Colombia

Prueba de ADN confirmaría que imitador de José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años: esto dijo su expareja

Adriana Arbeláez habría hecho llegar las pruebas a un reconocido programa de variedades, que reveló la información recordando el pasado de Manuel José como hijo no reconocido

Guardar
Manuel José, conocido por imitar
Manuel José, conocido por imitar a José josé en 'Yo me llamo' no ha querido reconocer a su hijo a pesar de la prueba de paternidad en su contra - crédito @manueljoseoficial/IG

Luego de casi una década de controversia, una nueva prueba de ADN ha resuelto uno de los capítulos más controvertidos en la vida de Manuel José, famoso por su participación en Yo me llamo, donde se destacó imitando a José José.

El caso gira en torno a la reivindicación de paternidad del pequeño Isaac, cuya madre, Adriana Arbeláez, luchó durante años para que el artista reconociera al niño como suyo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El imitador lleva casi 6
El imitador lleva casi 6 años batallando judicialmente - crédito @laredcaracol/Instagram

De acuerdo con la información revelada por los presentadores del programa La Red, fue Adriana Arbeláez con la que el reconocido doble sostuvo un romance, quien facilitó recientemente el resultado del examen genético.

El análisis confirmó que Isaac, de ocho años, es hijo biológico de Manuel José

Este dato marca un giro de 180 grados en la disputa, pues hasta ese momento el cantante había puesto en duda la validez de pruebas similares, llegando a decir que en 2023 se usó “un perito corrupto, que no estaba capacitado y que no tenía la preparación académica que requiere la ley mexicana”.

Según La Red, la madre del menor explicó que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia por parte de Manuel José podría acarrearle consecuencias legales en México:

Esta situación incluso habría generado una alerta migratoria en México, lo que impediría que el imitador pueda entrar o salir del país hasta resolver el asunto legal, señalaron los presentadores que habrían sido las declaraciones de Arbeláez.

José Joel afirmó que demandará
José Joel afirmó que demandará al imitador de su padre - crédito Caracol/Getty

De acuerdo con el programa, los periodistas intentaron obtener la versión del cantante para contrastar las acusaciones, pero Manuel José manifestó que no ofrecerá declaraciones mientras no cuente con autorización de su equipo jurídico, ya que “hay un menor involucrado”.

En diversas ocasiones, el propio cantante sostuvo que fue víctima de malas prácticas en procesos legales anteriores. Asimismo, se recordó cómo ingresó al reconocido reality de imitadores, argumentando que era “un hijo negado” y las paradojas de la vida lo posicionan ahora del lado en el que estuvo su padre.

Esto dijo la madre del menor en 2023

La madre del menor manifestó estar satisfecha con el veredicto: “el juez nos dio la razón en todo. Ganamos todas las partes que estábamos pidiendo, el juez lo previno a él y habló con Manuel José para que dejara de meter documentación falsa dentro del juzgado, porque llevó mucho papeleo con montajes durante el proceso. El perito tiene 29 años laborando, razón por la que la prueba es totalmente válida y tiene firmeza jurídica”, señaló la modelo.

La batalla judicial entre el imitador de José José y Adriana Arbeláez que lleva casi seis años parece no tener fin, pese a que los resultados de la prueba de ADN no son apelables, el cantante anunció que seguirá luchando por demostrar que no es el padre del niño.

Cómo fue cambiar de Colombia a México para Manuel José

Temas Relacionados

Yo me llamo José JoséManuel JoséPrueba de ADNPrueba de paternidadHijo de Manuel JoséImitador yo me llamoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Cepeda, De la Espriella y Sergio Fajardo lideran intención de voto, según encuesta Invamer: expertos analizaron los resultados

Infobae Colombia consultó con analistas y académicos sobre los resultados de la encuesta Invamer y los posibles escenarios que se podrían presentar en 2026

Iván Cepeda, De la Espriella

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

La prenda sería utilizada en los movimientos precompetitivos del plantel en las competencias como la Bundesliga y la Champions League y no han confirmado si será distribuida en Colombia

Luis Díaz estrenará camiseta en

Sergio Fajardo dejó claro cuál sería su decisión en caso de formar alianzas con Abelardo de la Espriella: “Yo nunca estaría con él”

El candidato presidencial defiende la coherencia y la ética como ejes de su campaña, y apuesta por una ruta distinta en la contienda electoral del próximo año

Sergio Fajardo dejó claro cuál

Cathy Juvinao criticó el mensaje de Gustavo Petro sobre denuncias de violencia doméstica de Karen Santos en contra de Ricardo Leyva: “Es revictimizante, totalmente ausente de empatía”

La congresista criticó la reacción del presidente luego de las denuncias hechas por Karen Santos, porque, según ella, el mensaje del mandatario carece de sensibilidad y agrava la situación de la denunciante

Cathy Juvinao criticó el mensaje

Madre de bebé de 14 meses habló del asesinato de su hijo, a manos de su propio padre: “Esta es mi venganza por no querer volver conmigo”

Miguel Ángel Meza admitió haber asesinado a su hijo Salvador, y su confesión revela una cadena de negligencias oficiales y una historia de acoso y maltrato

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate arremetió contra Yina

Melissa Gate arremetió contra Yina Calderón por video sosteniendo relaciones en ‘La mansión de Luinny’: “Hipócritas”

Así reaccionó Yina Calderón tras perder la final de ‘La Mansión de Luinny’ frente a Karina García

Maluma le dedicó emotivas palabras a J Balvin luego de su concierto en Medellín: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”

Hija de Karina García se defendió de críticas en internet que la vinculan con supuesto proxenetismo: “Fue solo una publicidad que hice”

Nuevo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se abrieron las votaciones

Deportes

Luis Díaz estrenará camiseta en

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

“La mala para el América”, ex jugador de los Diablos Rojos se despachó contra el equipo por el maltrato recibido

Así fue el golazo de volea de Jordan Barrera, su primero con Botafogo, ante Corinthians en la Liga de Brasil

Nuevo entrenador de Santos Borré en Brasil le prohíbe a su equipo entrenar con camiseta rosada: polémica por comentario homofóbico

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave en el grupo A de las semifinales de la Liga BetPlay II-2025