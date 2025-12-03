Colombia

Veeduría denuncia presunta negligencia médica tras fallecimiento en cárcel de Medellín

Elber Ochoa Gómez murió en el Patio 8 de El Pedregal, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la calidad de los servicios de salud

La Veeduría Penitenciaria Nacional señala
La Veeduría Penitenciaria Nacional señala presunta negligencia médica como causa principal de la muerte de Ochoa Gómez en El Pedregal - crédito Colprensa

El fallecimiento de Elber Ochoa Gómez en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad El Pedregal de Medellín ha generado una fuerte denuncia por parte de la Veeduría Penitenciaria Nacional, que apunta a una presunta negligencia médica como causa principal del deceso.

La situación provocó inquietud entre los internos y dejó en el centro del debate las condiciones de atención sanitaria dentro del penal.

De acuerdo con Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria, Ochoa Gómez, quien permanecía recluido en el Patio 8, fue trasladado en tres ocasiones a la zona de sanidad del establecimiento penitenciario.

A pesar de que manifestaba un malestar persistente, el personal médico decidió regresarlo a su celda sin ordenar su traslado a un hospital de la ciudad.

Jorge Carmona, defensor de derechos
Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, denuncia que Ochoa Gómez fue devuelto a su celda sin ser remitido a un hospital externo- crédito Freepik

Carmona relató que, según los testimonios de los internos, a Ochoa Gómez le administraron una inyección antes de devolverlo al patio, sin que se dispusiera una remisión a un centro asistencial externo. Carmona advirtió que esta actuación fue insuficiente y detalló: “Los internos aseguran que a Ochoa Gómez le aplicaron una inyección y lo retornaron al patio sin ordenar una remisión a un centro hospitalario de la ciudad”.

El desenlace se produjo cuando, según relataron sus compañeros, Ochoa Gómez falleció dentro del Patio 8. Los testimonios coinciden en que no recibió primeros auxilios adecuados ni atención hospitalaria en el momento crítico.

Los internos de El Pedregal responsabilizan directamente al Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), al sostener que la muerte de Ochoa Gómez fue consecuencia de un “físico descuido y negligencia institucional por parte del Inpec”.

La Veeduría Penitenciaria Nacional ha intervenido en el caso denunciando la muerte del interno y solicitó el esclarecimiento de los hechos, insistiendo en la importancia de garantizar la protección del derecho a la salud y la vida en los centros penitenciarios del país.

Testimonios de internos afirman que
Testimonios de internos afirman que Ochoa Gómez no recibió primeros auxilios ni atención hospitalaria adecuada en el momento crítico - crédito Personería de Medellín

Privados de la libertad denunciaron que reciben comida podrida y cruda en cárcel de Medellín

Una huelga de hambre en el patio octavo de la cárcel El Pedregal en Medellín volvió a poner en evidencia la crisis humanitaria al interior de este penal. Desde las 11:00 p. m. del martes 26 de agosto de 2025, los internos decidieron abstenerse de consumir la comida brindada por la administración penitenciaria para denunciar las condiciones en que reciben los alimentos.

Según información obtenida por Alerta Paisa, los internos consideran que el servicio de alimentación es indigno y representa un riesgo para su salud.

Las denuncias se centran en la calidad de las raciones entregadas. Los reclusos han descrito a sus familiares —y estos al medio mencionado— que reciben “agua con gusanos”, “pollo mal preparado, crudo y podrido”, “papas podridas” y “bebidas con sabor a jabón”.

Una mujer allegada a un interno aseguró: “Les entregan comida podrida, pollo crudo, ensaladas en descomposición. No hay dignidad en lo que reciben”. Además, los testimonios señalan que las porciones resultan insuficientes y la entrega de los alimentos no cumple ningún horario regular ni criterio sanitario adecuado.

Los privados de la libertad
Los privados de la libertad denuncian que el operador de alimentos les da comida cruda y podrida - crédito El Titular Informativo / Facebook

La irregularidad en los horarios de distribución ha sumado a la difícil situación de los reclusos. Según el reporte, los desayunos suelen servirse al mediodía, los almuerzos llegan después de las 8:00 p. m. y las cenas se entregan en la madrugada, lo que, conforme a los afectados, ha tenido consecuencias negativas para la salud y exacerba las enfermedades al interior del penal.

El acceso a otras fuentes de alimento tampoco ha resultado una solución viable. Los productos en las “chazas” dentro de los patios alcanzan precios extremadamente altos: un enlatado puede costar hasta $20.000, un paquete de galletas $17.000, una chocolatina $7.000 y un paquete de papas fritas también $17.000, según la denuncia recogida por Alerta Paisa.

“Aquellos que no disponen de recursos económicos deben conformarse con lo que se les entrega, a pesar de que, en la mayoría de los casos, los productos no son aptos para el consumo humano”, lamentó la denunciante.

La situación se agrava en los patios uno, dos y tres, donde los reclusos se ven obligados a turnarse para dormir, pues solo quienes pueden pagar una colchoneta o un camarote acceden a condiciones mínimamente dignas. Esto ha derivado en problemas evidentes de desnutrición y enfermedades que, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, no reciben la debida atención.

