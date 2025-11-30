Detienen a dos hombres tras presunto caso de robo en Medellín: uno de los capturados sería un reconocido creador de contenido

El joven protagonizaría peligrosas maniobras en las vías de la ciudad - crédito j_ct/Instagram

Las autoridades de Medellín capturaron a dos sujetos señalados de haber intentado robar una motocicleta y previamente de hurtar un local comercial.

El caso cobró notoriedad porque uno de los detenidos sería Juan Diego Gutiérrez, conocido en redes sociales como Juancito, famoso por publicar videos de maniobras peligrosas e ilegales en moto ante sus más de 40.000 seguidores en Instagram.

El joven, que sería reconocido como 'Juancito', fue agredido por algunos testigos del hecho - crédito @DenunciasAntioquia/X

Según la Policía Metropolitana de Medellín, varios testimonios apuntan a que Gutiérrez y Stiven Rodríguez, el otro capturado, habrían participado en el robo a un local en el barrio Santa Lucía, el jueves 27 de noviembre, de donde habrían hurtado ropa, celulares y joyas.

El presunto delincuente cuenta con una amplia acogida en redes sociales por sus peligrosas maniobras en moto - crédito j_ct/Instagram

El abogado Eddy Banoy, representante de una de las víctimas, explicó en declaraciones a Q´hubo que, tras este primer hurto, los mismos sujetos habrían intentado robar una moto Honda 750, pero un conductor frustró el intento al cerrarles el paso.

Durante este segundo intento de robo, los presuntos asaltantes dispararon con un arma traumática contra el vehículo de la persona que los interceptó. Testigos de la escena lograron detener a Rodríguez, mientras que Gutiérrez escapó y se ocultó en un asilo, donde finalmente fue capturado por la policía.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y podrían enfrentar cargos por hurto agravado, falsedad marcaria, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno.

Este sería el momento de la captura del presunto delincuente - crédito @DenunciasAntioquia/X

El contenido polémico de Juancito, hoy señalado por robo

La publicación de videos en los que se cometen maniobras peligrosas a bordo de motocicletas ha convertido a ciertos usuarios de redes sociales, como Juancito, en referentes de una tendencia que preocupa a las autoridades de Medellín.

El material, que frecuentemente muestra imprudencias y conductas temerarias, pone en riesgo la integridad de numerosos ciudadanos y promueve la imitación entre seguidores.

Los detenidos habrían robado ropa, celulares y joyas de un local en el barrio Santa Lucía antes de intentar hurtar una Honda 750 - crédito _J.ct/Instagram

La captura de supuestoscreadores de contenido en la ciudad no constituye un hecho aislado. De acuerdo con políticas impulsadas por la Alcaldía de Medellín, se han endurecido las acciones contra creadores de contenido digital que incurren en infracciones de tránsito o hechos tipificados como delitos.

La Secretaría de Movilidad de Medellín, atendiendo a una directriz del Ministerio de Transporte, conformó en julio de 2025 un grupo especializado encargado de tramitar procesos sancionatorios utilizando videos y fotografías difundidos públicamente en redes, como soporte para aplicar sanciones a conductores infractores.

El mecanismo se implementó, según información oficial, tras un incremento en la difusión de contenidos que incitan a la realización de maniobras peligrosas en vías públicas. Así lo ejemplifica el caso de Steven Tangarife Caicedo, conocido en el mundo digital como Mr. Steven, que perdió su licencia de conducción por protagonizar varias infracciones de tránsito y grabar actos que representan un peligro para la vida de su acompañante y otros actores viales.

Según fuentes de la Secretaría, otros seis creadores de contenido enfrentaron la cancelación de sus licencias por razones similares en los últimos meses.

Por su parte, Juancito permanece bajo custodia tras pasar la noche en el búnker de la Fiscalía, y está por determinarse su posible responsabilidad en los hurtos calificados y otros delitos atribuidos.

Juan Diego Gutiérrez, conocido en redes sociales por maniobras peligrosas en moto, suma más de 40.000 seguidores en Instagram - crédito _j.ct_/Instagram

Mientras tanto, las redes sociales del mencionado personaje se inundaron de reacciones al respecto: “Este es el que capturaron por fletero ?” ; “Con razón vendía joyas, puro oro robado 🦆😆" ; “Y esa moto es robada o se la compro legal con lo de los robos?” ; “No es juancito es ladroncito😂“; ”Juancito el ladroncito, bien creído que era y dizque robando JAJAAJJJAJAJJAJA" ; “No solo lo agarrón !! La pela que le dieron!!! Robando cadenas de oro para su negocio y motos!! Esperemos el video que esta muy bueno!! (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.