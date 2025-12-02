Colombia

Alianza Verde confirmó a Catherine Juvinao como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá: continúa lucha por los puestos en el Senado

El partido, que cuenta con diferentes facciones, algunas de ellas opositoras al Gobierno de Gustavo Petro, empezó a conformar el orden en el que se presentarán algunos de sus candidatos a los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026

Guardar
Catherine Juvinao liderará la lista
Catherine Juvinao liderará la lista de la Alianza Verde por Bogotá - crédito Germán Forero

Tras una ardua discusión, Alianza Verde eligió a la candidatura que será su cabeza de lista a la Cámara de Representantes, de cara a los comicios que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026. Y en el que la colectividad buscará recuperarse de los escándalos que sacudieron sus cimientos, pues su fundador, Carlos Ramón González, está prófugo de la justicia; en tanto que el expresidente del Congreso Iván Name está preso; ambos por el escándalo de la Ungrd.

Se trata de la politóloga Catherine Juvinao fue seleccionada como la cabeza de lista de la colectividad a la Cámara de Representantes. La determinación se tomó con base en los resultados de una encuesta efectuada a nivel nacional, en la que obtuvo la mejor calificación entre los posibles aspirantes. Ante estos resultados, la colectividad eligió a la cesarense de manera unánime, en una circunscripción en la que el partido tiene una presencia relevante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta publicación, la representante
Con esta publicación, la representante Cathy Juvinao celebró que será cabeza de lista de Alianza Verde a la Cámara por Bogotá - crédito @CathyJuvinao/X

“Seguimos firmes en nuestro compromiso por las mujeres, por los jóvenes, por la educación, por la transparencia y la rendición de cuentas, por el propósito de un Congreso digno y ante todo y más que nunca, por la lucha contra la corrupción en Colombia, venga de donde venga. Gracias a mi partido por este reconocimiento, al trabajo de nuestro equipo, y ante todo gracias a la ciudadanía que camina conmigo para consolidar un centro político", dijo Juvinao.

En la misma lista de la Alianza Verde para el órgano cameral estarán otros nombres reconocidos, entre ellos el exministro y exembajador de Colombia en Brasil Guillermo Rivera.

Durante la actual legislatura, Juvinao ha liderado una de las agendas más activas del Congreso, con 30 proyectos presentados como autora principal, 101 como coautora y la radicación y defensa de 50 ponencias. De este modo, logró la aprobación de seis leyes en los últimos cuatro años, como la licencia de maternidad para mujeres en política, instauración de la paridad en altos cargos estatales y reducción del periodo de vacaciones para congresistas.

Al igual que la designación
Al igual que la designación de Cathy Juvinao como cabeza de lista en la Cámara, se confirmó el deseo de Katherine Miranda de aspirar al Senado - crédito Katherine Miranda/Facebook - Germán Forero/Prensa

Además de la tipificación de la violencia política contra las mujeres, obligación de rendición de cuentas para los legisladores y la ley “Yo Sí te Creo” enfocada en la prevención del acoso sexual en empresas y universidades. “En un país atrapado entre extremos, quienes trabajamos desde un centro liberal no somos ‘tibios’: somos camino para defender la democracia, construir acuerdos y poner la dignidad de las personas por encima del odio y la división”, destacó.

Del mismo modo, se confirmó que Katherine Miranda, que ha sido representante durante dos periodos (2018-2022 Y 2022-2026), buscará dar el salto al Senado en estas elecciones. La política bogotana, que apoyó al presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, en la actualidad es una de las opositoras más férreas del actual Gobierno dentro del partido, en contraste con el apoyo con el que cuenta el primer mandatario de otros miembros de la Alianza Verde.

Congresistas de la Alianza Verde
Congresistas de la Alianza Verde buscan mayor independencia, pero la decisión final aún no está tomada - crédito @DoomoEditorial/X

Se discutía la cabeza de lista al Senado

Mientras se conocía la decisión, se aguardaba por saber cuál sería el primero en la lista al Senado. Entre la baraja de candidatos a liderar la lista, entre Angélica Lozano, Arial Ávila, Andrea Padilla y Jota Pe Hernández, sin que se supiera los consensos a los que pudieron haber llegado; aunque una encuesta reciente favorecía a este último como el llamado a comandar las aspiraciones a la corporación de esta representatividad, al tener mayor aceptación en el ciudadano.

Es válido destacar que esta representatividad establecerá una alianza con En Marcha, partido de Juan Fernando Cristo; el partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente y la Alianza Social Indígena (ASI), con miras a establecer sus listas para el Congreso en 2026. Sin que ello signifique, por el momento, la escogencia de un aspirante presidencial para los comicios del 31 de mayo próximo, o la presencia en una consulta interpartidista el mismo día de las legislativas.

Temas Relacionados

Alianza VerdeCámara ColombiaSenado ColombiaKatherine MirandaAngélica LozanoJota Pe HernándezCatherine JuvinaoColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe a la minería ilegal en Chocó: incautan maquinaria vinculada al Clan del Golfo

Fuerzas Militares y policiales decomisaron 25 equipos usados para extracción ilícita en el río Atrato, vinculados a este GAO en una operación conjunta que busca frenar el daño ambiental y la criminalidad en la región

Golpe a la minería ilegal

Expobar 2025: negocios, arte y tecnología en la gran cita del entretenimiento nocturno colombiano

La feria reunirá a empresarios, DJs y chefs en Bogotá y Santa Marta para impulsar la innovación, la profesionalización y la sostenibilidad del sector

Expobar 2025: negocios, arte y

Golpe a las finanzas delincuenciales de Bogotá: incautan más de 4.000 botellas de licor adulterado avaluadas en $400 millones

Una operación conjunta entre policía, fiscalía y entidades de control permitió desmantelar un centro de distribución de bebidas alcohólicas falsificadas, evitando riesgos para consumidores y pérdidas millonarias para organizaciones delictivas

Golpe a las finanzas delincuenciales

Videos de las cámaras y relato de testigo clave revelan los detalles del asalto a joyería en Chapinero

Infobae Colombia accedió a imágenes exclusivas en las que se observa el accionar de los asaltantes y la agresión a un escolta durante el atraco en el centro comercial Colors 61

Videos de las cámaras y

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

El silbato antioqueño, considerado en la actualidad el mejor árbitro del país, no le hizo el quite al parangón que hicieron de su trayectoria con el exjuez metense, y habló de lo que quiere hacer una vez se retire de la actividad profesional

Wilmar Roldán encendió las redes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Fan de Jhonny Rivera se

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Deportes

Independiente Medellín vs. América: siga

Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada