Periodista víctima del robo de su camioneta contó qué se dijeron entre sí algunos de los detenidos de ‘Los del carro rojo’: “Su jefe les pondría el abogado”

Este nuevo caso se presentó en una de las calles del barrio Quinta Paredes, en la localidad de Teusaquillo la noche del viernes 28 de noviembre, mientras que el hurto a la periodista ocurrió el miércoles 19 de noviembre de 2025 en el barrio Normandía, de Engativá - crédito redes sociales

A pesar de que cada semana en Bogotá las autoridades en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán y de la Policía Metropolitana logran importantes resultado en contra de la delincuencia, uno de los principales dolores de cabeza de la administración distrital es el hurto a vehículos de alta gama: las camionetas.

Uno de estos episodios dejó como víctima a la periodista Ana María Vélez, que justo cuando iba llegando a la casa de su pareja sentimental fue abordada por un grupo de ladrones (miércoles 19 de noviembre), y que días después de los hechos, se sumó a otro caso relacionado: la caída de una empresa criminal dedicada al robo de esta clase de automotores: ‘Los del carro rojo’, cuyos detalles del operativo se conocieron el miércoles 27 de noviembre.

A la relación entre ambos casos se suma el más reciente hecho de inseguridad en la capital que se registró la noche del viernes 28 de noviembre en la localidad de Teusaquillo, en el que un grupo de ladrones bajo la misma modalidad, vio frustradas sus intenciones de quedarse con la camioneta de una pareja que llegaba a su residencia (igual que Vélez) en el sector de Quinta Paredes.

Por fortuna la alarma del barrio se activó, y a pesar de que uno de los malhechores disparó en varias ocasiones para evitar que los vecinos desde las ventanas advirtieran de los hechos, el robo no se pudo consumar.

Vélez le contestó al alcalde Galán - crédito @Anitavelez9/X | @CarlosFGalan/X

Debido a todo lo anterior, y luego de que el mismo alcalde Galán hizo una publicación en su cuenta de X el 27 de noviembre resaltando que los siete capturados del operativo que dejó la desarticulación de ‘Los del carro rojo’, “un juez dictó medida intramural contra siete criminales, lo que significa que seguirán tras las rejas”.

Sin embargo, y como respuesta a ese mismo mensaje del mandatario local en su cuenta de X, la periodista víctima de la inseguridad en Bogotá le replicó al gobernante que dicha resolución podría estar en entredicho.

Todo porque Ana María Vélez resultó siendo una de las víctimas de estos siete delincuentes, y gracias a la conversación que escuchó otro de los ciudadanos afectados que, como ella, tuvo que ir a identificar a los maleantes, contó que estos siete ladrones estarían confiados y hasta relajados porque pronto podrían recobrar la libertad.

“Cuando fui a tratar de identificarlos se burlaron en mi cara, se reían, me hicieron gestos vulgares y uno de ellos fingió con su mano tener un arma y dispararme. Un gesto amenazante. Decían que su jefe les pondría el abogado que siempre los ayuda a salir en libertad”, dijo ella en su publicación de X.

El angustiante relato de Ana María Vélez tras ser víctima de un asalto en Bogotá - crédito @nitavelez9/X

Periodista Ana María Vélez pidió al alcalde Galán que no dejen en libertad a ‘Los del carro rojo’

Por tal motivo, Infobae Colombia habló con la misma periodista, y contó mayores detalles de cómo fue aquel día en el que los hoy detenidos le hicieron señas intimidantes.

“Lo primero es aclarar es que sí, efectivamente yo tuve que ver a los delincuentes, los siete. Ellos me vieron a mí perfectamente. Fue una, una forma de enfrentarse a ellos, que no debería ser lo habitual, pero bueno, así ocurrieron las cosas y ellos hicieron todos esos movimientos amenazantes, me miraban, me hacían gestos, me hacían pistola, me hacían literalmente como si tuvieran un arma en la mano, y me amenazaban a mí y a otra de las víctimas que estábamos ahí”, inició su declaración la periodista víctima de la delincuencia en la capital.

Además de Vélez, ella explicó que hubo otras cuatro víctimas del robo de sus camionetas (igual que a la comunicadora y presentadora), y los hoy detenidos “se reían entre ellos”.

“Una de las víctimas que tuvo la oportunidad esa noche que los capturaron la subieron también a la panel (vehículo institucional) donde se los llevan después de la captura. Esta víctima alcanzaba a escucharlos hablar y, cuando ellos estaban hablando del jefe de ellos, que habitualmente les conseguía (un abogado defensor) que frescos, que tranquilos, que ellos sabían que el jefe no los iba a dejar y que les iba a poner el abogado que siempre los ayudaba a dejar en libertad”.

Los siete detenidos que hacen parte de la organización delincuencial 'Los del carro rojo': se dedicaban a robar camionetas de alta gama en varias zonas de la capital - crédito Mebog

Adicional a lo anterior, y una de las primeras ideas que se le vino a la mente en ese momento, y como una forma de deducir por qué todo ellos estaban tan tranquilos, Vélez dijo que “se podría incluso dar a pensar o, o uno podría inferir que algunos de ellos ya han estado detenidos y los han dejado previamente en libertad”.

Por todo lo anterior, y sumado al mensaje que dejó el día siguiente del robo de su camioneta, la periodista le hizo una solicitud al alcalde Mayor.

“Mi petición al alcalde Galán si es que se refuerce la seguridad en toda la ciudad, que duplique el número de policías en las calles, en las noches, patrullando de forma permanente, muchos más. O sea, tienen que triplicar de verdad la gente que está trabajando en las noches en la ciudad de Bogotá para evitar que más hurtos de estos se sigan cometiendo o para que los puedan atrapar en flagrancia, de tal forma que puedan pues ser judicializados de una forma más ágil y más rápida y puedan desmantelar las organizaciones”, destacó la presentadora de noticias y jefe de prensa.

Siguiendo con esa misma línea argumentativa, Vélez dijo que hay que ir al problema de fondo: “Pero las organizaciones van más allá de los que ejecutan los hurtos en las noches”.

Vélez espera que su petición surta efecto y que los siete detenidos no queden en libertad - crédito @anitavelez09/IG | @carlosfernandogalan/IG

“Digamos que esos son jóvenes que lo hacen, pero ellos solamente son un eslabón de la cadena. La cadena delincuencial es mucho más amplia y tienen que llegar a la raíz, que son los que están ordenando a estos muchachos jóvenes a cometer los delitos”, agregó la periodista.

Además de Carlos Fernando Galán, el otro llamado fue para la justicia: “A los fiscales y a la policía judicial que sigan buscando muchas más pruebas que permitan que los próximos juicios que haya, las audiencias que se vienen por lo menos esos siete que capturaron de la denominada banda del Carro Rojo, pues realmente queden en la cárcel”.

Al final de su declaración a Infobae Colombia, Vélez recalcó que “queden en la cárcel y no vayan a salir, porque, pues hasta ahora hay una medida de aseguramiento, pero, pues todavía hay mucho camino que recorrer y muchas más pruebas que recoger y recaudar para que ellos de verdad puedan pagar por hurto calificado y los demás delitos que en este momento, se les ha endilgado”.

El alcalde Galán compartió en sus redes sociales los detalles del operativo de captura de 'Los del carro rojo' - crédito @carlosfernandogalan/IG