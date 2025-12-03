Nuevas medidas urgentes del Gobierno Petro evitarían que se dispare el precio del gas a hogares, taxistas y otros negocios

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que “no vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas" - crédito Ministerio de Minas y Energía

El mercado del gas natural en Colombia atraviesa uno de los periodos más críticos de la última década. La entrada en vigor de nuevos contratos de gas, tanto nacionales como importados, desde el 1 de diciembre, provocó aumentos abruptos en los costos de producción y comercialización del combustible, lo que ya comenzó a impactar de forma directa a millones de hogares, sectores industriales y el transporte.

El ajuste en los costos tiene su origen en la pérdida de autosuficiencia gasífera que el país experimentó desde diciembre de 2024. Según el profesor e investigador Sergio Cabrales, “hace un año perdimos la autosuficiencia para el mercado que no es térmico”, lo que obligó a importar volúmenes cada vez mayores para abastecer la demanda nacional. Hasta noviembre de 2024, el mercado funcionó con contratos de gas a precios de entre USD4 y USD5 por millón de BTU.

Cabrales, en diálogo con Mañanas Blu, explicó que “esa situación finalizó cuando 75% de esos contratos expiró el 30 de noviembre, reemplazados por acuerdos con precios locales entre USD10 y USD12 por millón de BTU y hasta USD14 por millón de BTU para el gas importado. Al respecto, enfatizó en que “los contratos de gas barato se acabaron”, dejando solo opciones a precios considerablemente superiores.

Cerca de 36 millones de colombianos, que representan cerca del 67% de la población, utilizan gas natural en sus hogares, un número que creció de gran manera en los últimos 20 años - crédito Colprensa

Las nuevas condiciones contractuales derivaron en que los costos de abastecimiento prácticamente se duplicaran respecto a los de hace cinco años, lo que presionó un aumento inmediato de las tarifas en todos los segmentos de consumo. El impacto, detalló, será particularmente fuerte para los usuarios del gas vehicular e industrial, mientras que los hogares percibirán el efecto a partir de enero de 2025. “En el gas vehicular podríamos estar hablando de casi un 30% en promedio de incremento para el consumidor final”, advirtió.

Así las cosas, la estructura tarifaria muestra que si el componente gas —que representa alrededor del 50% de la tarifa— sube 55%, el usuario verá un aumento de entre 27% y 30% en la estación de servicio.

Déficit de gas en Colombia

La variación no es homogénea en todo el país. Según datos de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), el 20% del gas consumido en 2024 fue importado, dividido en 12% para generación eléctrica y 8% para hogares, comercios y vehículos. Desde diciembre de 2024, la insuficiencia de producción local obligó a ampliar la importación a sectores domésticos e industriales. Las proyecciones muestran que el déficit de gas nacional en firme llegará al 26% en 2026.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, lamentó que Colombia haya empezado a importar gas cuando se tenía autosuficiencia - crédito @NaturgasCol/X

Dicho panorama deja al país en una situación vulnerable ante posibles contingencias, como resaltó la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas: “Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias, como mantenimientos no programados o una falla en la infraestructura”.

La magnitud de las subas tarifarias varía según la región y el tipo de usuario. Para el gas natural vehicular, en Antioquia y los Llanos —excepto Yopal— el incremento no supera el 5%, en el Eje Cafetero llega al 10%, en la costa Atlántica oscila entre 6% y 13%, y en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y Yopal alcanza entre 30% y 38%. Cabrales resumió: “El usuario del gas vehicular enfrentará un alza promedio del 55% en el costo mayorista, lo que se traducirá en aumentos de entre 27% y 30% en el precio final”.

Seguridad energética en veremos

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, advirtió a El Heraldo que la seguridad energética nacional se encuentra bajo déficit, con el sistema operando sin margen de error. “Colombia entró ya en déficit energético, estamos en el límite y sin margen de error”, remarcó Gutiérrez, quien destacó la urgencia de destrabar proyectos clave y restablecer reglas claras para atraer la inversión necesaria. Según ella, se requiere el acompañamiento permanente del Gobierno nacional para evitar, a partir de 2026, un escenario de apagón como el vivido hace más de 30 años.

El Gobierno Petro decidió que Ecopetrol no firmará nuevos contratos de exploración y explotación de gas - crédito Mario Toro Quintero/Bloomberg

Las medidas urgentes del Gobierno

Ante esto, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Minas y Energía, anunció un paquete de medidas urgentes para estabilizar los precios del gas y proteger a los usuarios más vulnerables y a sectores productivos. El ministro Edwin Palma confirmó que ya se encuentra listo un proyecto de decreto que permitirá la estabilización de las tarifas a corto y mediano plazo.

“Nuestro objetivo es claro: proteger a los hogares colombianos, a los pequeños negocios y a quienes más están sintiendo el impacto del incremento en el precio del gas”, declaró el funcionario. El paquete contempla 20 medidas urgentes y estructurales dirigidas a frenar prácticas especulativas, garantizar la transparencia de precios y asegurar el abastecimiento en todo el país.

En lo inmediato, la cartera expedirá una resolución que establece que toda nueva oferta de gas nacional deberá ser contratada a precio justo y en condiciones transparentes, evitando aumentos injustificados en la tarifa. “No vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas. Las decisiones las tomamos con datos oficiales y verificados con el Gestor del Mercado, porque las políticas públicas se construyen con información, no con rumores ni titulares de prensa”, puntualizó.

El Gobierno, en conjunto con los actores del sector, activó un plan para implementar 20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país, cubrir la demanda y frenar prácticas especulativas que podrían afectar a los pequeños consumidores y a la industria - crédito Ministerio de Minas y Energía

De igual forma, el Gobierno solicitó el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio para vigilar y controlar el comportamiento del mercado y sancionar irregularidades. Además, se convocó a productores y comercializadores de gas para implementar acciones de supervisión y garantizar que las medidas lleguen directamente a los usuarios finales.

Palma destacó el compromiso de dar tranquilidad a taxistas, pequeños comercios, familias de bajos recursos y otras poblaciones que dependen del gas para su vida diaria y su trabajo.

Suficiente gas para atender al mercado

El mensaje oficial resalta que hay suficiente molécula de gas para atender el mercado esencial, incluidos sectores clave como el gas natural vehicular. Parte central del plan será monitorear en tiempo real la información del gestor del mercado —instancia reconocida para entregar los datos sobre los que el Ejecutivo basará las decisiones de política pública— y convocar a reuniones técnicas con todos los actores del sector.

“Vamos a gobernar con transparencia y con decisión, pensando siempre en los más pobres, en los más vulnerables, en los pequeños negocios, en los taxistas, a quienes de paso quiero enviarles un mensaje también de tranquilidad, de que, obviamente, desde el Gobierno del Cambio estamos comprometidos con protegerles”, concluyó el ministro Edwin Palma.