Fuerte accidente de tránsito mantiene cerrada la vía al Llano en el sector de Guayabetal

En la tarde del 4 de diciembre, un accidente de tránsito entre un bus y un camión tipo furgón, provocó que el cierre de manera temporal la vía al Llano, en el sector de Guayabetal.
En redes sociales fueron publicados videos en los que se observa la gravedad del siniestro que tiene cerrados los dos carriles de la vía. Por parte de Coviandina, se informó que el flujo vehicular es lento debido al accidente.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
De manera preliminar, sin que se registre un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, se conoce que el siniestro no habría lesionados de gravedad.
En desarrollo...
Más Noticias
Serie sobre la masacre de Pozzetto se estrena en Netflix, esto es lo que debe saber del hecho real
‘Estado de fuga 1986′ es protagonizada por Andrés Parra, que personificará al exmilitar que asesinó a 29 personas en un reconocido restaurante de Bogotá
Medio de comunicación Expressen se refirió a su bloqueo en Colombia tras publicación sobre Verónica Alcocer: “Es indigno”
El editor jefe del medio sueco calificó el bloqueo como un intento de frenar el periodismo crítico. La controversia continúa a raíz del reportaje sobre la vida de la exprimera dama en Suecia
Presidente del Congreso respondió a Petro por cuestionamientos sobre la defensa de la soberanía nacional: “Nunca respaldaré los trinos incendiarios”
Lidio García arremetió contra el jefe de Estado en medio de las reacciones que generaron las declaraciones de Donald Trump sobre posibles acciones contra países asociados al narcotráfico
Gobierno Petro estaría negando información al Consejo de Estado sobre el ‘tarimazo’: estudia demanda de investidura contra Isabel Zuleta
El Ejecutivo, por tercera vez, recibió el requerimiento del alto tribunal para que adjunte la información con la que se permitió la salida de la cárcel de Itagüí de peligrosos criminales que harían parte de los procesos de negociación en Medellín y el Valle de Aburrá
El emotivo mensaje de Miguel Ayala tras pasar 14 días en cautiverio: “Estoy procesando todo lo que pasó”
El joven publicó un comunicado oficial a través de sus redes sociales, demostrando su gratitud con sus seguidores
MÁS NOTICIAS