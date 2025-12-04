Colombia

“¿Que si tengo ‘huevas’ o no tengo ‘huevas’?”: Sergio Fajardo genera polémica al responder sobre su carácter para ser presidente

En un evento en Galapa, el precandidato presidencial se defendió de las críticas y explicó que la valentía no debe asociarse con agresión, sino con decencia y principios

Fajardo cuestiona la visión tradicional de valentía al usar el término "huevas", una expresión popular en Colombia - crédito @sergio_fajardo/X

El exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial Sergio Fajardo encendió una polémica en su recorrido por Colombia al referirse al concepto de “tener las huevas” para llegar a la Presidencia de la República en 2026.

La declaración fue hecha en un evento en Galapa, municipio ubicado en el Área Metropolitana de Barranquilla, donde Fajardo interactuó con una audiencia variada que incluía campesinos, artesanos, productores lecheros y personas con discapacidad.

El término “huevas” es una expresión coloquial y vulgar en Colombia, que hace referencia a los testículos, pero el uso popular se asocia con una medida de valentía, o en términos más crudos, con la capacidad de afrontar desafíos difíciles.

En este sentido, Fajardo utilizó el término para reflexionar sobre la valentía en la política, y cómo muchas veces esta se malinterpreta como un comportamiento agresivo o rudo.

Fajardo desafía a sus críticos
Fajardo desafía a sus críticos al responder con humor y firmeza a la pregunta sobre sus “huevas” - crédito @sergio_fajardo/X

El evento en Galapa tuvo lugar en un ambiente relajado, donde Fajardo comenzó a conversar con los asistentes sobre los problemas que enfrenta el país y la necesidad de un cambio; sin embargo, fue al abordar la cuestión de la valentía política cuando el tono de la conversación cambió.

“¿Que si tengo ‘huevas’ o no tengo ‘huevas’? Yo le voy a contestar aquí al señor que está preocupado por las ‘huevas’ mías”, inició el precandidato en medio de risas de los asistentes cuando alguien le lanzó esa pregunta.

“Fíjese usted cómo es la vida, que para ser valiente, para tener carácter, hay que gritar, hay que maltratar, hay que agredir. El que cree que el que no piensa como usted es un enemigo, entonces le dicen que no tiene ‘huevas’,” expresó el exgobernador.

En un evento en Barranquilla,
En un evento en Barranquilla, el precandidato presidencial defiende su visión de la valentía en la política, destacando la importancia de la transparencia y el respeto - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Fajardo continuó argumentando que la visión tradicional de valentía en Colombia, asociada a comportamientos agresivos y la confrontación verbal, no es la verdadera fortaleza que el país necesita.

En su lugar, destacó la importancia de otros valores para el liderazgo: “En Colombia lo que necesitamos es todo lo opuesto: reivindicar la decencia, el respeto, la transparencia, la condición humana, la empatía para transformar este país. No lo han transformado los gritones”.

De esta manera, el líder de centro añadió a su intervención: “¿Cuántos corruptos gritan, son valientes y dicen qué ‘huevas’? Sí, son unos ladrones. Esos valientes no los queremos en Colombia. Queremos la valentía de la decencia, la valentía de la transparencia, la valentía de los principios, que se puede hacer las cosas de una manera diferente”.

Fajardo desafía a sus críticos
Fajardo desafía a sus críticos al responder con humor y firmeza a la pregunta sobre sus “huevas” - crédito Colprensa

Las palabras de Fajardo causaron una inmediata reacción tanto en sus seguidores como en sus detractores. Para muchos, su mensaje se alinea con su estilo característico de hacer política: enfocado en la cercanía con la ciudadanía en términos colombianos y de generaciones, como sus videos en redes sociales con canciones de Taylor Swift; sin embargo, sus declaraciones también fueron objeto de críticas.

El uso del término “huevas” en un espacio tan público y por parte de una figura política de su calibre no pasó desapercibido. La expresión, además de ser vulgar, tiene connotaciones machistas que algunos consideran inapropiadas para un líder político. Sin embargo, Fajardo defendió su uso como una forma de señalar lo que él considera una falacia en la política actual.

Muchos usuarios de las redes sociales comentaron sobre su video, diciendo que: “Claro que tiene, las huevas que votan por usted”; “No tiene 🥚🥚, se escandaliza por la palabra destripar, pero no rechaza con contundencia las palabras: Secuestrar, reclutar, violar, traficar"; “¿Querían ver al profe Fajardo Put...o? Ahí lo tienen"; “Claro que sí las tiene, nos las mostró cuando se fue a ver ballenas”.

