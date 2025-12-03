Colombia

Juan Manuel Santos pidió recuperar el diálogo con los gremios y tildó su gobierno como una “época dorada” que se podría repetir

El exmandatario destacó que la colaboración entre su Gobierno y los sectores empresariales fue clave para los avances en materia de infraestructura

Guardar
Juan Manuel Santos pidió la unión de los gremios para regresar a una "época dorada" similar a la de su Gobierno - crédito @JuanManSantos/X

En un video publicado el martes 2 de diciembre de 2025, el expresidente Juan Manuel Santos expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro para lograr consenso con las distintas agremiaciones del país, en particular las empresariales, en el contexto de los diálogos de concertación para fijar el salario mínimo en 2026.

Y es que estas declaraciones surgieron en medio del inicio de estas conversaciones, el lunes 1 de diciembre, donde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), declinó su participación, al mostrarse en desacuerdo por el anticipo oficial de una posible alza del 11%, dato que salió a la luz por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque no se refirió de manera directa a la administración nacional, el exmandatario enfatizó la necesidad de recuperar un “diálogo fluido” con los diferentes sectores para propiciar avances relevantes en el país, destacando la importancia de la infraestructura como ejemplo de colaboración exitosa.

Juan Manuel Santos recordó los
Juan Manuel Santos recordó los logros de su Gobierno en infraestructura, con 1.400 kilómetros de dobles calzadas construidas - crédito Carlos Ortega/EFE

“Debemos recuperar el diálogo fluido con los gremios, porque cuando se conversa con franqueza, se avanza en serio. La infraestructura es un buen ejemplo: vivimos una época dorada que demostró que, trabajando juntos, el país sí puede lograr grandes transformaciones. Esa experiencia es posible repetirla”, afirmó Santos en su cuenta de X, recordando, además, los logros obtenidos en esta materia durante sus dos periodos como presidente.

El exmandatario resaltó varias cifras alcanzadas durante su gestión: “Les tiro un facto y me voy. Durante nuestro Gobierno construimos 1.400 kilómetros de dobles calzadas. Intervenimos o construimos 40.000 kilómetros de vías terciarias o secundarias”.

Y agregó: “Intervenimos o construimos 91 aeropuertos. Acuérdense lo que era el aeropuerto El Dorado hace quince años. Hoy, Leticia tiene su aeropuerto. Quibdó tiene su aeropuerto. Fue una verdadera revolución que no se ha hecho antes ni se ha hecho después”, enfatizó Santos en la misma red social.

El exmandatario afirmó que dicha
El exmandatario afirmó que dicha unión permitiría grandes logros para el país - crédito @JuanManSantos/X

En efecto, su publicación despertó críticas, al recordar algunas polémicas, relacionadas con ese sector, durante su doble mandato. “La época dorada, dice este enajenado. Odebretch, ¿fue lo que quisiste decir?“; ”Como Odebrecht, Reficar, el puente Chirajara..." ;”La infraestructura dé Odebretch saqueada para comprar elecciones? (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Centro Democrático se refirió a los aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos tras sanción a Gustavo Petro

El 27 de noviembre de 2025, el Centro Democrático emitió un pronunciamiento en el que se refirió a los aportes de la multinacional Odebrecht, dedicada a los mercados de ingeniería, construcción, infraestructura y energía, a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014; esto, tras conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña de Gustavo Petro por violaciones a las normas de financiación electoral.

“La financiación ilegal y la violación de topes en las campañas políticas, sobre todo en las presidenciales,generan grietas profundas en la democracia colombiana”, indicó el Centro Democrático.

En su mensaje, el partido liderado por Álvaro Uribe Vélez destacó que “Colombia sigue esperando explicaciones sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos”, enfatizando la necesidad de claridad frente al caso.

Cabe recordar que, a pesar de que la justicia colombiana confirmó que la constructora brasileña entregó aproximadamente $3.540 millones a la campaña de Santos en 2010 y una suma similar a la de Óscar Iván Zuluaga en 2014 mediante operaciones irregulares y contratos ficticios, el expresidente no afrontó sanciones directas.

Con este mensaje, el Centro
Con este mensaje, el Centro Democrático se pronunció tras fallo del CNE sobre la campaña Petro Presidente y se refirió a la campaña del expresidente Santos - crédito @cedemocratico/X

Asimismo, mientras el gerente de la campaña de reelección de Santos, Roberto Prieto, fue condenado a casi tres años de prisión, no hubo la aplicación de sanciones contra el exmandatario. El partido reiteró que la financiación ilegal de campañas afecta gravemente la democracia y la legitimidad de las instituciones.

Temas Relacionados

Salario mínimo 2026 Juan Manuel SantosInfraestructuraOdebrechtColombia-Noticias

Más Noticias

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 3 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Así rotara el pico y

Esta es la ruta navideña de Funza: el municipio ofrecerá uno de los alumbrados más impactante de Cundinamarca

La Administración local ofrece rutas temáticas, conciertos y actividades para todas las edades, promoviendo la unión familiar, la herencia cultural y la seguridad en cada jornada de la programación

Esta es la ruta navideña

Motocicleta empleada en el caso de Jean Bossard registra un historial millonario en infracciones de 2023 a 2025, todas en Antioquia

El vehículo implicado en el crimen acumulaba sanciones graves y fue señalado en investigaciones previas, lo que pone en evidencia fallas en el control de automotores usados para actividades delictivas en Bogotá

Motocicleta empleada en el caso

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 3 de diciembre

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala: todos celebraron la liberación de Miguel

El hijo del famoso cantante y su mánager recuperaron la libertad en el Cauca tras dos semanas de incertidumbre

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala:

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala: todos celebraron la liberación de Miguel

Le llueven críticas a Paola Jara por “no saber cargar a su bebé”: “Es madre primeriza”

Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron a José Cadena: así fue la agresión al polémico máximo accionista tras el ascenso

James Rodríguez fue tajante al hablar de las expectativas de Colombia para la Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

Selección Colombia femenina recibió duro golpe en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Estas son las cuentas para definir los finalistas de la Liga BetPlay: se conocerían en la quinta fecha de cuadrangulares