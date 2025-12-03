Dani Duke recordó su época como maquilladora de Karol G: “Me querían quitar el trabajo”

La creadora de contenido habló de su cercanía con Karol G al inicio de la carrera de ambas - crédito @daniduke @karolg / Instagram

La empresaria y creadora de contenido Dani Duke reveló recientemente en una entrevista junto a Eva Rey cómo llegó a ser cercana a Karol G y trabajar como su maquilladora.

La influencer, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en redes sociales, confesó que antes de dedicarse a la creación de contenido, tuvo la oportunidad de darse a conocer con varios artistas como maquilladora, lo que le dio la oportunidad de crecer su comunidad de fans.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque logró trabajar como una de las maquilladoras de La Bichota, confesó que Daiky, el mejor amigo de la cantante, la quiso reemplazar y sacar del equipo.

“Yo conozco a Karol, yo la maquillé, la vestí y todo… Trabajé muchos años maquillando artistas", reveló Dani Duke.

Dani Duke recordó que el mejor amigo de Karol le quería quitar el puesto como maquilladora de Karol G - crédito @daniduke/ Instagram

Aunque confesó que aún mantiene una buena relación con Daiky y que primero fue cercano a él que a Karol, no entendió la razón de quererla reemplazar.

“A Daiky lo conocí en un rodaje de otro artista, no fue de Karol G, y él tenía otra amiga maquilladora y quería que ella trabajara, me quería quitar el trabajo, pero ya la productora me conocía hace rato”, reveló Duke.

Aunque Dani aseguró que el amigo de Karol quería apartarla del camino, después se dieron el espacio para conocerse, por lo que aceptó trabajar juntos y se volvieron buenos amigos.

“Él no se pudo resistir a mis encantos y cuando me conoció, ya, cayó rendido a mí”, confesó la creadora en medio de risas.

La influencer recordó cómo fue el inicio de Karol en la música, por lo que asegura tener una admiración por la cantante - crédito @daniduke/ Instagram

Duke aprovechó para demostrar su admiración a la cantante paisa, pues tuvo la oportunidad de verla desde que estaba iniciado su carrera como una artista emergente. “Yo le veo y wow, esa mujer es de otro planeta, sí porque yo la conocí haciendo sus primeros videos con presupuestos de 20 millones y ahora ver lo grande que es hoy en día, me inspira, pero se lo ha ganado, se merece el puesto y el lugar en el que está”, dijo Dani en la entrevista con Eva Rey.

En mayo del 2025, Dani compartió con Karol G en la premier del documental Mañana fue muy bonito, que tuvo la premier en Medellín, espació donde las paisas volvieron a coincidir y recordaron el inicio de ambas en sus carreras.

Dani Duke compartió recientemente con Karol en la premier de documental 'Mañana fue bonito' para Netflix y recordó sus inicios como su maquilladora - crédito @daniduke

El encuentro fue presumido por Duke en redes sociales, que acompañó con un emotivo mensaje en que le agradeció a la cantante por inspirarla. “Mañana SIEMPRE es bonito 💖 Gracias Karol G por inspirarme a seguir mis sueños. Me enseñas que la disciplina transforma sueños en realidad. No es suerte: es constancia, esfuerzo y trabajo diario. Eres el reflejo de lo que significa ser una verdadera girl boss”, escribió la influecer.

“Has conquistado el mundo sin perder tu esencia, sin dejar de ser mujer, sensible, real y auténtica”. La creadora de contenido valoró la influencia positiva de la cantante para quienes la siguen.

En su mensaje, Dani Duke destacó además el impacto de Karol G sobre la percepción de las mujeres en el ámbito artístico y social: “Nos enseñaste que el poder femenino no está en parecerse a nadie, sino en amar lo que somos con orgullo y determinación”. Según la influencer, la actitud de la artista genera admiración y refuerza la confianza en nuevas generaciones.

La influencer destacó empoderamiento que Karol ha impulsado con su música - crédito @daniduke / Instagram

La declaración incluyó un reconocimiento a la fuerza interior y al legado de la cantante: “Tu fuerza inspira, tu éxito motiva y tu corazón deja huella”. Con estas palabras, Dani Duke evidenció la huella que Karol G ha dejado no solo a nivel musical, sino también en la vida personal y profesional de muchas mujeres.

“Que lindas que pudieron crecer juntas”, “que bonito ver cómo se apoyan desde hace años”, “Dani y Karol empezaron juntas”, “las dos lograrás superarse”, “primero dieron cringe y ahora son las mejores en lo que hacen”, dicen las reacciones en redes sociales.