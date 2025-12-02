Deportes

Dayro Moreno confirmó su futuro deportivo para el 2026: esto pasará con el máximo goleador del fútbol colombiano

El delantero tolimense definió su destino, de cara a lo que será el 2026 a nivel deportivo

Guardar
El cuadro caldense llegó hasta
El cuadro caldense llegó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y quedó por fuera de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito Lina Gasca / Colprensa

Once Caldas ya se prepara para lo que será la temporada 2026, luego de quedar por fuera de las finales de la Liga Betplay y de llegar hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro caldense vivió dos situaciones especiales a comienzos de diciembre de 2025: mientras confirmaba la salida del volante Mateo García, la directiva anunció la renovación de varias fichas claves del equipo, entre las que se incluye la continuidad de Dayro Moreno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El delantero tolimense, junto a
El delantero tolimense, junto a tres piezas claves en la defensa, continuarán para 2026 - crédito @oncecaldas / X

A través de sus redes sociales, Once Caldas confirmó la continuidad de Dayro Moreno hasta el 2026.

Junto a él, también se anunció la continuidad del portero Joan Felipe Parra hasta 2028, junto al defensor Juan Felipe Castaño y el zaguero Jeider Riquett, que también prolongó su contrato hasta 2026.

Hasta el momento, la institución no ha comunicado nuevas incorporaciones para la plantilla de 2026.

No obstante, en días previos se oficializó la salida de otros cinco jugadores: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García y Juan Carlos Díaz.

La estrategia del Once Caldas para la próxima temporada se orienta, por ahora, a consolidar la base de su plantel, mientras se define el arribo de nuevos refuerzos y se formalizan los movimientos pendientes en el mercado de pases.

Temas Relacionados

Dayro MorenoOnce CaldasLiga BetPlayDayro Moreno renovaciónColombia-Deportes

Más Noticias

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

El conjunto paisa quedó en una situación delicada tras igualar en casa, mientras que el equipo vallecaucano mantiene vivas sus opciones y se prepara para un enfrentamiento clave ante Junior

Empate en el Atanasio: América

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

El silbato antioqueño, considerado en la actualidad el mejor árbitro del país, no le hizo el quite al parangón que hicieron de su trayectoria con el exjuez metense, y habló de lo que quiere hacer una vez se retire de la actividad profesional

Wilmar Roldán encendió las redes

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

El atacante, figura de la selección Colombia sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría que se disputó en Chile, disputará la Copa Libertadores del 2026 en su nueva divisa, con lo que puso fin a su tormentosa etapa con los Albiazules

Néyser Villarreal, tras polémica salida

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

La igualdad en el partido más importante del fútbol turco reavivó la pelea por la cima y puso en el centro de la escena al joven delantero colombiano

Jhon Durán da de qué

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada

A poco más de seis meses para el inicio del certamen de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, las sedes se encuentran listas para los 104 partidos

Así son los 16 estadios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025:

Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025: fechas, horarios y rutas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Deportes

Empate en el Atanasio: América

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada