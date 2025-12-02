Colombia

Resultados del Sinuano Noche: ganadores del 1 de diciembre

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de sus ganadores

Guardar
Los números ganadores de Sinuano
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

En la última edición del sorteo de la lotería colombianaSinuano Noche, los resultados generaron expectativa entre los participantes habituales y nuevos apostadores, que esperaban por conocer la combinación ganadora.

El sorteo, que se lleva a cabo cada noche, atrae a una gran audiencia que desea ganar. Los números ganadores sorprendieron a quienes ahora tienen la oportunidad de disfrutar los premios otorgados por la popular lotería.

Para muchos colombianos, la Sinuano Noche representa más que una oportunidad de suerte diaria; es una tradición que continúa uniendo a las comunidades en torno a la esperanza de un futuro más próspero.

Conozca los números elegidos

Los ganadores: 8, 1, 3, 7.

Fecha: 1 Diciembre 2025.

Lo que debes saber de Sinuano Noche

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

Temas Relacionados

Sinuano Nochecolombia-noticiasLotería Colombiacolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Cartagena: Pico y Placa para este martes 2 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Cartagena: Pico y Placa para

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Villavicencio este martes 2 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué vehículos

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Estos son los turnos de

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cali sin infringir la ley?

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cali este martes

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

Exalcalde Lucho Garzón será cabeza de lista al Senado por la coalición entre Alianza Verde y En Marcha para el 2026

La elección se resolvió en una reunión interna, donde Garzón reunió la mayoría de los 31 votos frente a Jota Pe Hernández y Angélica Lozano, quienes obtuvieron seis y cuatro, respectivamente

Exalcalde Lucho Garzón será cabeza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Deportes

Empate en el Atanasio: América

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada