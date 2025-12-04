Colombia

Juliana Calderón aclaró si Yina Calderón hará parte del reality que está organizando Westcol

La hermana de la empresaria de fajas compartió un mensaje en el que se refirió al nuevo proyecto del ‘streamer’ y la presencial de la exparticipante en ‘La mansión de Luinny’

Juliana Calderón habló de la posible participación de Yina Calderón en proyecto de Westcol - crédito @julianacalderon12/IG

A través de la dinámica de preguntas y respuestas que usan las celebridades para interactuar con sus seguidores en Instagram, la creadora de contenido y empresaria de keratinas respondió a la posibilidad de que su hermana Yina Calderón hiciera parte del grupo de personas que participaran del proyecto que está organizando Westcol.

Se trata de La mansión de los streamers, la iniciativa que está liderando el streamer paisa con veinte celebridades para vivir una experiencia sin precedentes en el contenido nacional, pues la idea es que pasen siete días bajo un mismo techo en una dinámica de inmersión total en el mundo del streaming.

El influencer antioqueño explicó que durante una semana, las figuras digitales seleccionadas recibirán formación intensiva con el objetivo de prepararse como auténticos competidores en la industria de las transmisiones en vivo.

En el momento en el que se anunció el espacio que en el que está trabajando Westcol, en las redes sociales crecieron las especulaciones sobre las personas que podrían participar y el nombre de Yina Calderón fue uno de los que saltó de primero.

Westcol adelanta proyecto para enseñar todo lo necesario en el mundo del streaming - crédito @westcol/IG

Es por esto que Juliana Calderón aprovechó que le realizaron la pregunta: “¿Yina entrará a la mansión de Westcol?“, para aclarar si se llegará a ver a la huilense en el espacio digital o no.

Lógico. Ellos tienen un romance secreto jajajaja”, escribió de broma y con ironía la hermana de Yina Calderón junto a una foto de la exparticipante de La mansión de Luinny y Westcol, hecha por inteligencia artificial, mientras de fondo sonaba la canción Secreto de Anuel AA y Karol G.

Sin embargo, muchas personas entendieron que no era una realidad, pues Yina acaba de llegar a Colombia tras su paso por el reality de República Dominicana y desde que abandonó la pelea de Stream Fighter 4 contra Andrea Valdiri quedó en malos términos con Westcol por lo que es probable que no la tenga en cuenta para futuras colaboraciones.

Mientras tanto, en medio de la misma dinámica, Juliana aprovechó para reaccionar a las palabras que dijo el streamer Chanty sobre su aspecto físico.

Así reaccionó Juliana Calderón a elogios de El Chanty - crédito @julianacalderon12 / Instagram

En las redes sociales está circulando un video de El Chanty hablando de Juliana e indicando que le parece que “está rica”, le gusta físicamente, pero para la sorpresa del streamer y del público, Calderón agradeció por los elogios y lo rechazó.

“Bueno, a mí El Chanty no me parece... pues yo no me fijo tanto en el físico porque he tenido... bueno, en realidad solo he tenido un novio en mi vida y pues él es simpático, pero yo casi no me fijo en el tema de físico, que yo diga: ‘Ay que este hombre por el físico’, no. Me interesan más como persona y esta persona ha tratado super mal a mi hermana así que next, no me gusta”, comentó Juliana Calderón.

Finalmente, en otro espacio, la hermana de Yina Calderón contó que va a regresar al quirófano para realizarse una nueva intervención estética, pero se guardó los detalles por el momento y le dio espacio al suspenso para que sus seguidores opinaran, pues la joven empresaria les dijo a sus seguidores que adivinaran cuál sería la intervención que se va a realizar.

Les voy a contar que entro nuevamente al quirófano, me voy a operar... ¿Qué me iré a hacer?”, mencionó Juliana eufórica.

Juliana Calderón explicó por qué no le gusta El Chanty - crédito @julianacalderon12/IG

Juliana Calderón se ha sometido a diversos retoques estéticos para mejorar el aspecto de su cuerpo y sentirse cómoda con él, según ha comentado en varias oportunidades, pero en el transcurso del 2025 decidió continuar con este proyecto de belleza y anunció que volvería a las salas de cirugía.

