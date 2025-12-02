Colombia

Cuatro permisos remunerados: requisitos y condiciones para que los trabajadores puedan acceder a estos derechos

La normativa establece beneficios como ausencias justificadas por salud, acompañamiento a hijos, trámites legales y uso de bicicleta, buscando mejorar la conciliación entre vida personal y profesional

Estas son las condiciones para acceder a permisos remunerados de la aprobada reforma laboral - crédito @Mintrabajocol/Tiktok

La reciente aprobación de la reforma laboral en el país introdujo cuatro permisos remunerados obligatorios para todos los trabajadores, consolidando nuevos derechos y obligaciones tanto para empleados como para empleadores.

Estas medidas buscan proteger la salud, la familia, el cumplimiento de deberes legales y fomentar la movilidad sostenible dentro del entorno laboral.

Citas médicas

Uno de los permisos a los que tiene acceso el trabajador corresponde a las citas médicas.

La normativa garantiza que los empleados puedan atender su salud personal dentro del horario de trabajo sin que esto afecte su salario.

El permiso para citas médicas
El permiso para citas médicas personales garantiza la protección de la salud sin afectar el salario del empleado - crédito QMATIC/Europa Press

Para hacer uso de este derecho, el trabajador debe informar previamente a su empleador, presentar el soporte que justifique la cita y procurar programarla en horario laboral.

Por su parte, el empleador está obligado a autorizar la salida, pagar el día trabajado en su totalidad y registrar la ausencia como permiso remunerado.

Citas médicas de hijos e hijas

Otro de los permisos ampara las citas médicas en calidad de acudiente de hijos o hijas.

Los padres o tutores legales tienen derecho a acompañar a sus hijos o hijas a citas médicas o escolares, conservando el pago completo de la jornada.

El permiso para citas médicas
El permiso para citas médicas personales garantiza la protección de la salud sin afectar el salario del empleado - crédito Ilustrativa Infobae

El trabajador debe avisar y justificar el motivo, presentar la citación correspondiente y figurar como acudiente legal.

Por su parte, el empleador debe facilitar la ausencia, cubrir el salario completo, no exigir compensaciones y promover la conciliación de la vida laboral y familiar.

Diligencias administrativas o judiciales

Este permiso es aplicable en caso de diligencias legales, administrativas o judiciales. Si el empleado recibe una citación para una audiencia o trámite oficial, puede asistir durante la jornada laboral sin que esto signifique un descuento en su salario.

El trabajador debe notificar con anticipación, presentar la citación y entregar la constancia de asistencia.

El empleador debe reconocer el día como laborado, conservar los documentos presentados y abstenerse de imponer sanciones o descuentos.

La bicicleta como medio de transporte

Finalmente, la reforma establece el derecho a un día remunerado por el uso habitual de la bicicleta como medio de transporte al trabajo.

Cada seis meses, los trabajadores que utilicen la bicicleta de manera regular pueden solicitar un día libre pago.

El empleado debe demostrar el uso constante de la bicicleta, pedir el permiso con cinco días de antelación y acordar la fecha con la empresa. El empleador, por su parte, debe verificar el cumplimiento de este requisito, promover la movilidad sostenible y autorizar el pago del día.

El uso habitual de la
El uso habitual de la bicicleta como medio de transporte otorga un día remunerado cada seis meses a los empleados - crédito Freepik

Con estas disposiciones, la legislación colombiana busca mejorar tanto las condiciones laborales como la calidad de vida de los trabajadores, promoviendo el equilibrio entre el trabajo, la salud, el entorno familiar y una cultura de movilidad responsable.

Expectativas y advertencias de Andesco sobre el aumento del salario mínimo para 2026

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, expresó sus expectativas respecto al ajuste del salario mínimo en Colombia para 2026, el cual debe definirse antes del 30 de diciembre.

De acuerdo con Sánchez, lo recomendable sería establecer el incremento sumando la inflación anual de 2025 a uno o dos puntos porcentuales adicionales por productividad, con el objetivo de conservar el poder adquisitivo de las familias colombianas.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó recientemente que la inflación anual en octubre alcanzó 5,51%, mientras que la productividad se ubicó en 0,91%. Basándose en estos datos, Sánchez estima que el incremento ideal oscilaría entre 6,5% y 7,5%.

Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $1’423.500, tras un aumento de 9,53% para 2025, y el auxilio de transporte corresponde a $200.000.

Por su parte, Banco de la República prevé que la inflación de cierre de año estará entre 5,01% y 5,9%, lo que también influiría en el cálculo final del salario mínimo para el próximo año.

Sánchez pidió que las discusiones en la mesa de concertación se realicen con información técnica proporcionada por entidades como el Banco de la República o Fedesarrollo.

La normativa exige que los
La normativa exige que los empleadores autoricen y paguen los permisos sin imponer sanciones ni exigir compensaciones - crédito Colprensa

Criticó que, aunque en el Presupuesto Nacional se contempla un aumento del 11%, ello podría restar valor a las reuniones de concertación: “En el Presupuesto Nacional está claro que el incremento será del 11%. Eso no es una sorpresa. De qué sirve la mesa de concertación cuando las cartas ya están marcadas y no están oyendo a los técnicos ni a los gremios interesados”, afirmó a los medios.

Su advertencia se centró en que un incremento del 11% tendría consecuencias negativas. “Un aumento del 11% no es conveniente porque afectará la generación de empleo en Colombia y provocará un incremento en la informalidad,” reiteró, recordando que la informalidad laboral en el país se encuentra en 56%.

El cronograma oficial de la concertación del salario mínimo contempla la publicación de la cifra del IPC por parte del Dane el 5 de diciembre, y nuevas sesiones de la mesa entre el 9 y el 29 de diciembre. El 30 de diciembre es la fecha límite para la expedición del decreto que fijará el salario mínimo para 2026.

