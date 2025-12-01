Gustavo Petro reaccionó a encuesta Invamer que sitúa a Iván Cepeda como líder en intención de voto: “Romperemos las cadenas”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Colprensa

A seis meses de las elecciones presidenciales en Colombia, la firma Invamer informó que el senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 31,9%, seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, con un 18,2%, y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con un 8,5%.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X. Afirmó que si Colombia elige nuevamente “el proyecto democrático”, Simón Bolívar “vivirá en los corazones” de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, precisó que se romperán las cadenas y se abrirán “aún más” las oportunidades para los colombianos, según el jefe de Estado.

“Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo”, señaló el mandatario colombiano.

Gustavo Petro se refirió a los resultados de la encuesta Invamer - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el mandatario colombiano abordó los posibles escenarios de una segunda vuelta presidencial, en la que Sergio Fajardo aparecería en un “empate técnico” con Iván Cepeda.

El presidente Petro aseguró que el expresidente Álvaro Uribe terminará escogiendo al exgobernador de Antioquia, motivo por el cual el jefe de Estado le envió un mensaje a Sergio Fajardo.

“Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia”, señaló Gustavo Petro.

Para el mandatario colombiano, “lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del Estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al pueblo y lo matan y lo embrutecen para hacer ganancias familiares”.

El presidente Gustavo Petro indicó que ellos quieren un pueblo “educado”, “libre”, y “una Colombia poderosa”.

“Nosotros queremos un pueblo educado y libre, dueño de sí mismo. Una Colombia poderosa”, puntualizó el jefe de Estado.

Gustavo Petro indicó que ellos quieren un pueblo “educado”, “libre” y “una Colombia poderosa” - crédito @petrogustavo/X

Detalles de los resultados

La noche del domingo 30 de noviembre de 2025 se dio a conocer la más reciente encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales en Colombia, desarrollada por Invamer a seis meses de la primera vuelta.

El sondeo, el primero realizado por esta firma bajo la nueva regulación para encuestas, indaga las preferencias de cara a la elección del sucesor de Gustavo Petro.

La encuesta posiciona al senador Iván Cepeda como principal figura del sector progresista, con el 31,9% de la intención de voto. Por detrás se ubican el abogado Abelardo de la Espriella, con el 18,2%, y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien alcanza el 8,5%.

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Luisa González/REUTERS

Más rezagados aparecen Miguel Uribe Londoño, del Centro Democrático, con 4,2%; y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con 4,1%.

El trabajo de campo realizado por Invamer S.A.S., con financiación de Noticias Caracol y Blu Radio, se basó en 3.800 entrevistas distribuidas en 148 municipios del país, incluida una muestra de 26 ciudades capitales.

La medición presenta un margen de error general de 1,81% y un nivel de confianza del 95%, y las encuestas se realizaron entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.

El diseño incluyó municipios determinados por criterios de inclusión forzada y una selección representativa de municipios grandes, medianos y pequeños, respetando lo dispuesto en la Ley 2494 de 2025.

Listado completo

Iván Cepeda: 31,9%

Abelardo de la Espriella: 18,2%

Sergio Fajardo: 8.5%

Miguel Uribe Londoño: 4,2%

Claudia López: 4,1%

Vicky Dávila: 3,7%

Juan Carlos Pinzón: 2,9%

Germán Vargas Lleras: 2,1%

Santiago Botero: 1,8%

Juan Manuel Galán: 1,6%

Aníbal Gaviria: 1,3%

Enrique Peñalosa: 1,1%

María Fernanda Cabal: 1,1%

Paloma Valencia: 1,1%

Camilo Romero: 1,0%

Luis Gilberto Murillo: 0,9%

Luis Carlos Reyes: 0,8%

Carlos Caicedo: 0,8%

Efraín Cepeda: 0,7%

Paola Holguín: 0,7%

Roy Barreras: 0,6%

David Luna: 0,6%

Mauricio Cárdenas: 0,6%

Juan Daniel Oviedo: 0,5%

Mauricie Armitage: 0,5%

Felipe Córdoba: 0,5%

Mauricio Gómez Amín: 0,4%

Mauricio Lizcano: 0,3%

Daniel Palacios: 0,2%

Juan Fernando Cristo: 0,2%

Voto en blanco: 4,5%

Otros: 2,5%