‘La mansión de los streamers’: hora y dónde ver la transmisión del nuevo proyecto de Westcol

La mansión de los streamers reúne a veinte creadores digitales durante siete días consecutivos, tiempo en el que se centrarán en la formación de este segmento de creadores de contenido, como en la competencia dentro del universo del streaming.

La producción, impulsada por Westcol, se transmite oficialmente en directo a través de su canal en la plataforma Kick.

Adicionalmente, la dinámica está inspirada en un entorno universitario, donde los participantes, seleccionados por su potencial emergente, tendrán acceso a mentorías y desafíos prácticos que buscan elevar sus habilidades en el mundo digital.

El público interesado puede seguir los episodios en vivo desde el canal de Westcol en Kick, pero con una salvedad, el paisa no ha confirmado si habrá una transmisión en vivo 24/7 o si se han definido horarios fijos ni la estructura exacta diaria; tampoco se ha confirmado si los programas se emitirán en formato de capítulos o si habrá pruebas y eliminaciones diarias.

Ante esta incertidumbre, se recomienda prestar atención a las redes sociales de la producción y de Westcol, donde se anuncian novedades y detalles específicos de las transmisiones.

Además, todas las emisiones quedan almacenadas en el canal de Kick informaron los organizadores para quienes no puedan verlo en vivo, permitiendo que cualquier seguidor pueda ver capítulos anteriores.

Figuras relevantes del ámbito, como David Muñetones, conocido como “El Muñe”, popular en el medio por su contenido en plataformas como Youtube y Twitch, donde ha transmitido una variedad de videojuegos; Carlos Vidal Barrueco (mánager de Westcol), ‘Chanty’ y Pelicanger, son los que encabezan la lista de mentores y coordinadores que guiarán los procesos de aprendizaje y competencia.

Un elemento que ha generado expectativas es la incorporación de Juan David Tejada, conocido en redes como “El Agropecuario”, recordado por su vínculo con Aida Victoria Merlano.

La aparición de la joven barranquillera y recién estrenada madre, en redes sociales, sugiere posibles colaboraciones como docente en la producción, ha alimentado especulaciones sobre nuevos anuncios y refuerzos al proyecto.

El conjunto de participantes es el siguiente: EDM, Emikukis, Cami Pulgarín, La Piquiña, Ismael Sánchez, Vita Celestine, Soy Frezo, Juand4a, El Cone, Natalia es la mejor, Karen Orozco, Feliworld, Nesszv, May Osorio, Alejandra Buitrago Arias, Male González, Angiesuz, Pesque, King Luiz y Juan David Tejada (‘El Agropecuario’).

La mecánica principal propone que solo uno de los concursantes obtendrá finalmente un puesto como parte de la “crew” de Westcol. Y es que la competencia, que comenzó el tres de diciembre y finalizará el diez del mismo mes, comparte espíritu con otros formatos de éxitos recientes en República Dominicana como ‘La mansión de Luinny’ y ‘La casa de Alofoke’.

“Queremos impulsar nuevos talentos hacia la cima del mundo digital”, fue el mensaje reiterado en la presentación oficial del programa.

Cuál será el premio del ganador

Aunque varios de los participantes estaban esperando que se anunciara el premio desde el primer día, de acuerdo con Westcol: “queremos que sea una sorpresa, porque queremos que ganen porque realmente les gusta el ‘stream’ más no por el premio que se va a dar... Sentimos que el streamer que gane, tenga un soporte después de ganar".

Esto dijo el ‘streamer’ sobre su nuevo proyecto

El paisa compartió emocionado lo que espera de este nuevo reality con el que espera revolucionar la historia de este tipo de formatos en redes sociales, similar a lo ocurrido en República Dominicana.

“Este proyecto va a ser muy especial. Nos vamos a divertir mucho y vamos a recordarle al mundo lo que es ser streamer. Espero su apoyo como en todo lo que hago”, expresó Westcol en sus historias.