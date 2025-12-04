Petro reconoció que manejo de la deuda tendrá impacto en las finanzas públicas del futuro: “Vamos hacia una emergencia”

El presidente Gustavo Petro mostró su rechazo a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial de X para lanzar una serie de críticas dirigidas a las comisiones económicas del Congreso, al Banco de la República y a la Corte Constitucional.

En sus declaraciones, el mandatario advirtió que las recientes decisiones en materia de endeudamiento y política fiscal han incrementado el costo de la deuda pública y comprometen el futuro económico del país.

Petro defendió la gestión de su Gobierno y cuestionó la negativa de la oposición a aprobar nuevos impuestos a los sectores más ricos, al tiempo que señaló el impacto de los recortes a la reforma tributaria y el manejo de la deuda relacionada con Ecopetrol.

“Lo único que han hecho las comisiones económicas del Congreso es hacer endeudar más al país, por el mecanismo del encarecimiento de la deuda, a través de la alta tasa de interés del Banco de la República. Es un juego insano para el futuro de Colombia”, afirmó Petro en su publicación, subrayando que las medidas adoptadas no benefician al gobierno actual, sino que buscan proteger el porvenir nacional.

El presidente insistió en que su administración ha actuado correctamente al priorizar el pago de deudas heredadas, aunque reconoció que el costo de estos compromisos se ha elevado debido a las altas tasas de interés.

“El endeudamiento mayor proviene no de endeudarnos para proyectos nuevos, solo pagamos las deudas viejas, pero con deuda con tasas de interés más altas por la acción de mantener altas tasas de interés del Banco de la República, que debe bajarlas o revaluará aún más el peso, afectando negativamente la balanza comercial y, por tanto, aumentará más el déficit fiscal”, explicó.

Petro atribuyó la imposibilidad de avanzar hacia una solución más sostenible a lo que calificó como “sectarismo político” en las comisiones económicas del Congreso. “El camino sano lo propusimos, pero el sectarismo político en las comisiones económicas, no permite tomarlo”, sostuvo, y añadió que toda deuda representa impuestos futuros para la ciudadanía.

El mandatario criticó a la oposición por bloquear la aprobación de nuevos impuestos dirigidos a los “megarricos”, argumentando que esta postura responde a intereses ajenos al bienestar general.

“Las mayorías de oposición en la comisión tercera económica creyendo falsamente ahorcar financieramente el programa del gobierno por odio político, lo que hace es encarecer la deuda y trasladarla al futuro. He ahí la cobardía: debe aprobar los nuevos impuestos”, manifestó el presidente.

Petro advirtió que, de no adoptarse estas medidas en el presente, el costo para el país se incrementará en el futuro: “Igual si no se hace ahora tendrá que hacerlo el próximo gobierno, pero el tiempo financiero perdido, le hará pagar al país decenas de billones de pesos innecesariamente”.

En su análisis, el presidente señaló que existe la creencia de que futuros gobiernos de derecha impondrán la carga tributaria sobre la clase trabajadora y la clase media, mientras que el proyecto actual busca gravar a los sectores más acaudalados.

“Saben que el proyecto de hoy, le cobra impuestos es a los megarricos pero son serviles y arrodillados a ellos y por eso frenan la aprobación”, expresó Petro.

Al referirse a la reforma tributaria aprobada en 2022, Petro destacó que el Congreso actuó de manera responsable al iniciar una senda de reducción de la deuda.

Sin embargo, lamentó que la Corte Constitucional haya recortado la reforma al eliminar el artículo que impedía a las multinacionales del petróleo y el carbón deducir las regalías de su renta.

“La corte constitucional derogó la mitad de la reforma, al quitar el artículo que no le permitía deducir a las multinacionales del petróleo y el carbón, las regalías. No debió quitar esa deducibilidad en su renta, con eso regaló a las multinacionales un derecho de pago al estado por explotar económicamente los bienes de la nación en el subsuelo, e, irracionalmente, prolongó las utilidades de la economía fósil con el dinero del pueblo”, afirmó.

Petro atribuyó esta decisión a influencias ideológicas y políticas dentro de la Corte, señalando que “la Corte estaba muy influenciada por fetiches ideológicos de derecha, y el odio político de Ibáñez y Reyes, y recortaron muy lamentablemente la reforma”.

El presidente también abordó el caso de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec) con Ecopetrol, calificando el pago de setenta billones de pesos como un subsidio inconstitucional a la gasolina y una carga innecesaria para el presupuesto de su gobierno.

“No entendió la corte que había una deuda escondida de 70 billones con el FEPEC de Ecopetrol, que se pagó, en mi opinión equivocadamente, a riesgo de quebrar Ecopetrol. La deuda del Fepec se volvió subsidio inconstitucional a la gasolina, e hizo gastar 70 billones de los presupuestos de mi gobierno innecesariamente. Una herencia torpe del gobierno Duque, torpemente manejada por Ocampo”, detalló el mandatario.

Petro criticó que los análisis económicos no reflejen este pago, ya que la deuda del Fepec no figura como deuda nacional, sino como transferencias a Ecopetrol.

En su relato, el mandatario responsabilizó a las decisiones del expresidente Iván Duque y de los exministros Restrepo y Ocampo por convertir una deuda de los usuarios de gasolina durante la pandemia en una obligación para todo el pueblo colombiano.

“Lo que aconteció con la mala decisión de Duque de no subir la gasolina, y de Restrepo y Ocampo de pagar la deuda de gasolina importada con el presupuesto, es que volvimos una deuda de los usuarios de la gasolina en la época del COVID, en una deuda de todo el pueblo colombiano”, afirmó.

Petro defendió la necesidad de recuperar la financiación estatal, especialmente tras el recorte de la reforma tributaria por parte de la Corte Constitucional, para evitar el cierre de servicios esenciales.

“Ante esa situación, claro que era necesario recuperar la financiación del Estado, perdida en la Corte Constitucional, so pena de cerrar esenciales servicios financiados por el presupuesto”, señaló.

Finalmente, el presidente explicó que la estructura constitucional del gasto limita la posibilidad de recortes significativos, ya que no se puede reducir ni el pago de la deuda ni el gasto social, por lo que los ajustes solo pueden afectar la inversión pública. “Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá”, concluyó.