Paloma Valencia retó a Petro a revelar las cuentas de Ricardo Roa tras sanción del CNE a su campaña: “Lo descubrieron”

El Consejo Nacional Electoral advirtió que se superó el umbral en $5.300 millones

Paloma Valencia envió duro mensaje a Petro por fallo del CNE - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia se pronunció sobre la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña del presidente Gustavo Petro por la violación de topes electorales, que fue de $5.300 millones.

Según el CNE, en primera vuelta, el tope fue vulnerado en $2.459 millones y la omisión total de reportes fue de $2.611 millones. En segunda vuelta, la violación de topes fue de $583 millones y la omisión de gastos alcanzó los $1.087 millones.

Valencia respaldó los hallazgos de la autoridad electoral: “El Consejo Nacional acaba de reconocer lo que todo el mundo sabe: Gustavo Petro se voló los topes electorales. Lo descubrieron varias investigaciones periodísticas”, indicó la congresista.

La senadora respaldó los hallazgos del CNE sobre la campaña de Petro - crédito montaje Infobae Colombia (Catalina Olaya/Colprensa - Colprensa)

En ese sentido, instó al jefe de Estado a presentar públicamente los movimientos de dinero de Ricardo Roa, su exgerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, publicando un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) que deje en evidencia esos movimientos.

“Hoy queremos retar al presidente a que saque los informes de la UBI, mostrándonos las cuentas de Ricardo Roa, gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, que nos muestre cuáles fueron los dineros que hubieron (sic) en esa campaña y, sobre todo, que investiguen de dónde vienen”, señaló la congresista.

Paloma Valencia pidió transparencia en los movimientos de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La legisladora aseguró que hay reportes periodísticos que ponen en duda la transparencia de los ingresos de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022. Aunado a ello, advirtió sobre las consecuencias que podrían generarse debido a la violación de topes.

No es solo cárcel, es que según la Constitución, debieran perder la Presidencia, cosa que no va a pasar, porque ya el tiempo se acabó, pero sí es importante que se sepa que nos hicieron trampa”, señaló Valencia.

En desarrollo…

