La vía Yopal-Aguazul duró cerrada 8 horas por amenaza de explosivos: Autoridades reforzarán la zona

La congestión vehicular y la incertidumbre crecieron entre los afectados; las autoridades mantuvieron acordonado el sector del peaje El Charte

Cierre total de la vía
Cierre total de la vía Yopal-Aguazul por posible amenaza de explosivos - crédito redes sociales / X

El cierre total de la vía Yopal-Aguazul, a la altura del peaje El Charte en Casanare, paralizó la movilidad en una de las principales arterias del oriente colombiano durante poco más de ocho horas.

La medida, adoptada ante la posible presencia de artefactos explosivos en el sector, generó una congestión vehicular de cerca de tres kilómetros y afectó a cientos de viajeros y transportadores, según reportaron medios regionales.

De hecho, siendo las 6:30 a. m., usuarios en redes sociales afirmaron que uno de los explosivos detonó y sostuvieron que las autoridades no se habían pronunciado al respecto o dado una versión oficial.

La emergencia se originó cuando los trabajadores del peaje abandonaron el área tras la alerta, lo que interrumpió el flujo normal de vehículos. En el lugar, la Policía Nacional desplegó unidades especializadas en manejo de explosivos para inspeccionar la zona y verificar si existe algún elemento que represente riesgo para los usuarios de la vía.

La interrupción del tránsito en la ruta oriental de Colombia, debido a la inspección de artefactos sospechosos, mantiene a cientos de conductores varados y sin información clara sobre la reapertura del paso - crédito Redes sociales / X

Técnicos antiexplosivos permanecen en el sitio, mientras la carretera sigue cerrada en ambos sentidos y la presencia policial se mantiene constante, de acuerdo con la información recopilada por El Tiempo.

La falta de información oficial sobre el origen de la amenaza y la ausencia de detalles sobre posibles responsables han incrementado la incertidumbre.

Los viajeros, según versiones recogidas por El Tiempo, han señalado que la Policía mantuvo acordonado el peaje y solicita a la ciudadanía no acercarse al punto mientras continúan los procedimientos técnicos.

Hasta el momento, las autoridades departamentales y nacionales no han emitido un comunicado oficial que esclarezca la naturaleza de los supuestos artefactos ni el avance de la operación.

Unidades antiexplosivos permanecen en el sector mientras la vía sigue bloqueada en ambos sentidos, generando incertidumbre y afectando a quienes transportan mercancías o viajan con sus familias - crédito Redes sociales / X

Los protocolos de seguridad permanecieron activos y la prioridad de los uniformados fue confirmar si hubo manipulación o abandono de elementos sospechosos, así como proceder a su desactivación en caso de que representen una amenaza, según se informó en una rueda de prensa llevada a cabo en el Comando del Casanare.

La prolongada detención y la falta de información han incrementado la tensión entre los usuarios de la vía, quienes permanecen a la espera de una solución que les permita retomar sus desplazamientos con seguridad, en medio de un ambiente de creciente preocupación, según constató El Tiempo.

En su cuenta oficial de X, antes Twitter, Invias ha estado contestando preguntas de usuarios con respecto a la vía Yopal-Aguazul: “se presenta cierre total por evento especial en la vía Yopal - Aguazul, sector Peaje El Charte, PR 92, aplica en ambos sentidos. No hay ruta alterna“.

La vía, siendo las 7:00 a. m., retomó su tránsito con normalidad, sin ningún daño material y desde el Comando del departamento del Casanare, se ha informado que se reforzará la seguridad en la zona.

Explosión en Tunja desata alarma y refuerza seguridad en Boyacá

La vía Duitama-Paipa en Boyacá recuperó la circulación normal tras una alerta por presuntos explosivos que obligó al cierre total del tramo, especialmente en los sectores de Higueras, Surba y Bonza, el 8 de noviembre.

La presencia de objetos sospechosos junto a la carretera generó temor entre los conductores y movilizó a equipos antiexplosivos, pero la inspección descartó cualquier amenaza, ya que se trataba únicamente de unas sillas abandonadas.

Presencia de explosivos en la
Presencia de explosivos en la carretera entre Duitama y Paipa enciende las alarmas en Boyacá - crédito Red+/X

El mismo día, Tunja vivió dos incidentes de seguridad que provocaron alarma. Una volqueta con objetos sospechosos fue abandonada cerca del Batallón Simón Bolívar, lo que llevó a la evacuación de residentes y la activación de protocolos de emergencia.

Mientras los técnicos realizaban una detonación controlada, se produjo una fuerte explosión dentro del batallón, atribuida preliminarmente a la caída de un artefacto explosivo procedente del vehículo.

Las autoridades investigan imágenes de cámaras de seguridad que muestran a varias personas abandonando la volqueta, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar si existe relación entre ambos hechos. Una mujer resultó herida, aunque no se reportaron víctimas mortales. La Policía y el Ejército Nacional mantienen presencia en los puntos afectados y han reforzado la seguridad.

