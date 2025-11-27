Estarían cobrando ilegalmente seguros en las facturas de servicios públicos, según Representante a la Cámara: “Le están metiendo la mano al bolsillo”

Cristian Avendaño advierte sobre seguros añadidos sin consentimiento en facturas - crédito equipo de prensa Cristian Avendaño

El creciente malestar por cobros no autorizados en facturas de servicios públicos ha puesto en alerta a miles de colombianos, luego de que el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, revelara un presunto esquema de cargos adicionales incluidos en recibos de energía, gas y otros servicios sin el consentimiento de los usuarios.

La historia, que hoy genera preocupación en todo el país, comenzó con un video publicado por el propio congresista en redes sociales, donde advirtió que empresas estarían “metiendo la mano al bolsillo” de los ciudadanos sin que estos se dieran cuenta.

En la grabación, Avendaño apareció mostrando varios recibos recaudados en diferentes regiones del país y explicó que múltiples usuarios habrían sido víctimas de cobros por conceptos que jamás autorizaron.

Mencionó casos de Santander, Cali, Cartagena, Cúcuta y Boyacá, donde las facturas incluyen seguros funerarios y de vida bajo nombres como “Protege tu mundo”, “Hogar y Prevención”, “BantiMax Vivienda” o “Esa en casa”.“

Cristian Avendaño denuncia cobros irregulares en las facturas - crédito Cristian Avendaño/X

Están metiéndole la mano al bolsillo a la gente y ni siquiera muchos de ellos se han dado cuenta en el pago de la luz, en el pago del recibo del gas mes a mes”, afirmó el representante, mientras mostraba copias de facturas que, según él, incluían cobros irregulares.

El tono de advertencia del video generó una rápida respuesta de miles de usuarios, quienes comenzaron a revisar sus propios recibos y encontraron cargos similares. La denuncia no tardó en viralizarse, convirtiéndose en un detonante para nuevas quejas en varias ciudades del país.

Avendaño insistió en que estos cobros “nunca fueron autorizados” y recomendó a los ciudadanos revisar minuciosamente sus facturas antes de pagarlas. “Todos esos cobros que les están haciendo a las personas son irregulares porque nunca tuvieron autorización de los usuarios o por lo menos no en los casos en los que nos han denunciado”, dijo en el video, que acumuló cientos de comentarios en las primeras horas.

Facturas donde aparecen los cargos adicionales señalados por el representante Cristian Avendaño - crédito Cristian Avendaño/X

La historia detrás de esta denuncia comenzó con un caso puntual en Barrancabermeja. Un usuario detectó un incremento en el valor de su factura eléctrica y decidió consultar al equipo del representante.

Lo que empezó como un caso aislado terminó destapando un fenómeno nacional. Según Avendaño, desde que publicó el primer hallazgo, comenzaron a llegar reportes de otras ciudades con situaciones similares.

En Cali, usuarios de Emcali reportaron cobros por servicios fúnebres; en Cartagena, clientes de Afinia encontraron el seguro “Protege tu mundo”; en Tolima, Celsia factura seguros SPS; en Cúcuta aparece el concepto “Hogar y protección”; y en Boyacá se menciona “BantiMás Vivienda”.

Tras la presión pública generada por el video, Avendaño amplió su denuncia en una entrevista con Caracol Radio. Allí detalló el proceso detrás de la investigación y confirmó que los reportes han crecido de manera sostenida desde que se publicó la primera advertencia.

“En todo el país hemos venido recibiendo denuncias de cobros que la gente nunca autorizó o que no se sabe cómo les autorizaron y si le están cobrando”, afirmó.

El congresista explicó que ya habilitó un canal para recibir reclamaciones y que su equipo ha comenzado a solicitar información formal a las empresas mencionadas. Una de ellas, dijo, incluso pidió una reunión para buscar soluciones.

La alerta surgió tras múltiples reportes de usuarios sobre cobros que no habían solicitado - crédito Superintendencia de Servicios Públicos

“Estamos indagando con las empresas, les enviamos solicitudes de información. Incluso una de ellas ya me buscó para tener una reunión porque le tienen que brindar una solución a las personas”, sostuvo.

Avendaño también alertó sobre el impacto económico que estos cobros tienen en los hogares colombianos, especialmente en momentos de estrechez financiera.

Según él, muchas familias pagan sus facturas sin verificar en detalle los conceptos incluidos, lo que permite que estos cargos pasen desapercibidos durante meses o incluso años.

Por eso recomendó revisar detalladamente cada factura y, en caso de detectar irregularidades, exigir la devolución del dinero. “Lo primero es que la gente mire el detalle de esta factura y pueda hacer su reclamación”, señaló.