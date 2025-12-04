Fuerte accidente de tránsito mantiene cerrada la vía al Llano en el sector de Guayabetal

El corredor que conecta a Bogotá con Villavicencio se mantiene cerrado - crédito Redes Sociales

En la tarde del 4 de diciembre, un accidente de tránsito entre un bus y un camión tipo furgón, provocó que el cierre de manera temporal la vía al Llano, en el sector de Guayabetal.

En redes sociales fueron publicados videos en los que se observa la gravedad del siniestro que tiene cerrados los dos carriles de la vía. Por parte de Coviandina, se informó que el flujo vehicular es lento debido al accidente.

De manera preliminar, sin que se registre un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, se conoce que el siniestro no habría lesionados de gravedad.

El siniestro fue protagonizado por un bus y un camión tipo furgón - crédito Redes Sociales

En desarrollo...