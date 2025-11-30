Operativo policial frustra distribución masiva de alcohol ilegal en Medellín

La Policía de Medellín incautó más de diecisiete mil botellas destinadas a la falsificación de licor adulterado en el barrio Naranjal - crédito Policía Antioquia

Miles de botellas de licor aguardaban ser llenadas con bebidas embriagantes adulteradas en una bodega del barrio Naranjal, en el centro de Medellín (Antioquia).

Este descubrimiento se realizó tras un operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que identificó en el lugar un enorme lote compuesto por 17.296 botellas vacías, todas listas para suplantar productos de marcas reconocidas de whisky y tequila.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención, según el brigadier general Willian Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, surgió luego de que una patrulla observara movimientos irregulares en una bodega de reciclaje.

Durante la inspección, los uniformados hallaron también una caja con botellas de whisky que fue enviada para estudios técnicos, así como una gran cantidad de materiales destinados a la falsificación.

El operativo policial reveló una bodega equipada para producir y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas a gran escala en Medellín - crédito Policía Antioquia

El oficial explicó: “Durante la inspección también se incautaron elementos utilizados para la falsificación de licor importado, entre ellos ocho mil calcomanías, 10.000 tapas originales, trescientas bolsas de tela de marcas reconocidas y cinco mil cajas originales, componentes que evidencian la capacidad del sitio para producir y distribuir licor adulterado a gran escala”.

El operativo, que se convierte en un golpe a las redes de falsificación y distribución ilegal, evidenció la dimensión del problema: “Un importante y contundente resultado en materia de seguridad y salud pública hemos realizado en las últimas horas en la ciudad de Medellín, cuando una patrulla de vigilancia que realizaba recorrido por el barrio Naranjal observó movimientos irregulares en una bodega de reciclaje ubicada en este sector y, al verificar la situación, nuestros uniformados hallaron en total en el lugar diecisiete mil doscientas noventa y seis botellas”, afirmó el brigadier general.

El comandante advirtió sobre las repercusiones para la salud de los consumidores y emitió una recomendación enfática: “Queremos recordar a la comunidad las siguientes recomendaciones fundamentales para evitar séptimas de consumo de licor adulterado: compre únicamente en establecimientos reconocidos y verifique que las botellas cuenten con sus sellos de seguridad intactos”.

La Policía mantiene activa la investigación para frenar la circulación de bebidas ilegales y proteger a la ciudadanía.

Las autoridades decomisaron ocho mil calcomanías, diez mil tapas originales y cinco mil cajas para envasar licor falsificado - crédito Colprensa

Incautan decenas de botellas de licor adulterado en Bogotá

La incautación de aguardiente adulterado destinada a la venta durante la noche de Halloween en el occidente de Bogotá derivó en la detención de dos individuos, luego de que agentes de la Policía identificaron irregularidades que pusieron en alerta a las autoridades locales.

El operativo se desarrolló en la calle 72 con carrera 102, lugar donde la actitud sospechosa de los ocupantes de un vehículo motivó a los uniformados a realizar una inspección minuciosa. De acuerdo con el reporte oficial, los policías detectaron que los hombres “mostraban signos de nerviosismo”, lo que llevó a una revisión apremiante del compartimiento de carga del carro.

Al inspeccionar el contenido, efectivos policiales descubrieron varias cajas con botellas de aguardiente que carecían de los sellos oficiales requeridos para el expendio legal. El hallazgo de estos envases sin las certificaciones reglamentarias constituyó una señal inequívoca de adulteración o manipulación, poniendo en riesgo la integridad de los consumidores.

Una de las autoridades responsables de la requisa precisó: “Los envases no cuentan con los sellos que exige la ley para la distribución y venta de bebidas alcohólicas, lo que evidencia que han sido intervenidos de forma irregular”.

Los sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la nación - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el interrogatorio inicial, los dos hombres, de treinta y tres y cuarenta y cinco años de edad, intentaron respaldar su posesión de las cajas. Alegaron ser empleados de una empresa fabricante de bebidas alcohólicas y exhibieron documentación que supuestamente acreditaba su relación con firmas reconocidas en el sector.

Sin embargo, la verificación a cargo de las autoridades dejó en evidencia que ninguna de las personas tenía vínculos laborales con la industria licorera y que los documentos presentados resultaron falsos. “Después de revisar sus antecedentes y los papeles aportados, confirmamos que no existe registro laboral con compañías licoreras autorizadas”, señalaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Finalizada la intervención, los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ambos deberán enfrentar cargos que incluyen delitos contra la salud pública y fraude en productos de consumo masivo. Las sanciones previstas, según el ente acusador, pueden superar los doce años de prisión.