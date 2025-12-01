Colombia

Cali: Pico y Placa para este lunes 1 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este lunes 1 de diciembre en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

Recuerda que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 3, 4,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 8, 9,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los los sábados y domingos, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Estos son los cortes de la luz del lunes 1 de diciembre en Santander

Toma precauciones y conoce donde serán los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Luis Gilberto Murillo llegó al millón de firmas y se aproxima a inscribir su candidatura a la presidencia, en representación de las regiones

El exministro de Relaciones Exteriores continúa en su gira por el país y confirmó que ya cuenta con las rúbricas necesarias para formalizar su aspiración ante la Registraduría Nacional del Estado Civil

Petro dijo que los chats de las disidencias fueron creados con inteligencia artificial, pero ‘pisotearon’ su idea: estás son las pruebas

Después de meses de análisis, la unidad investigativa de un noticiero descubrió el complejo rompecabezas de comunicaciones entre las disidencias de Calarcá, altos mandos del Ejército y funcionarios del Gobierno, poniendo en duda las declaraciones oficiales del mismo presidente

Paisa sorprendió al expresar su amor por Bogotá y su cultura: “Amo esta neverita”

La joven resaltó la diversidad de la capital, así como la vida nocturna, clima y gastronomía, cuestionando estereotipos negativos

Galería|Así es el recorrido luminoso de Monserrate que trae la Navidad del mundo a Bogotá: toda una experiencia multicultural

Una travesía sensorial y artística espera a quienes buscan nuevas formas de celebrar la temporada decembrina en la capital colombiana

