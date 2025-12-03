Quién es Letty Leal, la funcionaria que suena para reemplazar a Angie Rodríguez en el Dapre

Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, se perfila como la principal candidata para asumir la dirección del organismo en medio de la crisis interna que provocó la salida de Angie Rodríguez. - crédito @DapreCol/X

La posible salida de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y una de las funcionarias más influyentes en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro, abrió la puerta a un relevo que ya toma fuerza dentro de la Casa de Nariño: Letty Leal, actual subdirectora del organismo y una figura técnica con amplio recorrido en el sector público.

Fuentes del Gobierno confirmaron que la permanencia de Rodríguez quedó en entredicho tras una disputa interna que involucró al exdirectivo del DAS José Alexis Mahecha, cuyo eventual nombramiento en un alto cargo del Ministerio de Hacienda generó fuertes tensiones al interior del Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Quién es Letty Leal, la funcionaria que tomaría el mando del Dapre?

Letty Rosmira Leal Maldonado es una abogada con una sólida hoja de vida en el sector público y un perfil técnico que la convierte, según fuentes internas, en la candidata más fuerte para asumir la dirección del Dapre en los próximos días.

Actualmente ocupa la subdirección del organismo y ha sido una de las funcionarias más activas en la arquitectura técnica e institucional del Gobierno Petro.

Directora saliente del Dapre, apartada del cargo tras su oposición al nombramiento de José Alexis Mahecha. - crédito @DapreCol/X

Experiencia en la implementación del Acuerdo de Paz

Uno de los aspectos más destacados de su gestión es la coordinación de la mesa técnica de la CSIVI, la instancia encargada del seguimiento y verificación del Acuerdo de Paz. En representación de Angie Rodríguez, Leal lideró:

La creación y diseño jurídico de la nueva Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz , clave para asuntos presupuestales y de seguridad de firmantes y líderes sociales.

Mesas de trabajo en Casa de Nariño con la Unidad para las Víctimas, impulsando líneas estratégicas definidas desde el Dapre.

Su trayectoria en el Gobierno nacional

Antes de llegar al Dapre, Letty Leal fue jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, cargo al que fue posesionada por el ministro Juan Fernando Cristo Bustos. Allí reforzó temas de seguridad, convivencia ciudadana y seguimiento normativo.

Su formación profesional incluye ser abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Gestión de Gobierno y Desarrollo Regional y Municipal, especialista en Derecho Disciplinario y especialista en Derecho Penal y Justicia Transicional.

Su perfil combina experiencia jurídica, conocimiento institucional y manejo directo de temas de paz, tres elementos que el Gobierno considera valiosos en esta fase de reacomodos internos.

Exmano derecha del presidente Petro, cuya gestión terminó en medio de tensiones en la Casa de Nariño. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Por qué sale Angie Rodríguez del Dapre

Aunque su salida se oficializará en las próximas horas, según información filtrada a los medios por fuentes de alto nivel, revelaron que Petro solicitó directamente la renuncia de Rodríguez durante un encuentro privado con varios funcionarios del Gobierno.

La directora del Dapre acumulaba poder desde su llegada a la Presidencia, el 6 de febrero de 2025, respaldada tanto por Petro como por el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

Durante su gestión, incluso asumió dos roles adicionales: superintendente de Salud ad hoc para temas de la Nueva EPS y gerente encargada del Fondo de Adaptación.

Sin embargo, el choque con Mahecha habría sido el detonante final de una relación que perdió cohesión. La disputa no era nueva: durante su paso por el Dapre, Mahecha había sido director administrativo y financiero bajo la dirección de Rodríguez, pero salió tras graves desacuerdos que deterioraron la confianza entre ambos.

El origen de la crisis: el enfrentamiento entre Rodríguez y Mahecha

De acuerdo con medios como Semana y Blu Radio, Rodríguez habría frenado la publicación de la hoja de vida de Mahecha en el sistema de aspirantes, desautorizando una instrucción directa del presidente. La funcionaria se habría opuesto a su nombramiento, argumentando reparos por los antecedentes del exagente en el DAS, especialmente durante los años de las ‘chuzadas’, un capítulo que despierta sensibilidad dentro del actual Gobierno.

La controversia escaló rápidamente. Figuras cercanas a Petro, como Susana Muhamad y Alexander López, manifestaron reservas frente a la llegada de Mahecha. La tensión se agravó cuando, pese a la oposición de Rodríguez, el perfil profesional de Mahecha fue publicado oficialmente el 2 de diciembre, lo que desató una crisis interna en el Dapre.

José Alexis Mahecha, exfuncionario del DAS y pieza central de la controversia que aceleró el relevo en la dirección del Dapre.- crédito Alcaldía de Ibagué

Un relevo clave en un organismo altamente sensible

El Dapre ha tenido cinco directores en menos de tres años: Mauricio Lizcano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Jorge Rojas y Angie Rodríguez. Si se confirma su designación, Leal sería la sexta persona en ocupar el cargo durante el mandato de Petro.

Su llegada sería interpretada como un intento de restaurar la estabilidad interna del organismo, marcado por pugnas políticas, relevos constantes y enfrentamientos burocráticos.

Mientras la Casa de Nariño se prepara para oficializar la salida de Rodríguez, el nombre de Letty Leal gana cada vez más fuerza como la nueva directora del Dapre, una movida estratégica en la recta final del Gobierno Petro.