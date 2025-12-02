Colombia

Alerta por brujería colombiana que cruza fronteras: practicantes del esoterismo llegaron a Estados Unidos y México

Las organizaciones están vinculadas a delitos financieros, por lo que se pide una intervención policial

México y Estados Unidos son los principales destinos de estas redes de brujos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Los practicantes de la brujería en Colombia están movilizándose a países como México y Estados Unidos, de acuerdo con el análisis de la seguridad y la economía ilegal que fue expuesto por Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, durante una rueda de prensa difundida el 1 de diciembre de 2025.

El experto se refirió la consolidación de redes transnacionales de brujos que operan desde el municipio de El Espinal y que, según sus palabras, han convertido al sector en un escenario propicio para la realización de esta actividad por parte de organizaciones criminales.

Durante su intervención, Bocanegra detalló que la presencia de colombianos dedicados a la brujería se extiende a regiones como Sinaloa, San Francisco y Nueva York, así como a otras zonas de México y Estados Unidos, en las que existe un mercado consolidado entre comunidades latinas.

Las autoridades trabajan por desmantelar estas organizaciones para evitar delitos - crédito Colprensa

El funcionario agregó que estas operaciones generan ingresos en dólares y están asociadas a estructuras complejas, lo que se convierte en un ejemplo de la magnitud de sus alcances.

“Es un fenómeno real que lleva varios años y ustedes lo conocen muy bien... Es una actividad que de México a California tiene muy buenos rendimientos económicos desde hace muchos años”, expresó Bocanegra.

En medio de su intervención, el secretario de Seguridad enfatizó que la expansión internacional de estos servicios se debe, en parte, al uso de un español “neutro” por parte de los operadores, lo que facilita la confianza de los clientes extranjeros.

Ya Colombia exporta brujos al exterior. Lo digo con conocimiento”, afirmó Bocanegra, que insistió en que el atractivo de estos servicios radica en la capacidad de adaptarse a los mercados de destino.

¿Cómo operarán las autoridades contra las redes de brujería?

Aunque Bocanegra aclaró que la brujería no es considerada un delito en Colombia, advirtió que las actividades que realizan los delincuentes para ofrecer un “paquete completo” sí lo son, entre ellas se encuentran el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, que sí están tipificadas como delitos y podrían estar vinculadas a estas redes. Por esta razón, aseguró que “Más que perseguir a las personas, vamos a perseguir los capitales”, refiriéndose a la necesidad de enfocar los esfuerzos en el rastreo de los flujos financieros ilegales.

Los practicantes emplean tecnología avanzada para captar clientes alrededor del mundo - crédito Colprensa

Ante el complejo y fortalecido actuar de estas estructuras, Bocanegra solicitó el respaldo de las autoridades nacionales y anunció el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia para desmantelar las redes que, según aseguró, operan con tecnología avanzada, cuentas internacionales y métodos sofisticados para evadir la detección.

Ese tema debe convocar a las autoridades nacionales. Necesitamos capacidades excepcionales”, señaló, asegurando que es urgente avanzar en una respuesta coordinada.

Las declaraciones de Bocanegra se realizaron como respuesta a todas las acciones que adelantan las autoridades ante la ola de violencia que ha incrementado en El Espinal, en donde la última semana de noviembre se registraron tres asesinatos.

Asimismo, los uniformados han centrado los avances de las investigaciones en desmantelar las redes que se dedican al lavado de activos bajo una fachada de actos de brujería a nivel mundial. Asimismo, continúan trabajando para evitar el crecimiento de la presencia de redes criminales en la población.

La Policía del Tolima ha encontrado altares de brujería en diferentes municipios - crédito Colprensa

Durante 2025, los uniformados de la Policía del Tolima han adelantado gran cantidad de operativos en las que se encuentran con objetos relacionados con la brujería; incluso, altares que han ocasionado emergencias, pues algunas viviendas han quedado completamente consumidas y los enseres reducidos a cenizas por la imprudencia de aquellos que adelantan estas prácticas y ponen en riesgo no solo su vida, sino la de la comunidad en general y los animales, debido a que estos también son empleados para algunos rituales.

Crudo relato de inquilino que

TransMilenio ajustará servicios durante diciembre

“En tiempo récord”: la operación

Canacol no quiere que la

Miguel Ayala narró lo que
