perros potencialmente peligrosos solo pueden transitar por espacios públicos con bozal y bajo control permanente de sus responsables. Para la familia Gómez, el cumplimiento riguroso de esta normativa es indispensable para evitar hechos similares.

Mientras tanto, Jesús María Gómez sigue bajo observación médica y el barrio permanece atento a la evolución del caso, con la esperanza de que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los residentes.

Nuevo ataque de perro de raza peligrosa: pitbull que no tenía bozal acabó con la vida de una pomerania en un conjunto residencial en Bucaramanga

La muerte de Lulú, una perrita de raza pomerania de once años, conmocionó a los residentes de un conjunto en Cabecera del Llano, Bucaramanga, después de ser atacada por un perro pitbull sin bozal ni correa.

El hecho, que tuvo lugar el 31 de marzo de 2026, fue difundido al día siguiente mediante un mensaje en redes sociales por Alex Saavedra, su dueño, quien narró lo sucedido y compartió fotografías de su mascota.

- crédito @skandardetailing/IG
- crédito @skandardetailing/IG

“Hoy tengo el corazón destrozado”, expresó Saavedra en el inicio de su testimonio publicado en Instagram. El relato añade que el ataque ocurrió cuando la trabajadora doméstica de la familia bajaba con Lulú en el ascensor para que la perrita pudiera salir a hacer sus necesidades. Al abrirse las puertas, el pitbull se abalanzó sobre la pomerania “sin darle ninguna oportunidad”, según describió el propio dueño.

Este tipo de incidentes ha generado preocupación entre los vecinos y usuarios de redes sociales, quienes han reclamado mayor control sobre las razas potencialmente peligrosas.

La secuencia, relatada por Saavedra, fue tan rápida que no permitió reacción alguna: “En menos de 4 segundos, mi compañera de vida ya no estaba conmigo. Lulú no solo era una mascota. Era parte de mi familia. Era noble, amorosa y maravillosa. 11 años de amor incondicional que terminaron por la irresponsabilidad de quienes no tuvieron el control de un animal potencialmente peligroso”.

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