Colombia

Robos silenciosos de autos alarman a residentes en el norte de Bogotá: una nueva modalidad fue denunciada

Las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad tras múltiples denuncias de hurtos de carros en horas de la madrugada

Guardar
Los delincuentes emplean métodos silenciosos
Los delincuentes emplean métodos silenciosos para desactivar sistemas de seguridad y empujar los automóviles sin hacer ruido - crédito Policía/captura video

Los residentes en el norte de Bogotá han identificado una nueva metodología utilizada por grupos delictivos para robar vehículos.

Los delincuentes, en vez de encender los vehículos de inmediato, los empujan por varias cuadras tras manipular los sistemas de seguridad. Esta práctica busca evitar que los vecinos escuchen el motor y así, reducir el riesgo de ser detectados durante la madrugada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las víctimas relató al programa matutino El Ojo de la Noche que su carro fue sustraído en la madrugada del 1 de diciembre, alrededor de las 2:00 a.m .

La mujer explicó que tres individuos, acompañados por un taxi, llegaron hasta el lugar donde había estacionado su vehículo frente a su vivienda. “Pues realmente, yo soy víctima. A mí me robaron mi vehículo el primero de diciembre sobre las dos de la mañana. Entonces, aparecen tres tipos y un taxi. Ah, llegan en un taxi, y forzan el carro, lo abren, lo prenden y se lo llevan”, declaró la afectada al medio.

La táctica de empujar los
La táctica de empujar los carros tras forzarlos permite a los ladrones operar con mayor sigilo y evitar alertar a los vecinos - crédito Captura video El Ojo de la Noche

La víctima detalló que los ladrones emplean una táctica específica para evitar ser detectados: “Lo empujan porque como lo prenden a la fuerza, sin llave, ahí lo empujan y se los llevan como para que no escuche la gente cuando el carro arranca, de pronto si están alerta, es como una táctica que ellos tienen”, explicó a El Ojo de la Noche.

Este método permite a los delincuentes operar con mayor sigilo y reducir el riesgo de ser sorprendidos por los residentes.

En los casos en que no logran llevarse el vehículo completo, los delincuentes optan por desmantelarlo en el lugar. “Han aparecido tres sujetos que llegan a la madrugada y si no se pueden llevar los carros, los deshuesan. Pero si no, se los llevan, los prenden y se los llevan”, denunció la misma víctima al programa.

Ante esta situación, la Policía de Usaquén ha iniciado el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y recuperar los automóviles robados.

El teniente coronel Ricardo Chavez, comandante de la Policía de Usaquén, afirmó a El Ojo de la Noche: “Estamos realizando trazabilidad de cámaras de video para poder identificar el rumbo de estos vehículos y lograr identificar estas personas y asimismo recuperarlos”.

Temas Relacionados

Robo vehículos BogotáModalidad robo BogotáAlerta cuidadanosNorte de BogotáDenuncia modalidad roboSistemas de seguridadEmpujar carrosBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Hija de Piedad Córdoba pidió a la senadora Paloma Valencia respeto por su mamá tras nombrarla en debate de control político: “Déjela descansar en paz”

Natalia Castro Córdoba solicitó públicamente a la senadora del Centro Democrático que no mencione el nombre de su madre fallecida durante discusiones políticas

Hija de Piedad Córdoba pidió

Las denuncias que ya se habían hecho sobre la banda de ‘la moto naranja’ en la localidad de Usaquén: “Estaba en el radar de la Policía”

La banda que le arrebató la vida a Jean Claude Bossard, en la calle 108 con carrera 19, ya había operado en varios sectores de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá

Las denuncias que ya se

Miguel Ayala contó luego de su liberación qué era lo que averiguaban sus captores: son del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco

Por el hijo del artista de música popular Giovanny Ayala y su mánager Nicolás Pantoja el grupo armado ilegal pedían siete mil millones de pesos por su liberación

Miguel Ayala contó luego de

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini, de Bucaramanga, es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales, que enfrenta a los dos equipos con chances en ese cuadrangular

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima:

Corte Constitucional permite heredar pensión a cuidadores que acrediten ciertos requisitos

Un reciente fallo judicial aborda cambios en el acceso a la pensión de sobrevivientes en Colombia, un proceso que reconoce el cuidado que dan ciertas personas a quienes lo necesitan

Corte Constitucional permite heredar pensión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yeferson Cossio y Carolina Gómez rechazan el uso de pólvora y revelan por qué el creador de contenido detesta la Navidad

Yina Calderón le respondió a Westcol el comentario que le envió a Asaf Torres: “Como nunca se va a poder acostar conmigo”

Anuel AA despertó rumores por supuesto diagnóstico de VIH: esto se sabe de la salud del cantante

Sebastián Vega reveló que su peor entrevista fue la que le hizo una persona que lo robó: esta es la historia

Sara Corrales reveló el género de su primer bebé con un emotivo evento: “Compartimos uno de los momentos más mágicos”

Deportes

Néiser Villarreal fue presentado en

Néiser Villarreal fue presentado en Cruzeiro, evitó hablar de su lío con Millonarios y reveló el consejo que recibió de un ídolo de Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Así fue la última participación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: desde la redención de Falcao ante Polonia y la ausencia de James Rodríguez frente a Inglaterra

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”