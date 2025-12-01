Prueba de ADN confirmaría que imitador de José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años: esto dijo su expareja

Manuel José, conocido por imitar a José josé en 'Yo me llamo' no ha querido reconocer a su hijo a pesar de la prueba de paternidad en su contra - crédito @manueljoseoficial/IG

Luego de casi una década de controversia, una nueva prueba de ADN ha resuelto uno de los capítulos más controvertidos en la vida de Manuel José, famoso por su participación en Yo me llamo, donde se destacó imitando a José José.

El caso gira en torno a la reivindicación de paternidad del pequeño Isaac, cuya madre, Adriana Arbeláez, luchó durante años para que el artista reconociera al niño como suyo.

De acuerdo con la información revelada por los presentadores del programa La Red, fue Adriana Arbeláez con la que el reconocido doble sostuvo un romance, quien facilitó recientemente el resultado del examen genético.

El análisis confirmó que Isaac, de ocho años, es hijo biológico de Manuel José

Este dato marca un giro de 180 grados en la disputa, pues hasta ese momento el cantante había puesto en duda la validez de pruebas similares, llegando a decir que en 2023 se usó “un perito corrupto, que no estaba capacitado y que no tenía la preparación académica que requiere la ley mexicana”.

Según La Red, la madre del menor explicó que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia por parte de Manuel José podría acarrearle consecuencias legales en México:

Esta situación incluso habría generado una alerta migratoria en México, lo que impediría que el imitador pueda entrar o salir del país hasta resolver el asunto legal, señalaron los presentadores que habrían sido las declaraciones de Arbeláez.

De acuerdo con el programa, los periodistas intentaron obtener la versión del cantante para contrastar las acusaciones, pero Manuel José manifestó que no ofrecerá declaraciones mientras no cuente con autorización de su equipo jurídico, ya que “hay un menor involucrado”.

En diversas ocasiones, el propio cantante sostuvo que fue víctima de malas prácticas en procesos legales anteriores. Asimismo, se recordó cómo ingresó al reconocido reality de imitadores, argumentando que era “un hijo negado” y las paradojas de la vida lo posicionan ahora del lado en el que estuvo su padre.

Esto dijo la madre del menor en 2023

La madre del menor manifestó estar satisfecha con el veredicto: “el juez nos dio la razón en todo. Ganamos todas las partes que estábamos pidiendo, el juez lo previno a él y habló con Manuel José para que dejara de meter documentación falsa dentro del juzgado, porque llevó mucho papeleo con montajes durante el proceso. El perito tiene 29 años laborando, razón por la que la prueba es totalmente válida y tiene firmeza jurídica”, señaló la modelo.

La batalla judicial entre el imitador de José José y Adriana Arbeláez que lleva casi seis años parece no tener fin, pese a que los resultados de la prueba de ADN no son apelables, el cantante anunció que seguirá luchando por demostrar que no es el padre del niño.

