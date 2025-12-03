Juan Manuel Santos pidió recuperar el diálogo con los gremios y tildó su gobierno como una “época dorada” que se podría repetir

Juan Manuel Santos pidió la unión de los gremios para regresar a una "época dorada" similar a la de su Gobierno - crédito @JuanManSantos/X

En un video publicado el martes 2 de diciembre de 2025, el expresidente Juan Manuel Santos expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro para lograr consenso con las distintas agremiaciones del país, en particular las empresariales, en el contexto de los diálogos de concertación para fijar el salario mínimo en 2026.

Y es que estas declaraciones surgieron en medio del inicio de estas conversaciones, el lunes 1 de diciembre, donde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), declinó su participación, al mostrarse en desacuerdo por el anticipo oficial de una posible alza del 11%, dato que salió a la luz por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Aunque no se refirió de manera directa a la administración nacional, el exmandatario enfatizó la necesidad de recuperar un “diálogo fluido” con los diferentes sectores para propiciar avances relevantes en el país, destacando la importancia de la infraestructura como ejemplo de colaboración exitosa.

Juan Manuel Santos recordó los logros de su Gobierno en infraestructura, con 1.400 kilómetros de dobles calzadas construidas - crédito Carlos Ortega/EFE

“Debemos recuperar el diálogo fluido con los gremios, porque cuando se conversa con franqueza, se avanza en serio. La infraestructura es un buen ejemplo: vivimos una época dorada que demostró que, trabajando juntos, el país sí puede lograr grandes transformaciones. Esa experiencia es posible repetirla”, afirmó Santos en su cuenta de X, recordando, además, los logros obtenidos en esta materia durante sus dos periodos como presidente.

El exmandatario resaltó varias cifras alcanzadas durante su gestión: “Les tiro un facto y me voy. Durante nuestro Gobierno construimos 1.400 kilómetros de dobles calzadas. Intervenimos o construimos 40.000 kilómetros de vías terciarias o secundarias”.

Y agregó: “Intervenimos o construimos 91 aeropuertos. Acuérdense lo que era el aeropuerto El Dorado hace quince años. Hoy, Leticia tiene su aeropuerto. Quibdó tiene su aeropuerto. Fue una verdadera revolución que no se ha hecho antes ni se ha hecho después”, enfatizó Santos en la misma red social.

El exmandatario afirmó que dicha unión permitiría grandes logros para el país - crédito @JuanManSantos/X

En efecto, su publicación despertó críticas, al recordar algunas polémicas, relacionadas con ese sector, durante su doble mandato. “La época dorada, dice este enajenado. Odebretch, ¿fue lo que quisiste decir?“; ”Como Odebrecht, Reficar, el puente Chirajara..." ;”La infraestructura dé Odebretch saqueada para comprar elecciones? (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Centro Democrático se refirió a los aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos tras sanción a Gustavo Petro

El 27 de noviembre de 2025, el Centro Democrático emitió un pronunciamiento en el que se refirió a los aportes de la multinacional Odebrecht, dedicada a los mercados de ingeniería, construcción, infraestructura y energía, a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014; esto, tras conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña de Gustavo Petro por violaciones a las normas de financiación electoral.

“La financiación ilegal y la violación de topes en las campañas políticas, sobre todo en las presidenciales,generan grietas profundas en la democracia colombiana”, indicó el Centro Democrático.

En su mensaje, el partido liderado por Álvaro Uribe Vélez destacó que “Colombia sigue esperando explicaciones sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos”, enfatizando la necesidad de claridad frente al caso.

Cabe recordar que, a pesar de que la justicia colombiana confirmó que la constructora brasileña entregó aproximadamente $3.540 millones a la campaña de Santos en 2010 y una suma similar a la de Óscar Iván Zuluaga en 2014 mediante operaciones irregulares y contratos ficticios, el expresidente no afrontó sanciones directas.

Con este mensaje, el Centro Democrático se pronunció tras fallo del CNE sobre la campaña Petro Presidente y se refirió a la campaña del expresidente Santos - crédito @cedemocratico/X

Asimismo, mientras el gerente de la campaña de reelección de Santos, Roberto Prieto, fue condenado a casi tres años de prisión, no hubo la aplicación de sanciones contra el exmandatario. El partido reiteró que la financiación ilegal de campañas afecta gravemente la democracia y la legitimidad de las instituciones.