Cathy Juvinao criticó el mensaje de Gustavo Petro sobre denuncias de violencia doméstica de Karen Santos en contra de Ricardo Leyva: “Es revictimizante, totalmente ausente de empatía”

La congresista criticó la reacción del presidente luego de las denuncias hechas por Karen Santos, porque, según ella, el mensaje del mandatario carece de sensibilidad y agrava la situación de la denunciante

El pronunciamiento del presidente sobre
El pronunciamiento del presidente sobre las acusaciones de Karen Santos contra Ricardo Leyva fue calificado como insensible y revictimizante por Catherine Juvinao, quien exigió mayor empatía hacia las víctimas - crédito Presidencia - Germán Forero/Prensa

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la declaración pública de Karen Santos, ex pareja de Ricardo Leyva, empresario relacionado con la organización de eventos. Santos afirmó haber atravesado situaciones de maltrato físico, intimidaciones y acoso cuando convivió con Leyva.

Además, indicó que Leyva expresó, durante una llamada dirigida al hermano de Santos, que si él “levantaba el teléfono y llamaba a Benedetti o a Petro” podía “destruirlos”, sugiriendo así que disponía de influencias para ejercer presión sobre su familia.

El pronunciamiento del presidente Petro generó reacciones inmediatas. La congresista Catherine Juvinao cuestionó fuertemente el enfoque del mandatario, señalando que la declaración “es revictimizante, totalmente ausente de empatía”.

Sobre el tema, Gustavo Petro utilizó su perfil en X para emitir un breve comentario.

El jefe de Estado explicó que prefiere mantenerse al margen de ese tipo de conflictos, ya que, en sus palabras, “se sale aruñado por todas partes”.

“Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”, expresó Petro en su publicación.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Por su parte, la representante Juvinao criticó el mensaje del mandatario, al considerar que minimizaba la gravedad de la situación y lo calificó como carente de sensibilidad y del compromiso político que exige un caso de violencia de género.

Desde su perspectiva, la actitud del presidente transmite la idea equivocada de que estos hechos corresponden únicamente al ámbito privado y que lo más conveniente es no intervenir.

“Esta respuesta del presidente @petrogustavo a la denuncia de Karen Santos es peor que insólita. Es revictimizante, totalmente ausente de empatía y de responsabilidad política. Indolente. Como si la violencia contra las mujeres fuera un asunto doméstico de ‘arañazos’ privados en donde ‘es mejor no meterse’”, escribió por medio de un mensaje en su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Juvinao añadió que la postura asumida por Gustavo Petro constituye, a su juicio, una falta grave hacia quienes confiaron en su discurso de campaña presidencial, el cual incluía un compromiso explícito con la lucha feminista y la transformación de las estructuras machistas en el país. Para la congresista, el mandatario ha defraudado a muchas mujeres al distanciarse de los principios que defendió públicamente.

¡Qué traición tan grande a las mujeres por parte del que se disfrazó de feminista en campaña y prometió transformar a un país machista! Pusilánime”, aseveró la congresista.

Cathy Juvinao lanzó duras críticas
Además de la reacción de Catherine Juvinao, la representante Katherine Miranda también respondió al comentario del presidente Gustavo Petro en redes sociales. Miranda dirigió su mensaje especialmente a aquellas mujeres que se identifican con el feminismo, invitándolas a reflexionar sobre la actitud del mandatario frente a una denuncia de violencia de género. La congresista resaltó la gravedad de que el presidente minimizara el caso y criticó la indiferencia mostrada en sus palabras.

“Mujeres, que se dicen feministas… Lean lo bajo y ruin de Petro al referirse a un caso tan grave de violencia hacia la mujer… Que tal la minimización diciendo que no se mete en la pelea porque sale rasguñado…”, comentó Miranda sobre el mensaje del mandatario Colombiano.

Katherine Miranda también arremetió en
La senadora Angélica Lozano se sumó a las críticas en contra de Gustavo Petro por su mensaje sobre lo ocurrido. En su mensaje la congresista del partido Alianza Verde dijo lo siguiente: “Debería meterse presidente @petrogustavo Ud hace poco por las mujeres pero empodera hombres violentos. Ud emite todo el tiempo mensajes machistas contra las mujeres. Justifica cualquier acto contra ellas, pero favorece la falsificación de títulos de las mujeres que ud promueve. Fatal retroceso en su gobierno”.

Karen Santos, quien estuvo casada con el empresario de eventos Ricardo Leyva, compartió de manera pública el relato de la violencia física y psicológica que, según afirma, sufrió durante su relación.

En una entrevista concedida a Cambio, Santos respaldó sus acusaciones con distintos elementos de prueba, incluyendo grabaciones, informes médicos y conversaciones en las que se evidencian amenazas y lesiones. Leyva, por su parte, negó categóricamente todas las imputaciones.

“Ricardo me reventaba a golpes. Había tantos golpes que en momentos yo sentía que me pasaba una corriente por el cerebro”, detalló Karen Santos en su declaración.

