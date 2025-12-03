Sara Corrales reveló el género de su primer bebé con un emotivo evento: “Compartimos uno de los momentos más mágicos”

La actriz celebró la revelación de género junto a Damián Pasquini, sorprendiendo a sus seguidores con un emotivo video en redes, mensajes de alegría y la bienvenida para su primer bebé - crédito @saracorrales/ Instagram

La actriz y empresaria colombiana Sara Corrales, junto a su esposo Damián Pasquini, confirmó el género de su primer bebé en una ceremonia que generó expectativa y emoción entre sus seguidores.

El anuncio se llevó a cabo el 3 de diciembre, fecha en la que la pareja compartió el momento en redes sociales y mostró el desarrollo de una celebración especial en compañía de familiares y amigos cercanos.

Corrales publicó un video en el que aparece junto al empresario, realizando la tradicional revelación de género. En las imágenes, ambos activaron una palanca que desató fuegos artificiales de color rosado sobre el escenario, señalando que esperan una niña.

El clip capturó la reacción de sorpresa y alegría de la pareja, así como los aplausos y muestras de afecto de los presentes.

En el pie de su publicación, la actriz escribió: “Hoy compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser… es una niña 💖. Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas.”

Corrales continuó el mensaje para sus seguidores: “En este video verán la emoción pura: risas, colores, abrazos y la alegría de celebrar que una pequeña alma nos eligió para ser sus papás”.

Finalmente, concluyó con palabras de bienvenida para su hija: “Ojalá este anuncio les llene el corazón tanto como a nosotros. Mila ya es parte de nuestra historia. ¡Bienvenida, mi niña hermosa! 💖”.

La actriz ya había generado atención meses atrás al anunciar la llegada de su primer hijo por medio de una publicación que reunió cientos de mensajes de felicitación y buenos deseos de parte de la comunidad digital. Esta vez, la revelación del género sumó un nuevo capítulo público en la experiencia de la maternidad para la intérprete.

El resultado de la ceremonia coincidió con la intuición del padre de Corrales, quien había manifestado que creía que el bebé sería una niña. Los fuegos artificiales y la reacción de la pareja se viralizaron en plataformas sociales, recibiendo muestras de apoyo y mensajes de felicitación de figuras del espectáculo y seguidores.

Sara Corrales defiende su rutina de ejercicio durante el embarazo tras recibir críticas

Corrales enfrentó críticas en redes sociales tras compartir su decisión de continuar con su rutina de ejercicio durante el embarazo. La intérprete respondió con firmeza a los comentarios negativos, defendiendo los beneficios de la actividad física en esta etapa y señalando que este tema requiere mayor información.

A sus 39 años, Corrales publicó en sus redes una selección de mensajes en los que internautas le advirtieron sobre un supuesto riesgo de perder el embarazo debido al levantamiento de peso. Entre los mensajes puede leerse: “no vayas a llorar” si pierdes al bebé por levantar peso y otros comentarios donde la instan a priorizar la salud del futuro hijo en lugar de su apariencia física.

Desde el anuncio del embarazo, la también empresaria ha recibido opiniones encontradas, aunque afirmó que la mayoría de los mensajes han sido positivos y que las críticas representan simples “preocupaciones”. Para Corrales, estos contenidos negativos derivan de la desinformación: “Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, declaró la actriz.

La intérprete indicó que comparte su experiencia y el respaldo de especialistas en salud, como ginecólogos y deportólogos, con el objetivo de fomentar un debate responsable.

Corrales enumeró diversas ventajas, entre ellas: disminución del dolor lumbar, mejora de la circulación, mayor energía, reducción del riesgo de diabetes gestacional, recuperación postparto más rápida, fortalecimiento muscular, mejor ánimo y aumento de la oxigenación y bienestar general. Todas estas afirmaciones, señaló, cuentan con el respaldo de profesionales que la acompañan de forma permanente.

Además, la actriz señaló que el ejercicio durante el embarazo debe realizarse siempre bajo asesoría profesional y adaptarse a las condiciones de cada mujer. “La clave está en informarse y dejar de lado creencias obsoletas”, apuntó. El anuncio de embarazo se realizó tres meses después del matrimonio civil de la pareja, cuya boda religiosa se celebró en Rionegro (Antioquia) durante agosto de 2025.