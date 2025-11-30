Colombia

Sancionan al gobernador de Santander por no reemplazar peligrosa tarabita que pone en riesgo a niños en Mogotes

Juvenal Díaz y varios funcionarios fueron multados con 30 salarios mínimos o podrían ir a prisión por no garantizar una alternativa segura para que los estudiantes crucen el río Chicamocha

Guardar
El gobernador de Santander fue
El gobernador de Santander fue sancionado con 30 salarios mínimos por no garantizar un cruce seguro para estudiantes en Mogotes. - crédito Gobernación de Santander

Un juzgado de Bucaramanga impuso una multimillonaria sanción al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y a otros funcionarios, por no atender una contingencia crítica que pone en riesgo la vida de niños y familias en la región de Mogotes.

La medida judicial responde a la falta de reemplazo de una tarabita artesanal sobre el río Chicamocha, utilizada por estudiantes y habitantes de la zona para desplazarse hacia el municipio de Molagavita.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Multa y sanción por desacato

El documento oficial del juzgado señala que los sancionados incluyen a Juvenal Díaz, Gobernador del departamento; Jhon Jairo González, director del Invías; Carlos Carrillo, director de la UNGRD; y Jesica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, así como los alcaldes de Molagavita y Mogotes.

Según la resolución, cada funcionario deberá pagar treinta (30) salarios mínimos legales vigentes, o, de no hacerlo, cumplir tres meses de arresto. Además, el tribunal ordenó compulsar copias de la actuación a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.

Sistema artesanal que los niños
Sistema artesanal que los niños de Mogotes usan para cruzar el río Chicamocha, pese a los riesgos evidentes. - crédito captura de video

La medida se adoptó tras una acción popular interpuesta por Marco Antonio Velásquez, quien denunció que los niños del municipio de Mogotes arriesgan su vida diariamente al utilizar un sistema de transporte precario y peligroso.

La tarabita: un riesgo constante

La tarabita es un antiguo sistema artesanal en el que una canastilla se desliza por un cable para cruzar ríos o precipicios. En la vereda Palmas de Felisco, es el único medio de transporte disponible desde que hace seis años se cayó un puente.

Como explicó un habitante entrevistado por Caracol Noticias: “Es una cuerdita muy, muy pequeñita, el río es muy cabaloso. Por misericordia del señor que no ha llegado la gente aquí, porque ustedes verán cómo van a pasar…”

La comunidad usa esta tarabita para ir a clases, trabajar o vender productos, pero las condiciones de la estructura son peligrosas debido a la falta de mantenimiento y supervisión oficial.

Jhon Jairo González, director del
Jhon Jairo González, director del Invías fue multado junto a otros funcionarios por no reemplazar la peligrosa tarabita que conecta Mogotes y Molagavita. - crédito @jhonjairogb/X

Promesas incumplidas y accidentes recientes

Varias voces de la comunidad denunciaron incumplimientos históricos al medio mencionado: “Que hace más de tres años nos prometieron un puente acá en esta vereda y solo han llegado meras visitas, no han cumplido nada”, señaló un residente.

En 2019, tras reportarse el peligro, se instauró una acción popular para garantizar el traslado seguro de seis estudiantes que deben ir de Mogotes a Molagavita. Sin embargo, solo tres de ellos reciben clases en un aula provisional de Mogotes, con un docente asignado.

A pesar de ordenar un mantenimiento provisional de la tarabita, este año ocurrieron dos accidentes leves que afortunadamente no resultaron en víctimas fatales. El nuevo fallo judicial de 2024 había ordenado la construcción de un puente seguro, pero la solución integral aún no se ha materializado.

Obstáculos económicos y gubernamentales

La Secretaría de Infraestructura de Santander ha explicado que no cuentan con los recursos suficientes para una obra definitiva. Estudios y diseños estiman un costo de trece mil millones de pesos, una cifra que supera la capacidad actual del departamento.

Por su parte, los funcionarios sancionados enfrentan ahora la obligación legal de cumplir la resolución del tribunal, que prioriza la seguridad de los niños y de toda la comunidad. La medida busca además generar responsabilidad en las autoridades y evitar que situaciones similares pongan en riesgo vidas humanas.

La sanción incluye multa o
La sanción incluye multa o tres meses de prisión por la falta de alternativas seguras para los habitantes de la región. - crédito Colprensa

Una comunidad que sigue en riesgo

Mientras tanto, los habitantes continúan exponiendo sus vidas diariamente para cumplir con sus actividades cotidianas, desplazándose a través de un río caudaloso por un medio improvisado y peligroso. Las voces de los residentes dejan claro que, sin un puente seguro, la vulnerabilidad de niños y adultos sigue siendo crítica.

Como lo resumió un veedor local: “La gente sigue cruzando el río Chicamocha con la tarabita porque no hay alternativa. Mientras tanto, las autoridades siguen sin brindar una solución definitiva.”

La sanción del juzgado busca no solo castigar el incumplimiento, sino también presionar a las autoridades para que tomen medidas efectivas y garantizar la seguridad de la comunidad en Mogotes y Molagavita.

Temas Relacionados

Gobernador Santander sanciónTarabitaTarabita peligrosaRiesgo niños río Chicamocharío ChicamochaMulta funcionarios SantanderAccidente tarabitaColombia-Noticias

Más Noticias

Ruta escolar inmovilizada en Bogotá deja a niños en la calle esperando y genera debate por procedimiento de tránsito

La situación generó un debate en redes sociales sobre la aplicación de normas y la seguridad en el transporte de menores, con opiniones divididas entre la defensa del operativo y críticas a la falta de coordinación con la institución educativa

Ruta escolar inmovilizada en Bogotá

Resultados del Baloto sábado 29 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados del Baloto sábado 29

Lotería del Cauca resultados del 29 de noviembre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería colombiana ofrece un premio mayor de $8.000 millones y más de 30 secos millonarios

Lotería del Cauca resultados del

Declaran alerta naranja en ocho municipios de Córdoba por riesgo de rebose en el embalse Urrá I

Las autoridades ambientales y departamentales advirtieron que las intensas lluvias han elevado de forma crítica los niveles del río Sinú. La CVS pidió vigilancia constante en las zonas ribereñas y activó los protocolos de emergencia

Declaran alerta naranja en ocho

Revelan correos internos del Banco Agrario que exponen créditos millonarios ligados a la familia Alcocer: entidad aclara que no fueron aprobados

Empresas de los hermanos de Verónica Alcocer participaron en gestiones financieras por varios miles de millones, pero el Banco Agrario aseguró que varios de esos créditos nunca se desembolsaron por no cumplir requisitos y que el traslado de una sucursal al edificio donde tienen propiedades se hizo por motivos técnicos y sin beneficios para la familia

Revelan correos internos del Banco
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Deportes

Millonarios disputará la Copa Sudamericana

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0