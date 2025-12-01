Colombia

Salida de Pedro del ‘Desafío’ hizo llorar a televidentes y compañeros: Lina le pidió perdón y Kevyn se mostró devastado

Las redes sociales estallaron tras la eliminación y las lágrimas fueron protagonistas

En redes sociales piden que el Desafío retome el formato original, con participantes del común - crédito TikTok

La salida de Pedro y Lina del Desafío Siglo XXI sigue dando de qué hablar a través de las redes sociales, pues los seguidores del programa se preguntaron por la decisión de la producción de no reemplazar a la pareja eliminada.

Ante esto, la conductora Andrea Serna abordó este tema y despejó las dudas sobre el futuro de la competencia, confirmando que no habrá nuevos ingresos para suplir a los participantes que abandonaron el reality.

Durante la transmisión, Andrea Serna explicó a los concursantes que, en circunstancias habituales, una pareja ubicada en el Cubo de los Eliminados podría regresar si se presentara una eventualidad como la ocurrida. Sin embargo, en esta ocasión, la dupla conformada por Mencho y Cristian no pudo reincorporarse debido a que uno de sus integrantes se encuentra lesionado.

Por este motivo, la producción determinó que la competencia continuaría sin reemplazos y que, tras la salida de Pedro y Lina, no se realizaría el tradicional Desafío a Muerte.

“Kathe, Roldán, Tina, Julio, Valkyria, Gio, como ven, falta una pareja para el Desafío a Muerte. En circunstancias diferentes, tendríamos una pareja en el Cubo de los Eliminados, que permanece ahí por si se presenta alguna eventualidad como es esta. Esa pareja, Mencho y Cristian, tiene a un jugador lesionado, por lo tanto, no se pueden reintegrar a esta competencia. Hoy salen Pedro y Lina, ellos son los eliminados de este ciclo”, puntualizó Andrea Serna.

Tras este anuncio, los participantes se retiraron los chalecos característicos de la prueba, con la ayuda de sus compañeros.

La despedida afectó tanto a
La despedida afectó tanto a participantes como televidentes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La partida de Pedro y Lina impactó emocionalmente a los equipos, ya que ambos mostraron su deseo de continuar en el programa. Antes de abandonar La Ciudad de las Cajas, expresaron su intención de reunirse fuera del reality junto a Valkyria y Kevyn, que los reclutaron en la prueba que se trataba de desplazarse desde Cartagena hasta Tobia.

Salida en medio de lágrimas

La razón de la salida de la dupla estuvo vinculada a una lesión de gravedad sufrida por Lina en el hombro, lo que llevó a los paramédicos a determinar que no podía seguir compitiendo. El 28 de noviembre, Pedro se despidió del reality junto a su compañera, recibiendo muestras de afecto y buenos deseos de los demás concursantes, que reconocieron el esfuerzo y la dedicación que tuvieron en la competencia.

Al momento de la despedida, Lina, visiblemente afectada, pidió disculpas a Pedro entre lágrimas, mientras Kevyn le dedicó unas palabras de aliento: “Son poquitos días, pues, que nos venimos conociendo, pero hay personas con las cuales uno se siente identificado, como con Pedro, una maravillosa persona. Espero todo se le cumpla”.

El ganador de la anterior edición del concurso intentó mostrarse fuerte, pero la emoción le ganó: “No soy de ser así ni de mostrarme así, pero simplemente sé las ganas que tenían de estar acá. Luché mucho para que ganáramos desde el principio y que nos acopláramos como familia, porque quería verlos reír a ustedes, cantar la canción de, de victoria. Y nada, pues, obviamente, hermano, si Dios nos da la oportunidad, nos vamos a ver afuera. Nada, solamente éxitos y ya”, dijo Kevyn, reflejando el impacto emocional que tuvo la salida de la pareja en el grupo.

La eliminación inesperada ocurrió por una lesión, lo que conmovió hasta el más fuerte - crédito TikTok

¿Cuánto dinero ganó Pedro en el ‘Desafío’?

En una entrevista concedida a las redes de Caracol Televisión, Pedro reveló que se lleva a casa $10 millones. Este monto fue posible gracias a la solidaridad de sus compañeros, que realizaron una recolecta para ayudarle a cumplir su sueño de adquirir una motocicleta al regresar a su vida cotidiana.

Sobre su saluda indicó lo siguiente: “La verdad bastante triste porque no quería que fuera así. Todo participante del Desafío quiere ser eliminado en el Box Negro, no por una lesión. Esa es la eliminación más dolorosa que puede tener un participante”.

La cercanía de los participantes
La cercanía de los participantes conmovió a más de uno y la culpa que sintió Lina al salir se sintió en todo el territorio - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Pedro también dijo que, de haber tenido la opción de cambiar de pareja, no lo habría hecho, ya que confía plenamente en el talento de Lina, con la que se volvió muy cercano, pues ella le prometió que le pagaría un curso de inglés.

Además, destacó el orgullo de haber representado a su comunidad y expresó su esperanza de que su participación abra las puertas para que más personas de San Basilio de Palenque se animen a competir en futuras ediciones: “Soy el primero y después de mí vendrán muchos de ustedes, serán participantes del Desafío”, afirmó.

