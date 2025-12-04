Puente de velitas en Colombia estará marcado por clima seco y altas temperaturas en gran parte del país

El puente de velitas en Colombia estará marcado por un clima seco y temperaturas elevadas en la mayoría del país, según el Ideam - crédito Dariher/Adobe Stock

El puente de velitas en Colombia, que se celebrará entre el viernes 5 y el 8 de diciembre de 2025, estará condicionado por un clima predominantemente seco en la mayor parte del país, aunque persistirán lluvias en regiones específicas y se prevén temperaturas elevadas en varias zonas, según el pronóstico oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Este panorama climático, característico de la segunda temporada de lluvias que se extiende hasta mediados de diciembre, podría afectar tanto las actividades tradicionales al aire libre como la seguridad agrícola y ambiental.

En el reciente informe del Ideam, se advierte sobre el incremento de la radiación solar y la disminución de precipitaciones, lo que ha motivado la emisión de alertas por riesgo de incendios de cobertura vegetal en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Santander.

La entidad recomienda evitar quemas controladas y reportar cualquier conato de incendio a las autoridades locales, subrayando la vulnerabilidad de estas zonas ante la sequedad ambiental.

El Ideam advierte sobre el aumento de la radiación solar y la disminución de lluvias durante el puente de velitas 2025 - crédito Colprensa

Durante este periodo, las temperaturas aumentarán en las principales ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

En áreas como la Orinoquía y el interior del Caribe, se esperan valores superiores a 35 °C, en línea con el comportamiento climático habitual de la temporada.

En contraste, la Sabana de Bogotá y sectores del altiplano experimentarán madrugadas frías, neblinas densas y heladas suaves, condiciones que pueden afectar los cultivos en municipios agrícolas del centro del país.

El pronóstico regional detalla que en la Región Andina se presentarán lluvias de ligeras a moderadas, especialmente en el occidente y centro, con posibilidad de tormentas eléctricas. En la Región Pacífica, las precipitaciones serán de intensidad variable, más intensas en zonas montañosas y costeras.

Por su parte, la Región Caribe tendrá un clima más seco, aunque se prevén lluvias en sectores como Córdoba y Bolívar. En la Orinoquía predominarán los cielos despejados y la baja probabilidad de lluvias, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipan condiciones mayormente secas, con lluvias ligeras posibles en la madrugada o la noche.

El Ideam aconseja a la población mantenerse informada sobre el pronóstico local, especialmente para la noche del 7 de diciembre, y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

Colombia enfrentará lluvias intensas en diciembre por posible fenómeno de La Niña

El Ideam pronostica lluvias superiores a lo habitual en Colombia durante diciembre de 2025, con mayor impacto en San Andrés, Caribe, Andina, Orinoquía y norte del Pacífico - crédito Idiger

Gran parte de Colombia experimentará lluvias superiores a lo habitual durante diciembre de 2025, según la más reciente predicción del Ideam. El informe advierte que la probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en regiones como la isla de San Andrés, el Caribe, la región Andina, la Orinoquía y el norte del Pacífico oscila entre 50% y 70%.

El Ideam atribuye este comportamiento a la consolidación de condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas a un posible episodio de La Niña, fenómeno que, de acuerdo con el Centro de Predicción Climática y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (CPC/IRI), podría mantenerse hasta inicios de 2026, con una transición a neutralidad prevista entre enero y marzo.

La Organización Meteorológica Mundial estima en 60% la probabilidad de que La Niña se consolide hacia finales de año, mientras que entidades como la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el Buró de Meteorología de Australia (BOM) y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) coinciden en que las anomalías frías en el Pacífico central y oriental podrían intensificarse en los próximos meses.

Aunque en noviembre algunas zonas de la Orinoquía y la Amazonía presentaron déficit de lluvias, para diciembre se prevé un aumento de las precipitaciones, especialmente en el norte del Pacífico, el Caribe, la región Andina y buena parte de la Orinoquía.

En contraste, áreas puntuales de Providencia, Chocó, Antioquia, Vaupés, Caquetá y Amazonas podrían registrar valores por debajo de lo normal, mientras que el resto del país mantendría condiciones dentro del promedio histórico.

La probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en varias regiones de Colombia oscila entre el 50% y el 70%, según el último informe del Ideam - crédito Ideam

El Ideam define diciembre como “un mes de transición”, ya que en la región Andina y el oriente del Caribe marca el paso entre la segunda temporada de lluvias y el inicio de un periodo más seco.

En la costa Caribe y los Llanos Orientales, los volúmenes de lluvia tienden a disminuir respecto a noviembre, mientras que en la región Pacífica las precipitaciones persisten durante todo el año y en la Amazonía comienza la temporada de mayores lluvias, especialmente en el trapecio amazónico.

Las temperaturas, según los modelos, se mantendrán dentro de los rangos normales, con anomalías cercanas a ±1 °C, por lo que no se esperan extremos térmicos marcados en diciembre. El Ideam también señala la influencia de la oscilación Madden y Julian (MJO), que podría favorecer el incremento de lluvias tras haber limitado su formación el mes anterior.

Ante el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones en zonas donde la temporada húmeda podría extenderse hasta mediados de diciembre, el Ideam recomienda a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantener activos los planes de atención.

Además, se advierte sobre la posibilidad de incendios de cobertura vegetal en sectores específicos de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía, por lo que se insta a las autoridades ambientales y organismos de socorro a mantener vigilancia permanente en áreas con riesgo moderado y alto.

