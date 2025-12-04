Nuevamente el Gobierno Petro modificó la reforma tributaria para asegurar aprobación: cuáles son los cambios

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó una nueva propuesta tributaria que busca aumentar el recaudo fiscal en $3 billones anuales - crédito Colprensa

El debate sobre la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro experimentó un giro inesperado tras la presentación de nuevas propuestas por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila.

En medio de la controversia generada por el retiro no anunciado de firmas que respaldaban el archivo del proyecto, el Ejecutivo optó por modificar puntos clave de la iniciativa con el objetivo de asegurar su aprobación y garantizar recursos adicionales para el presupuesto del próximo año.

Mientras las comisiones económicas del Congreso sesionan de manera conjunta, los congresistas de la oposición solicitaron a las directivas que se avance en el debate de la ponencia positiva, argumentando que cuentan con los votos necesarios para rechazar la propuesta del Ejecutivo.

Esta presión parlamentaria se produce en un contexto de incertidumbre, donde la viabilidad de la reforma depende de la capacidad del Gobierno para negociar y ajustar su contenido.

El Gobierno de Gustavo Petro introduce cambios clave en la reforma tributaria para asegurar su aprobación en el Congreso de la República - crédito @MinHacienda/X

En respuesta a este escenario, el ministro Ávila anunció cambios sustanciales en la reforma, centrados en la no deducibilidad de las regalías para el impuesto de renta en la industria extractiva.

Esta medida, que había sido previamente rechazada por la Corte Constitucional debido a consideraciones sobre los pagos en especie y en dinero, fue corregida por el Gobierno, que ahora incorpora una salvaguarda relacionada con las fluctuaciones en los precios del petróleo. De acuerdo con Ávila, esta corrección permitiría superar los reparos jurídicos y fortalecer la base tributaria del Estado.

El ministro Ávila expuso ante los legisladores que la nueva proposición cuenta con el respaldo del Ejecutivo y representa un aumento del recaudo de $3 billones anuales.

“Apreciados congresistas, esta proposición aditiva cuenta con el respaldo del Ejecutivo y representa un aumento del recaudo de $3 billones anuales y esto nos permite revisar aquellas iniciativas que generan inquietud”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.

Este incremento en los ingresos fiscales abriría la puerta a la eliminación de la propuesta de elevar los impuestos a los licores en Colombia, así como a la revisión del impuesto al carbón, según detalló el funcionario.

En este contexto, el Gobierno mantiene la intención de incrementar la carga tributaria sobre el sistema financiero, al considerar que este sector dispone de los recursos necesarios para contribuir a los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable.

“Nos queda el incremento de la tributación para el sistema financiero”, señaló Ávila, que subrayó que este sector tiene el dinero suficiente para aportar a los planes sociales de los más necesitados.

La estrategia del Ejecutivo busca así equilibrar las demandas de los distintos sectores económicos y sociales, al tiempo que intenta sortear los obstáculos legislativos y constitucionales que han marcado el trámite de la reforma tributaria.

Reforma tributaria de Petro sigue en suspenso tras retiro de firmas y falta de quórum

El Congreso aplazó nuevamente el debate sobre la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

El futuro de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno Petro permanece en suspenso tras un nuevo aplazamiento en el Congreso.

La sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas, que buscaba reactivar el debate, fue suspendida por falta de quórum y se reprogramó para el martes 9 de diciembre, lo que prolonga la incertidumbre sobre el destino de una de las iniciativas más relevantes de la actual administración.

El ambiente en el Congreso se tornó especialmente tenso durante la jornada, marcado por acusaciones cruzadas entre las distintas comisiones y partidos.

La reanudación del debate había sido solicitada por varios congresistas, pero la ausencia de un número suficiente de legisladores impidió cualquier avance en la votación, tanto sobre el articulado de la reforma como sobre la propuesta de archivarla. El presidente de las Comisiones Económicas optó por levantar la sesión y establecer una nueva fecha para continuar la discusión.

Este estancamiento se produjo poco después de que senadoras del Partido Liberal y del Centro Democrático retiraran sus firmas de la ponencia que pretendía archivar la reforma tributaria.

La incertidumbre sobre la reforma tributaria persiste ante la ausencia de una mayoría clara en el Congreso de la República - crédito Colprensa

Este movimiento alteró el curso del trámite legislativo y reabrió la posibilidad de que la iniciativa siga su camino en el Congreso. Sin embargo, la falta de quórum evidenció la ausencia de una mayoría clara y la persistencia de divisiones profundas entre los partidos.

La situación también dejó al descubierto las estrategias de algunos congresistas, que abandonaron el recinto o evitaron registrarse para impedir que la votación se realizara. Este comportamiento refleja el nivel de desacuerdo interno y la complejidad política que rodea la reforma.

La sesión programada para el martes 9 de diciembre será decisiva para determinar el destino de una propuesta que podría modificar aspectos clave como las tarifas, las exenciones, la renta empresarial y los tributos al consumo.

El desenlace de este proceso legislativo tendrá repercusiones directas en el sistema fiscal colombiano y en la agenda del gobierno de Petro.