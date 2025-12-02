Alianza Verde confirmó a Catherine Juvinao como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá: continúa lucha por los puestos en el Senado

Catherine Juvinao liderará la lista de la Alianza Verde por Bogotá - crédito Germán Forero

Tras una ardua discusión, Alianza Verde eligió a la candidatura que será su cabeza de lista a la Cámara de Representantes, de cara a los comicios que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026. Y en el que la colectividad buscará recuperarse de los escándalos que sacudieron sus cimientos, pues su fundador, Carlos Ramón González, está prófugo de la justicia; en tanto que el expresidente del Congreso Iván Name está preso; ambos por el escándalo de la Ungrd.

Se trata de la politóloga Catherine Juvinao fue seleccionada como la cabeza de lista de la colectividad a la Cámara de Representantes. La determinación se tomó con base en los resultados de una encuesta efectuada a nivel nacional, en la que obtuvo la mejor calificación entre los posibles aspirantes. Ante estos resultados, la colectividad eligió a la cesarense de manera unánime, en una circunscripción en la que el partido tiene una presencia relevante.

Con esta publicación, la representante Cathy Juvinao celebró que será cabeza de lista de Alianza Verde a la Cámara por Bogotá

“Seguimos firmes en nuestro compromiso por las mujeres, por los jóvenes, por la educación, por la transparencia y la rendición de cuentas, por el propósito de un Congreso digno y ante todo y más que nunca, por la lucha contra la corrupción en Colombia, venga de donde venga. Gracias a mi partido por este reconocimiento, al trabajo de nuestro equipo, y ante todo gracias a la ciudadanía que camina conmigo para consolidar un centro político", dijo Juvinao.

En la misma lista de la Alianza Verde para el órgano cameral estarán otros nombres reconocidos, entre ellos el exministro y exembajador de Colombia en Brasil Guillermo Rivera.

Durante la actual legislatura, Juvinao ha liderado una de las agendas más activas del Congreso, con 30 proyectos presentados como autora principal, 101 como coautora y la radicación y defensa de 50 ponencias. De este modo, logró la aprobación de seis leyes en los últimos cuatro años, como la licencia de maternidad para mujeres en política, instauración de la paridad en altos cargos estatales y reducción del periodo de vacaciones para congresistas.

Al igual que la designación de Cathy Juvinao como cabeza de lista en la Cámara, se confirmó el deseo de Katherine Miranda de aspirar al Senado

Además de la tipificación de la violencia política contra las mujeres, obligación de rendición de cuentas para los legisladores y la ley “Yo Sí te Creo” enfocada en la prevención del acoso sexual en empresas y universidades. “En un país atrapado entre extremos, quienes trabajamos desde un centro liberal no somos ‘tibios’: somos camino para defender la democracia, construir acuerdos y poner la dignidad de las personas por encima del odio y la división”, destacó.

Del mismo modo, se confirmó que Katherine Miranda, que ha sido representante durante dos periodos (2018-2022 Y 2022-2026), buscará dar el salto al Senado en estas elecciones. La política bogotana, que apoyó al presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, en la actualidad es una de las opositoras más férreas del actual Gobierno dentro del partido, en contraste con el apoyo con el que cuenta el primer mandatario de otros miembros de la Alianza Verde.

Congresistas de la Alianza Verde buscan mayor independencia, pero la decisión final aún no está tomada - crédito @DoomoEditorial/X

Se discutía la cabeza de lista al Senado

Mientras se conocía la decisión, se aguardaba por saber cuál sería el primero en la lista al Senado. Entre la baraja de candidatos a liderar la lista, entre Angélica Lozano, Arial Ávila, Andrea Padilla y Jota Pe Hernández, sin que se supiera los consensos a los que pudieron haber llegado; aunque una encuesta reciente favorecía a este último como el llamado a comandar las aspiraciones a la corporación de esta representatividad, al tener mayor aceptación en el ciudadano.

Es válido destacar que esta representatividad establecerá una alianza con En Marcha, partido de Juan Fernando Cristo; el partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente y la Alianza Social Indígena (ASI), con miras a establecer sus listas para el Congreso en 2026. Sin que ello signifique, por el momento, la escogencia de un aspirante presidencial para los comicios del 31 de mayo próximo, o la presencia en una consulta interpartidista el mismo día de las legislativas.