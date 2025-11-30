Colombia

Cambiarán la tumba de Diomedes Díaz antes del aniversario número 12 de su muerte

Familiares y seguidores expresaron preocupación por el estado actual del sepulcro

La estructura sufrió algunos daños, por lo que tuvo que ser intervenida - crédito Instagram

El anuncio de una nueva tumba para Diomedes Díaz en Valledupar (Cesar) despertó todo tipo de reacciones entre los admiradores del recordado cantante, a pocos días de cumplirse 12 años de su fallecimiento, fecha en la que el sepulcro se llena de visitantes, que no solo le rinden homenaje, sino que creen que visitarlo trae la buena suerte.

Ante esta situación se pronunció la familia del artista, que informó que la renovación del sepulcro en el cementerio Jardines de Ecce Homo estará lista antes del 22 de diciembre, fecha en la que se conmemora el aniversario del llamado “Cacique de La Junta”.

Elver Díaz, hermano del intérprete, comunicó la decisión a través de un video difundido en su cuenta de Instagram, en la que agradeció la lealtad de los seguidores y solicitó mayor responsabilidad en el cuidado del monumento para aquellos que lo visitan.

Hermano de Diomedes Díaz relató
Hermano de Diomedes Díaz relató que harán cambios en la rumba antes del aniversario número 12 de la muerte del Cacique - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

“Aquí estamos en la tumba de nuestro Cacique y quiero decirles que ya los hijos de Diomedes están al frente de esto y antes del 22 de diciembre, que cumple años de fallecido, ya va a estar la nueva tumba. Quiero decirle a todos los seguidores que gracias por venir siempre aquí a acompañar a nuestro Cacique, pero esto tenemos que cuidarlo, vea, aquí ya dañaron esto, pero bueno. Ya, si Dios quiere, antes del 22 va a estar la nueva tumba de, de nuestro cacique”, dijo Elver Díaz en su publicación.

¿Por qué harán cambios a la tumba de Diomedes Díaz?

La noticia se conoció luego de que se reportaran daños en la estructura actual, presuntamente ocasionados por visitantes, lo que desató la acción por parte de los familiares, que se encargarán de reformar la tumba, que ya es considerada como un monumento para todos los amantes de la música vallenata.

Este hecho provocó sorpresa entre los admiradores. Incluso, algunos de ellos solicitaron a la familia Díaz que acuda con mayor frecuencia al cementerio para prevenir nuevos incidentes que puedan afectar el lugar donde reposan los restos del artista, debido a que la indignación de la comunidad ante el estado de la tumba.

Cabe mencionar que, desde diciembre de 2013, la tumba de Diomedes Díaz se ha consolidado como uno de los lugares más concurridos de Valledupar, recibiendo a seguidores provenientes de distintas regiones de Colombia y del extranjero, que conocen la historia del artista y lo recuerdan con cariño.

Pese a que estos visitantes acuden para rendir homenaje a la memoria del cantante y acercarse a su legado musical, que sigue vigente en la cultura vallenata, hay quienes aprovechan para hacer desmanes, por lo que se hizo un llamado al cuidado de la tumba.

Seguidores de Diomedes Díaz visitan
Seguidores de Diomedes Díaz visitan la tumba frecuentemente - crédito @vallenatizate/Instagram

Números de la suerte de Diomedes Díaz

Hay varios números que se asocian directamente al cantante vallenato que sigue siendo reconocido a nivel nacional e internacional por sus frases, su historia y las letras de sus canciones. Joaco Guillén, amigo de Diomedes los ha reiterado en diferentes oportunidades:

  • Número de su tumba: 1108
  • Mes y día que nació: 0526
  • Mes y día de su muerte: 1222
  • Día y año de fallecimiento: 2213
  • Día de la Virgen del Carmen y día de la muerte del artista de vallenato: 1622
Diomedes Díaz es considerado por
Diomedes Díaz es considerado por sus seguidores como un referente para ganar loterías - crédito Montaje Infobae Colombia

Pese a que estas son las sugerencias oficiales, algunos de los fanáticos se han atrevido a hacer sus propias combinaciones y aseguran que les ha funcionado para ganar juegos de chances y loterías a lo largo de los años, por lo que es común encontrar en las redes sociales las historias de aquellos que le apuestan a la suerte a nombre de Diomedes Díaz.

