Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

El Ministerio del Interior exige sanciones ejemplares por la violencia de hinchas de Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Itagüí - crédito Colprensa

El Ministerio del Interior de Colombia solicitó sanciones ejemplares por las agresiones cometidas por hinchas de Atlético Nacional contra presuntos simpatizantes de Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano de Itagüí, Antioquia.

Varios videos que circularon en redes sociales mostraron la brutalidad con la que los seguidores del equipo antioqueño golpearon a personas señaladas de pertenecer a la hinchada rival, un episodio que derivó en alarma tanto en el entorno del fútbol colombiano como en el Gobierno nacional.

Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, expresó a través de su cuenta oficial de X la preocupación de la cartera: “Vemos con profunda preocupación la forma en que reiterativamente se acude a la violencia en los momentos previos a los partidos del club @nacionaloficial por parte de sus hinchas”, expuso el funcionario.

Videos difundidos en redes sociales muestran agresiones brutales de aficionados de Nacional contra presuntos hinchas de Junior de Barranquilla - crédito redes sociales/X

Los hechos en el estadio de Itagüí y la respuesta gubernamental

El incidente ocurrió durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, cuando supuestos hinchas visitantes fueron identificados y golpeados por aficionados locales.

Al menos dos personas fueron alcanzadas y arrojadas desde la tribuna, tras la revisión de su identidad y la comprobación de su procedencia ajena a Antioquia o ausencia de elementos alusivos a Nacional. Este episodio se produjo a pesar de que las autoridades no habían autorizado el ingreso de barras ni de públicos visitantes para ese partido.

El Ministerio del Interior enfatizó la necesidad de establecer rutas de diálogo y prevención entre las autoridades locales y las directivas de Atlético Nacional. “Desde el Ministerio se pidió emitir sanciones ejemplares para quienes aparecen en los videos golpeando de manera brutal a varias personas, presuntamente hinchas del Junior de Barranquilla”, precisó Rondón.

Es de mencionar que, incluso antes del partido, ya se había registrado una agresión al autobús del equipo visitante,que evidencia una escalada de violencia preocupante.

Acciones y medidas adoptadas tras los hechos de violencia

Las medidas de seguridad para el partido en Barranquilla incluyen 950 policías, 140 cámaras y estrictas restricciones de ingreso al estadio - crédito Colprensa

En respuesta a estos sucesos, el viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos solicitó a la Alcaldía de Medellín la realización con carácter urgente de la sesión semanal de la Comisión Local de Fútbol, instancia en la que se abordará el tema a pesar de que los hechos ocurrieron en Itagüí.

“La gravedad de lo sucedido amerita un análisis conjunto de las autoridades municipales y deportivas”, puntualizó el viceministerio. Las autoridades buscan reforzar los controles en los estadios, mediante la restricción de ingreso a barras visitantes y el fortalecimiento de la logística y seguridad, coincidiendo con lo dispuesto para el próximo encuentro entre Junior y Atlético Nacional en Barranquilla.

Preparativos y medidas de seguridad para el partido en Barranquilla

De cara al partido de vuelta entre Junior y Atlético Nacional, agendado para el domingo 30 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, las autoridades locales y distritales han tomado una serie de precauciones extraordinarias.

No se permitirá el ingreso de barras visitantes ni de hinchas visitantes, en línea con lo establecido en los recientes compromisos del equipo tiburón en su estadio.

El dispositivo de seguridad incluirá la presencia de 950 policías y 140 cámaras de vigilancia en el escenario y sus inmediaciones. Adicionalmente, la venta y consumo de bebidas estará restringida a puntos autorizados, y quedará prohibido el acceso al estadio con botellas de vidrio, armas de fuego, objetos contundentes, correas con hebillas, alimentos, bebidas o bolsos de gran tamaño. Tampoco ingresarán personas bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

El secretario de Gobierno de Barranquilla, Ángelo Cianci, reiteró la importancia de llegar temprano y acatar las directrices de organización: “Todos los asistentes deben mantener una actitud de respeto y buen comportamiento, siguiendo las indicaciones de la logística y garantizando que las salidas de emergencia estén siempre libres”, citó Blu Radio.

El Viceministerio para el Diálogo Social solicitó una sesión urgente de la Comisión Local de Fútbol para analizar la violencia en los estadios - crédito Atlético Nacional

El contexto deportivo y logístico

Fuera del plano de seguridad, Atlético Nacional debió ajustar su logística de viaje a Barranquilla debido a inconvenientes con las aeronaves Airbus A320 reportados por la aerolínea. El club antioqueño logró completar su desplazamiento sin mayores contratiempos y estará listo para afrontar el compromiso con Junior.

En términos deportivos, Junior llega como líder del Grupo A en la Liga BetPlay 2025-2, después de una seguidilla de 10 partidos invicto ante el equipo paisa, acumulando seis victorias y cuatro empates.

El compromiso en Barranquilla, previsto para las 06:30 p. m. del domingo, cuenta con una logística reforzada para evitar nuevos episodios de violencia y propiciar un ambiente seguro para los aficionados.