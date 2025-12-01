Colombia

Nequi sufrió nuevas fallas en pleno 1 de diciembre: usuarios no han podido pagar sus deudas

A través de redes sociales se revelaron los errores de la popular aplicación durante el lunes

Las fallas de Nequi tienen
Las fallas de Nequi tienen preocupados a los usuarios - crédito Nequi

En la jornada del lunes 1 de diciembre de 2025 se reportaron nuevas fallas a través de la aplicación Nequi por medio de las diferentes redes sociales, en las que los usuarios se quejaron porque no podían realizar transacciones, lo que afectó a miles de personas que dependen de esta billetera digital para realizar sus compras, pagos o transacciones.

La caída ocurrió a principio de mes, precisamente el día en el que los colombianos destinan sus pagos para el arriendo, servicios, comida u otras prioridades. Por esta razón, plataformas como X se llenaron de críticas hacia la popular plataforma, teniendo en cuenta que es común que este tipo de situaciones se presenten a final o inicio de mes, cuando los ciudadanos más la necesitan.

De acuerdo con las denuncias de los ciudadanos y con el portal Downdetector, las fallas se reportan en las diferentes regiones y las fallas también aplican para las transacciones a Bancolombia, lo que desató varias críticas entre los internautas.

Entre las ciudades afectadas por esta caída se encuentran algunas principales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cali, Medellín y Villavicencio.

Todos los servicios presentaron afectaciones
Todos los servicios presentaron afectaciones - crédito X

Los internautas afirman que ni siquiera pueden entrar a la plataforma, aunque los que lo logran no pueden realizar ningún tipo de transacción, por lo que dejaron comentarios en X que se popularizaron rápidamente y entre ellos se encuentran: “Nequi se cae cuando uno lo necesita para algo serio y responsable, pero vaya uno a comprar trago a las 3 a. m. y verá”.

Ante la cantidad de comentarios, la plataforma se pronunció a través de sus canales oficiales con el siguiente mensaje: “¡Hola! Lo sentimos, la app está presentando fallas y las estamos resolviendo lo más rápido posible para volver al 100%. Para conocer más detalles sobre la disponibilidad de nuestros servicios, puedes visitar nuestra web oficial”.

La plataforma respondió ante la
La plataforma respondió ante la gravedad de la situación - crédito X

Pasados un par de minutos, empezaron a responderle a los usuarios con el mensaje: “Te contamos que ya estamos funcionando al 100%. Para conocer más detalles sobre la disponibilidad de nuestros servicios, puedes visitar nuestra web oficial”. Sin embargo, las quejas de los usuarios continuaron: “Lo dudo que estén funcionando, estoy en el cajero y no deja retirar, dice que comunicarse y por el corresponsal sale error y rechazo general, no entiendo que es lo que dicen que funcionan”.

Las fallas afectaron a los
Las fallas afectaron a los ciudadanos en sus compras diarias - crédito X

Recomendaciones ante la situación

Las constantes interrupciones en el servicio de Nequi generan preocupación entre los usuarios, que no dudan en recurrir a las redes sociales para reportar dificultades en el acceso, la realización de pagos y la ejecución de transferencias. En las últimas horas, numerosos clientes advirtieron sobre la imposibilidad de ingresar a la plataforma, así como sobre errores recurrentes al intentar completar operaciones financieras.

Ante este panorama, se recomendó a la comunidad tomar medidas preventivas, como optar por alternativas de pago y registrar cualquier inconveniente que se presente durante el uso de la aplicación. Además, han insistido en la importancia de no repetir transacciones que hayan fallado, con el fin de evitar cargos duplicados o confusiones en los movimientos de sus cuentas.

La situación llevó a que los usuarios a compartieran capturas de pantalla y descripciones detalladas de los errores experimentados, buscando alertar a otros y facilitar la identificación de los problemas más frecuentes.

La reiteración de estas fallas demostró la necesidad de contar con canales de respaldo y de mantener un registro preciso de las operaciones realizadas, especialmente en jornadas de alta demanda como el final e inicio de mes, que son las fechas en las que los ciudadanos realizan mayor cantidad de transacciones por sus obligaciones financieras.

