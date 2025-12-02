Juez hizo advertencia al abogado de Nicolás Petro en medio de audiencia: “Qué pena, doctor, usted vuelve a interrumpir”

El togado pidió al defensor permitir a la fiscal continuar con su intervención - crédito Redes sociales/X

Durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2025 en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, el juez 14 de Control de Garantías de Barranquilla tuvo que hacer una advertencia a la defensa del procesado.

En la diligencia, el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses de Petro Burgos, ahora imputado, interrumpió en varias ocasiones a la fiscal Lucy Laborde, que estaba haciendo una descripción fáctica de los hechos por los cuales es investigado el hijo del mandatario. En cierto momento, la delegada de la Fiscalía hizo afirmaciones que involucraban a Laura Ojeda, esposa de Petro Burgos.

Para sustentar su solicitud de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario, indicó que el proceso puede incurrir en la reiteración de los hechos ilícitos, relacionados con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

“El mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos me manifestó que habrían incurrido en otras actuaciones ilícitas, al parecer de las cuales tendría conocimiento Daysuris del Carmen Vásquez Castro (exesposa), y que le pedía el favor a Laura Ojeda (pareja actual) de averiguar si Vásquez Castro tenía algo más, porque si no: ‘nos jode y entonces, tú y ella, felices’, cierro comillas”, dijo la fiscal.

El abogado Carranza solicitó el uso de la palabra y el juez se la concedió advirtiendo: “Señor defensor, espero que la razón para interrumpir a la señora fiscal sea valiosa”.

La defensa indicó que su intervención respondía a una advertencia: que se estaría endilgando una responsabilidad penal a Laura Ojeda, que fue reconocida como víctima de Daysuris Vásquez por violación de datos. “Le solicito nuevamente respeto por la presunción de inocencia de Laura, su señoría”, dijo.

El juez criticó y cuestionó la declaración del abogado Carranza, indicando que hay momentos procesales específicos en los que se permite hacer este tipo de intervención y que ese no era uno de esos espacios.

“Qué pena. Doctor, usted vuelve a interrumpir la intervención de la señora fiscal, porque usted corta la dinámica con la que viene la señora fiscal para hacer una réplica o hacer una disertación sobre la validez del argumento utilizado por la fiscalía, cuando eso lo debe hacer en el momento procesal debido”, explicó.

Advirtió entonces que habrá consecuencias si impide de nuevo que la delegada de la Fiscalía continúe con su intervención. Aseguró que tomará esa interrupción como un intento por torpedear la participación del ente acusador en el proceso. “Yo voy a tomar medidas disciplinarias si usted vuelve a interrumpir”, aclaró.

Carranza insistió en que se estaba afectando la presunción de inocencia de Ojeda, y el togado cuestionó ese señalamiento y lo negó, afirmando que la fiscal basó su argumentación en presupuestos fácticos que yacen en la investigación.

El defensor dejó la constancia de la presunta violación a la presunción de inocencia de Ojeda y el juez continuó con la diligencia, dando la palabra a la delegada del ente investigador, advirtiendo nuevamente sobre la importancia de permitir que la audiencia siguiera su curso.

“Que no se vuelva a repetir una intervención innecesaria en la disertación de la Fiscalía”, expresó.

No es la primera vez que el juez discute con la defensa de Nicolás Petro Burgos y con el mismo procesado por constantes interrupciones en las diligencias. En la audiencia que se realizó el 26 de noviembre de 2025, el hijo del presidente aseguró no haber entendido la imputación que hizo en su contra la Fiscalía, lo cual molestó al togado.

“Este despacho ha sido especialmente meticuloso en preguntar a la Fiscalía para que precise esos hechos jurídicamente relevantes, usted es abogado, usted estuvo en todas las audiencias. A los ojos de este fallador, es completamente clara la imputación, independientemente de los repartos que usted tenga”, señaló.

De inmediato, se percató de que el abogado Alejandro Carranza estaba teniendo otra conversación mientras él intervenía y decidió cuestionarlo públicamente. “Señor defensor, ¿con quién habla? Perdón, no sé si me estoy perdiendo de otra conversación”, indicó.

En consecuencia, exigió respeto por su palabra y la de las demás partes intervinientes. “Es una falta de respeto que esté hablando mientras yo estoy hablando, como si lo que dijera no fuese importante”, explicó.