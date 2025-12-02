Dayro Moreno confirmó su futuro deportivo para el 2026: esto pasará con el máximo goleador del fútbol colombiano

El cuadro caldense llegó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y quedó por fuera de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito Lina Gasca / Colprensa

Once Caldas ya se prepara para lo que será la temporada 2026, luego de quedar por fuera de las finales de la Liga Betplay y de llegar hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro caldense vivió dos situaciones especiales a comienzos de diciembre de 2025: mientras confirmaba la salida del volante Mateo García, la directiva anunció la renovación de varias fichas claves del equipo, entre las que se incluye la continuidad de Dayro Moreno.

El delantero tolimense, junto a tres piezas claves en la defensa, continuarán para 2026 - crédito @oncecaldas / X

A través de sus redes sociales, Once Caldas confirmó la continuidad de Dayro Moreno hasta el 2026.

Junto a él, también se anunció la continuidad del portero Joan Felipe Parra hasta 2028, junto al defensor Juan Felipe Castaño y el zaguero Jeider Riquett, que también prolongó su contrato hasta 2026.

Hasta el momento, la institución no ha comunicado nuevas incorporaciones para la plantilla de 2026.

No obstante, en días previos se oficializó la salida de otros cinco jugadores: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García y Juan Carlos Díaz.

La estrategia del Once Caldas para la próxima temporada se orienta, por ahora, a consolidar la base de su plantel, mientras se define el arribo de nuevos refuerzos y se formalizan los movimientos pendientes en el mercado de pases.