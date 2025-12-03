Robos silenciosos de autos alarman a residentes en el norte de Bogotá: una nueva modalidad fue denunciada

Los delincuentes emplean métodos silenciosos para desactivar sistemas de seguridad y empujar los automóviles sin hacer ruido - crédito Policía/captura video

Los residentes en el norte de Bogotá han identificado una nueva metodología utilizada por grupos delictivos para robar vehículos.

Los delincuentes, en vez de encender los vehículos de inmediato, los empujan por varias cuadras tras manipular los sistemas de seguridad. Esta práctica busca evitar que los vecinos escuchen el motor y así, reducir el riesgo de ser detectados durante la madrugada.

Una de las víctimas relató al programa matutino El Ojo de la Noche que su carro fue sustraído en la madrugada del 1 de diciembre, alrededor de las 2:00 a.m .

La mujer explicó que tres individuos, acompañados por un taxi, llegaron hasta el lugar donde había estacionado su vehículo frente a su vivienda. “Pues realmente, yo soy víctima. A mí me robaron mi vehículo el primero de diciembre sobre las dos de la mañana. Entonces, aparecen tres tipos y un taxi. Ah, llegan en un taxi, y forzan el carro, lo abren, lo prenden y se lo llevan”, declaró la afectada al medio.

La táctica de empujar los carros tras forzarlos permite a los ladrones operar con mayor sigilo y evitar alertar a los vecinos - crédito Captura video El Ojo de la Noche

La víctima detalló que los ladrones emplean una táctica específica para evitar ser detectados: “Lo empujan porque como lo prenden a la fuerza, sin llave, ahí lo empujan y se los llevan como para que no escuche la gente cuando el carro arranca, de pronto si están alerta, es como una táctica que ellos tienen”, explicó a El Ojo de la Noche.

Este método permite a los delincuentes operar con mayor sigilo y reducir el riesgo de ser sorprendidos por los residentes.

En los casos en que no logran llevarse el vehículo completo, los delincuentes optan por desmantelarlo en el lugar. “Han aparecido tres sujetos que llegan a la madrugada y si no se pueden llevar los carros, los deshuesan. Pero si no, se los llevan, los prenden y se los llevan”, denunció la misma víctima al programa.

Ante esta situación, la Policía de Usaquén ha iniciado el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y recuperar los automóviles robados.

El teniente coronel Ricardo Chavez, comandante de la Policía de Usaquén, afirmó a El Ojo de la Noche: “Estamos realizando trazabilidad de cámaras de video para poder identificar el rumbo de estos vehículos y lograr identificar estas personas y asimismo recuperarlos”.