Petro acusa a sectores del poder de encubrir “genocidio” y critica rol de EE. UU. en Colombia

El presidente Gustavo Petro, realizó un extenso pronunciamiento a través de sus redes sociales en el que denunció que sectores del poder político y económico han encubierto graves crímenes contra la población trabajadora. En su mensaje, el mandatario responsabilizó al paramilitarismo, al narcotráfico y a la influencia de actores externos, especialmente del gobierno de Estados Unidos, de haber contribuido a la impunidad en Colombia.

Petro afirmó que la riqueza en Colombia se consolidó mediante la violencia sistemática contra trabajadores y comunidades vulnerables. Según él, la élite económica y política se ha asegurado el control de medios de comunicación, jueces y del Congreso para protegerse de la justicia.

“La acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora. Para encubrir este genocidio necesitan imperiosamente el poder. Dominar medios de comunicación, Congreso y jueces”, afirmó el mandatario.

El presidente vinculó directamente estos hechos con el uso del paramilitarismo y la influencia del narcotráfico en la política colombiana, señalando que los autores de estas violencias han buscado obstaculizar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la búsqueda de la verdad histórica.

“El genocidio que cometieron los dueños del capital con el paramilitarismo a su servicio, que Trump hubiera llamado narcoterrorismo, hace que sus autores acaben con la JEP y pongan trabas a la verdad”, sostuvo Petro.

Crítica al enviado estadounidense y la percepción de EE. UU.

El presidente dedicó parte de su mensaje a criticar la labor del enviado de Estados Unidos en Bogotá, al que acusó de ser engañado por personajes vinculados al narcotráfico y al poder económico. Según Petro, el representante estadounidense ha sido influenciado por hacendados y políticos asociados con actividades ilegales, lo que limita su comprensión de la realidad colombiana.

“Despabile y busque la realidad y no a los caballistas de paso fino con sus haciendas en Rionegro, porque termina abrazado con los narcoterroristas y bebiendo con ellos”, dijo.

El mandatario alertó sobre la falta de entendimiento de Washington respecto al control del narcotráfico sobre el poder político colombiano, y criticó decisiones como la inclusión de ciertos líderes en la lista OFAC, calificando estas acciones de producto del desconocimiento sobre la lucha real del país contra el narcotráfico.

Caso Santiago Uribe Vélez y gobernanza paramilitar

Petro mencionó de manera explícita el caso de Santiago Uribe Vélez, señalando que figuras del poder económico y político mantienen vínculos con redes de narcotráfico y paramilitarismo.

“Como lo puede comprobar en el caso de Santiago Uribe Vélez, termina abrazado con los narcoterroristas y bebiendo con ellos”, expresó el presidente.

El mandatario describió esta situación como un ejemplo de la persistencia de la gobernanza paramilitar, un fenómeno que según él busca perpetuar privilegios, impedir la verdad sobre los crímenes y mantener el control político y económico de ciertos sectores.

Memoria histórica y referencia a Camilo Torres

Petro hizo referencia a la figura de Camilo Torres Restrepo, sacerdote y revolucionario, para ilustrar su crítica a la alianza entre políticos, narcotraficantes y hacendados. Según el presidente, Torres no habría aceptado relaciones que perpetuaran la violencia y la impunidad en Colombia.

El mandatario también recordó su experiencia con el juramento de las fuerzas especiales de EE. UU., indicando que este compromiso debe orientarse a luchar contra la opresión. “La opresión en Colombia, que mató a 200.000 compatriotas humildes y trabajadores, la ejercieron los narcoterroristas aliados desde el gobierno mismo de Colombia”, afirmó Petro, destacando su papel en la ruptura de estas alianzas.

Llamado a la ciudadanía y la democracia

Petro hizo un llamado directo a los colombianos sobre el futuro del país, indicando que deben decidir entre repetir patrones de violencia o construir una democracia con garantías de derechos y oportunidades para todos.

“Colombia decide si vuelve a esta borrachera de gobernanza paramilitar asesina o construye una democracia republicana con derechos y oportunidades para todos”, indicó.

El presidente enfatizó que no se trata de medias tintas, sino de tomar decisiones claras y responsables para garantizar la justicia y la equidad.

Referencias a la cultura y su experiencia personal

En varios apartados de su mensaje, Petro hizo alusión a su vida personal y a referencias culturales, como la película Novecento de Bernardo Bertolucci, para expresar la resiliencia socialista frente a la adversidad. También recordó su relación con la medalla de las fuerzas especiales de EE. UU., señalando que la devolvió como símbolo de su compromiso con los valores de justicia y lucha contra la opresión.