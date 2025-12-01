Colombia

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Unidades del Ejército Nacional evitaron que el grupo de civiles fuera retenido por delincuentes en Popayán, tras un operativo que dejó un presunto criminal muerto y dos heridos bajo atención médica

Un grupo armado intentó retener a los ocupantes de una camioneta, pero la rápida intervención de las fuerzas militares evitó el secuestro y dejó un presunto delincuente abatido y dos heridos - crédito @Ejercito_Div3 / X

Un intento de secuestro masivo terminó en enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en la vía Panamericana, en el sector de Río Blanco, en la ciudad de Popayán, Cauca, el lunes 1 de diciembre.

Con base en información proporcionada por la institución, la rápida reacción de las tropas del Ejército Nacional impidió el plagio de cinco personas, incluidos un menor de edad y el hijo de un magistrado del Tribunal Superior de Popayán.

El hecho se registró cuando un grupo armado interceptó una camioneta en la que viajaba Daniel Felipe Castrillón, abogado e hijo del magistrado Silvio Castrillón Paz. Los delincuentes atacaron el vehículo e intentaron retener a sus ocupantes, que habrían sido elegidos como objetivo por su perfil y parentesco.

Tras lograr escapar, Castrillón dio aviso a las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 7 de la Brigada 29, desplegadas en el área, lo que desencadenó un enfrentamiento a tiros en el corredor vial.

El comandante de la Vigésima Novena Brigada del Ejército, general Alirio Aponte Sepúlveda, detalló que, durante la operación, las fuerzas lograron impedir el secuestro de los cinco ciudadanos.

El balance preliminar reporta un presunto integrante de las disidencias abatido, un suboficial herido de gravedad y un civil lesionado por impacto de bala en el rostro, que permanece estable y bajo vigilancia médica en el Hospital Universitario San José.

Castrillón viajaba con su pareja sentimental y sus suegros cuando se produjo el ataque. Según comunicó el Ejército, la estructura ilegal planeaba realizar una “pesca milagrosa”, práctica criminal consistente en interceptar y secuestrar automovilistas en vías de alto tráfico.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma corta, cartuchos de varios calibres, dispositivos de almacenamiento USB y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. “Las operaciones continúan de manera coordinada con la Policía Nacional, reforzando puestos de control y presencia en la región”, afirmó el general Aponte Sepúlveda.

La vía Panamericana es considerada un corredor estratégico en el suroccidente del país, esencial para la movilidad y el comercio entre el sur y el centro de Colombia. El reciente ataque generó preocupación por la reaparición de acciones criminales de las disidencias y bandas de delincuencia común sobre la carretera.

Las autoridades intensificaron la vigilancia en la zona para impedir nuevos intentos de secuestro y mantener la seguridad de los viajeros. La identidad de los otros ocupantes de la camioneta no se ha divulgado, pero todos permanecen bajo protección militar, mientras la investigación sigue en curso para identificar a los autores materiales y establecer posibles nexos con estructuras armadas ilegales.

Noticia en desarrollo...

