Nuevo hostigamiento en estación de Policía en Norte de Santander: dejó un uniformado muerto y otro herido

Los patrulleros Luis Montero Angarita y Jesús Meneses fueron víctimas de una emboscada con fusiles mientras realizaban labores de vigilancia en Agua Clara - crédito Juan B. Diaz /REUTERS

La estación de Policía del corregimiento de Agua Clara, en la zona rural de Cúcuta (Norte de Santander), fue escenario de un ataque armado que dejó como saldo un uniformado muerto y otro gravemente herido.

El hecho ocurrió la noche del martes 2 de diciembre, cuando los patrulleros Luis Alfredo Montero Angarita y Jesús Meneses se encontraban en labores de vigilancia y fueron sorprendidos por hombres armados en la zona rural de la ciudad.

Luego de ser trasladados a un centro asistencial, los médicos confirmaron el fallecimiento de Montero Angarita, mientras que Meneses sigue bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

La agresión coincidió con las celebraciones por el triunfo del Cúcuta Deportivo, en un contexto marcado por la presencia de estructuras ilegales como el ELN y el clan del Golfo, que mantienen una disputa por el control territorial en las áreas colindantes con la frontera de Venezuela.

Un ataque armado en la estación de Policía de Agua Clara, Cúcuta, dejó un uniformado muerto y otro gravemente herido durante la noche del 2 de diciembre - crédito @DirectorPolicia/X

Tras los hechos, equipos de la Policía y del Ejército desplegaron operativos de búsqueda y control, intensificando la vigilancia ante el riesgo de nuevos hostigamientos.

Frente a la escalada de violencia, la Policía Metropolitana de Cúcuta manifestó su pesar por la muerte del uniformado y reafirmó su compromiso frente a las amenazas: “Lamentamos profundamente la muerte del uniformado y reiteramos nuestro llamado a no ceder ante la violencia que pretende intimidar a la fuerza pública y a la población civil.”

De igual manera, el director de la Policía, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, lamentó la muerte del patrullero. “Hoy, en nuestra formación, falta uno de los nuestros. El patrullero Luis Montero Angarita fue vilmente asesinado mientras cumplía con honor su deber al servicio del país”.

Entre líneas seguidas, el alto oficial rechazó los hechos: “Rechazo de manera contundente este acto criminal que no solo le arrebató la vida, sino que dejó gravemente herido a nuestro patrullero Jesús Meneses Rodríguez, en hechos ocurridos en el corregimiento de Aguaclara, zona rural de Cúcuta".

El ataque a la Policía de Agua Clara se suma a tres incidentes violentos registrados en Cúcuta en menos de treinta y seis horas - crédito @DirectorPolicia/X

Finalmente, William Rincón expresó su solidaridad a sus familias, respeto y acompañamiento. “Honramos la memoria de quienes entregan su vida por proteger la de los demás. ¡Su sacrificio no será olvidado!“.

La acción violenta se suma a una serie de hostigamientos recientes en la ciudad, que en menos de 36 horas ha registrado tres incidentes de este tipo.

El primer ataque de esta serie ocurrió en el barrio Carlos Pizarro, donde dos hombres lanzaron una granada, resultando herida una persona. Las autoridades atribuyen este hecho a enfrentamientos entre bandas dedicadas al microtráfico, lo que evidencia la complejidad del panorama delictivo en Cúcuta.

