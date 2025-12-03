Colombia

Debate de control político contra funcionarios del Gobierno Petro por chats de Calarcá quedó inconcluso por falta de quórum

La senadora Paloma Valencia cuestionó ascensos, reintegros y decisiones internas en la Fuerza Pública, así como la falta de avance judicial en el caso. Sin embargo, la sesión terminó antes de que los citados pudieran responder, aplazando las explicaciones oficiales para este miércoles 3 de diciembre

La senadora Paloma Valencia lideró
La senadora Paloma Valencia lideró los señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios del Gobierno con disidencias, basados en los archivos de alias 'Calarcá'.

El debate de control político citado para esclarecer los presuntos nexos de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro con disidencias de las Farc, revelados tras los polémicos chats y correos de alias ‘Calarcá’, terminó abruptamente la noche del martes debido a la falta de quórum en el Senado.

La sesión, liderada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, no logró completarse pese a intensos señalamientos y tensos intercambios con congresistas del Pacto Histórico.

Un debate que inició en medio del vacío del recinto

La discusión comenzó hacia las 7:00 p. m., después del cierre de un debate previo sobre economía colaborativa. Desde el arranque, el recinto mostraba una asistencia mínima, lo que anticipaba un posible levantamiento por falta de quórum. Aun así, el debate superó un primer intento de los senadores cercanos al Gobierno por clausurar la sesión.

Con el quórum deliberatorio mínimo, Valencia abrió una intervención de más de hora y media en la que lanzó fuertes cuestionamientos contra el Ejecutivo y su presunta cercanía con estructuras ilegales.

La baja asistencia en el
La baja asistencia en el recinto impidió que el debate avanzara hasta las respuestas de los funcionarios citados.

Valencia: “No es cooptación, es relación desde la campaña”

La senadora sostuvo que la controversia alrededor de alias ‘Calarcá’ no sería un caso aislado, sino parte de una “relación prolongada” entre el Gobierno Petro y estructuras ilegales desde la campaña de 2022.

Recordó el llamado Pacto de la Picota, las reuniones de Juan Fernando Petro con líderes criminales detenidos previo a las elecciones, y mencionó denuncias históricas contra figuras políticas afines al petrismo. Una de ellas fue la fallecida Piedad Córdoba, lo que generó una intervención inmediata de la senadora Aida Avella: “Quiero pedir respeto por una persona que no puede defenderse”, reclamó.

Los señalados por los archivos de ‘Calarcá’

Valencia retomó el debate mostrando que varios nombres mencionados en los chats de alias ‘Calarcá’, revelados por Noticias Caracol, habrían participado en eventos de apoyo a Petro durante la campaña presidencial, incluida la asistencia de militares en retiro.

Aseguró que el Gobierno violó el principio de no deliberancia militar al reincorporar a oficiales que ofrecieron apoyo político, entre ellos el general Juan Miguel Huertas, uno de los salpicados por la investigación periodística.

La senadora criticó duramente que el oficial captor de los disidentes —en el operativo donde se incautaron los materiales que ahora están bajo escrutinio— fue retirado de su cargo, mientras que Huertas fue reintegrado pese a informes de inteligencia que lo vinculaban con grupos narcotraficantes.

Los chats y correos hallados
Los chats y correos hallados tras su captura originaron el debate por posibles nexos entre disidencias y miembros del Gobierno.

La polémica presencia de Wilmer Mejía

Otro de los puntos más fuertes del debate fue la mención a Wilmer Mejía, hoy directivo de inteligencia, quien también aparece en los archivos de los computadores de alias ‘Calarcá’.

Valencia subrayó que Mejía no cumplía con el perfil técnico para ocupar un cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y cuestionó su ascenso “de profesor de educación física en 2024 a director de Inteligencia en 2025”.

Presentó fragmentos de entrevistas en las que Mejía reconoce que se informó al Gobierno sobre los cuestionamientos a Huertas y que, según él, se realizó una verificación interna solicitada por el Presidente, donde se descartaron los señalamientos.

“Este gobierno sabía que Mejía y Huertas estaban trabajando con las disidencias”, aseguró Valencia ante la plenaria.

“Debilitamiento adrede de la Fuerza Pública”

En otro de sus señalamientos más contundentes, la senadora afirmó que durante el Gobierno Petro se ha ejecutado una “depuración dramática” de las Fuerzas Militares y de Policía.

Aseguró que el Ejército habría pasado de 28 a solo 7 generales, la Policía de 40 a 17 generales y más de 23.000 uniformados habrían salido de las Fuerzas en los últimos años.

Para Valencia, esta reducción responde a una política intencionada de debilitamiento institucional.

Menciones al senador Iván Cepeda y a los audios de Benedetti

En tono abiertamente electoral, Valencia cuestionó la ausencia del senador Iván Cepeda y lo relacionó con varios de los hechos en mención. También recordó los audios del hoy ministro Armando Benedetti, en los que hablaba de la supuesta entrada de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial. Sugirió que estos recursos podrían provenir de fuentes ilegales.

Valencia cuestionó la ausencia del
Valencia cuestionó la ausencia del senador Iván Cepeda y recordó los audios de Armando Benedetti sobre presuntos ingresos irregulares a la campaña presidencial.

El debate se levantó y continuará este miércoles

La intervención cerró abruptamente al confirmarse la falta de quórum decisorio, lo que impidió que la sesión avanzara al punto de respuestas por parte de los citados:

  • Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez
  • Director de la DNI, Jorge Arturo Lemus
  • Director de la UNP, Augusto Rodríguez
  • Comandantes de Fuerzas Militares, Ejército y Policía

El debate fue reprogramado para las 10:00 a. m. de este miércoles, cuando se espera que los funcionarios respondan por las denuncias relacionadas con los chats y correos hallados en poder de alias ‘Calarcá’.

