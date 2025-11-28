Este sería el clásico colombiano que Dua Lipa habría elegido para cantarle a Bogotá en su esperado concierto en El Campín

Dua Lipa regresa a Bogotá con el Radical Optimism Tour y promete sorpresas para sus seguidores en El Campín - crédito X

El regreso de Dua Lipa a Bogotá no solo reactivó la euforia entre sus seguidores, también abrió una ola de especulaciones sobre las sorpresas que prepara para su concierto en El Campín. La expectativa creció aún más cuando en redes apareció un clip que, sin ofrecer imágenes claras, dejó escuchar una voz muy familiar interpretando una melodía cercana para muchos colombianos. La filtración desató un revuelo inmediato, todo apunta a que la artista habría ensayado un clásico de Shakira para incluirlo en su presentación del 28 de noviembre.

La tradición de Dua Lipa de versionar temas locales en cada país que visita ya es conocida. Lo hizo durante sus conciertos en Oceanía, Europa y Estados Unidos, donde acumuló más de medio centenar de covers preparados especialmente para cada público. Para octubre, cuando todavía estaba de gira en territorio estadounidense, la artista había alcanzado 57 versiones distintas; y con los shows en Brasil, Argentina, Chile y Perú, superó con holgura la barrera de 60. Esa dinámica se convirtió en una marca personal, una forma de agradecimiento y también un reto musical que involucra a toda su banda.

En el caso de las canciones en español, la propia artista explicó que el proceso implica un trabajo minucioso junto a su equipo, especialmente porque son temas que deben ensamblarse en poco tiempo y sin perder fidelidad al original. Por eso, para cada ciudad, la elección de un cover requiere días de preparación previa. En Bogotá, todo indica que la pieza escogida sería Antología, uno de los primeros grandes éxitos de Shakira, lanzado oficialmente en 1997 y convertido con los años en un referente emocional para varias generaciones de seguidores de la barranquillera. Esto se dio a conocer por seguidores que se encontraban aledaños a el estadio El Campin y escucharon dicha composición interpretada esta vez por la artista europea.

La posibilidad de que Dua Lipa interprete esta canción no solo resulta simbólica por la influencia global de Shakira, también porque la colombiana vive uno de los momentos más destacados de su carrera, con una gira, Las mujeres ya no lloran, que dominó escenarios en América Latina. Así, la británico-albanesa encontraría un puente natural para rendir tributo a una de las artistas más influyentes del continente.

La cantante vuelve a Bogotá tres años después de su presentación de 2022, en el parque Salitre Mágico, cuando llegó con el Future Nostalgia Tour. En aquella ocasión, sus seguidores llenaron el recinto y el concierto se convirtió en uno de los eventos musicales más comentados del año. Ahora, con el Radical Optimism Tour, la expectativa crece aún más, nuevos arreglos, cambios de escenografía y una producción diseñada para sostener la energía durante una noche completa.

Mientras tanto, el despliegue logístico para el concierto en El Campín ya está en marcha. La organización determinó que el acceso del público comenzara alrededor de las 4:00 p. m., con puertas diferenciadas por localidad. La recomendación para los asistentes era llegar con suficiente antelación, no solo para evitar extensas filas, sino para facilitar la revisión de seguridad y el ingreso ordenado al estadio, especialmente considerando la magnitud del aforo.

El espectáculo está programado para iniciar a las 7:00 p. m., aunque la hora exacta siempre puede ajustarse según la dinámica previa del evento. Autoridades distritales, personal logístico y empresas de seguridad coordinaron un operativo que incluye regulación en los accesos, acompañamiento en la movilidad y despliegue de rutas de transporte público, entre ellas servicios de TransMilenio y rutas zonales que conectan con varios sectores de la ciudad.

Se calcula que la presentación ocupará cerca de tres horas, un tramo en el que la artista irá hilando distintos momentos de su trayectoria, desde los temas que la lanzaron a la fama hasta las piezas más nuevas del Radical Optimism Tour. Todo esto acompañado de un montaje que apuesta por el movimiento constante, cambios visuales precisos y una escenografía de gran escala que mantiene el ritmo en alto de principio a fin.