“Mi nombre fue puesto como inadmisible”: Petro reveló señal que habría recibido de un país extranjero

La confrontación reciente entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez volvió a escalar tras una afirmación que el jefe de Estado hizo en redes sociales.

En un mensaje publicado en X, el mandatario relató que, años atrás, su nombre habría aparecido marcado como “inadmisible” en los sistemas migratorios de Canadá, una revelación que llamó la atención por las tensiones internacionales que enfrenta y por su situación actual con Estados Unidos.

La discusión se dio en medio de una seguidilla de mensajes cruzados que ha impulsado el intercambio entre ambos líderes..

El presidente señaló que este antecedente migratorio surgió cuando aún no existían restricciones de ingreso a Estados Unidos, país que recientemente le retiró la visa.

En ese contexto, Petro aseguró que, durante gobiernos anteriores, había viajado sin contratiempos, hasta que se enteró de la supuesta alerta. El mandatario sostuvo que la inclusión en esa categoría se habría dado en un periodo que coincide con sus debates parlamentarios sobre información relacionada con grupos armados ilegales.

Según el presidente, el episodio ocurrió después de recibir grabaciones que mencionaban a algunas figuras del escenario político nacional.

En su publicación, afirmó que esos audios fueron entregados años atrás y que hicieron parte de discusiones públicas que impulsó en su trayectoria legislativa. El mandatario expresó que, con base en esos hechos, encontró su nombre señalado en los registros migratorios de Canadá sin haber tenido antes dificultades para ingresar.

En el mensaje divulgado, Petro puntualizó: “Pero en gobiernos anteriores a los suyos visitaba el Canadá sin problemas, sucedió que mi nombre fue puesto en los computadores de migración canadiense como ‘inadmisible’, y así todos mis compañeros y compañeras que hicieron la paz hace 34 años”.

Con esa frase, aseguró que aquel registro abarcó a personas que participaron en el mismo proceso de desmovilización. Sin embargo, no especificó si la catalogación continúa vigente o si fue retirada posteriormente.

La publicación también incluyó una referencia directa a Estados Unidos. El presidente sostuvo que las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno de ese país, entre ellas el retiro de su visa, respondían a sus pronunciamientos sobre la situación en Gaza y a temas relacionados con seguridad marítima. En sus palabras: “Ahora los EE. UU. han repetido esta acción, solo por mi posición contra el genocidio en Gaza y la muerte de lancheros pobres del Caribe”.

Petro insistió en que sus declaraciones han sido interpretadas de manera errada y que no tienen relación con actividades ilícitas. Agregó que durante su administración se han realizado incautaciones significativas en zonas del Caribe, un punto que reiteró en ese mismo mensaje.

Según indicó, esos operativos se han llevado a cabo con lineamientos que priorizan procedimientos sin afectaciones a la población.

En otra parte de la publicación, el mandatario dijo: “Canadá es autónoma en sus decisiones pero injusta como EE. UU. en las decisiones que ha tomado contra una organización que se planteó la democracia como objetivo, que hizo la paz hace 34 años y no ha incumplido su palabra desde entonces”. Con ese comentario, el presidente relacionó la supuesta anotación migratoria con el proceso de reintegración de la organización política a la que perteneció en el pasado.

El jefe de Estado también mencionó al exmandatario Álvaro Uribe Vélez y vinculó su afirmación a decisiones tomadas por funcionarios diplomáticos de ese periodo.

Según Petro, en Canadá “nunca se ha hecho una revolución” y existen normas que restringen el ingreso a personas que hayan participado en movimientos de ese tipo en distintos países de la región.

Para el presidente, esa diferencia histórica explicaría algunas de las disposiciones adoptadas por las autoridades migratorias canadienses.

Al final de la publicación, Petro sostuvo que cada Estado tiene criterios propios en materia de control migratorio y que esas decisiones deben ser respetadas.

Sin embargo, reiteró su desacuerdo con las medidas que, según él, han impactado a personas vinculadas al proceso de paz ocurrido décadas atrás.

Con ese argumento, el mandatario insistió en que las restricciones no deberían recaer sobre quienes han cumplido los compromisos establecidos en su desmovilización.

Tras los mensajes del presidente, Álvaro Uribe Vélez respondió en su cuenta de X. El exmandatario negó las afirmaciones y agregó que el presidente debía evitar “alucinaciones”, aludiendo a los señalamientos mencionados.

Uribe planteó que, si existía un objetivo distinto detrás de esas acusaciones, debía expresarlo con claridad para evitar nuevas tensiones.

La discusión entre ambos dirigentes se sumó a otros intercambios recientes sobre asuntos políticos, diplomáticos y judiciales.

El tema migratorio, que surgió a partir de los comentarios del presidente, abrió nuevas preguntas sobre la relación bilateral con Canadá y sobre el trasfondo de la afirmación divulgada en la plataforma digital.