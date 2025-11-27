Colombia

Revelaron video de líderes religioso asesinados en Guaviare que fueron obligados a cavar su propia tumba

Una grabación recuperada de un celular incautado a alias Morocho permitió a la Fiscalía reconstruir el trayecto final de ocho líderes y feligreses antes de ser asesinados

Guardar
El video hallado en el
El video hallado en el celular de alias Morocho revela los últimos momentos de los ocho líderes religiosos asesinados en Guaviare - crédito Fiscalía/Captura de video

La revelación de nuevas pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación ha permitido avanzar en la investigación sobre la muerte de ocho líderes y feligreses religiosos en la zona rural de Calamar, en el departamento de Guaviare, atribuidos al frente primero Armando Ríos de las disidencias de las Farc.

Entre las evidencias presentadas por el ente acusador, se destaca una grabación hallada en el dispositivo móvil de Excehomo Pabón Amaya, conocico como alias Morocho, que se encuentra judicializado por su presunta participación en estos crímenes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El material audiovisual muestra el último recorrido fluvial de las víctimas.

En el video, captado durante el trayecto por el río Itilla, se distingue únicamente el sonido persistente del motor de la embarcación, mientras los líderes y feligreses, habitantes de Pueblo Seco, viajan hacia el lugar al que habían sido citados por las disidencias.

Las víctimas, líderes y feligreses de Pueblo Seco, fueron vistas por última vez navegando por el río Itilla antes de ser asesinadas - crédito villavicencioprimero/Instagram

Según la Fiscalía, alias Morocho habría sido el encargado de contactar, engañar y trasladar a las víctimas en la embarcación antes de que fueran halladas sin vida.

El video fue recuperado durante la captura de este individuo, quien ya ha sido judicializado por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con la secuencia de hechos reconstruida por la autoridad judicial, el caso tuvo origen a comienzos de abril de 2025. El 4 de abril, dos de las víctimas recibieron una convocatoria para presentarse en la vereda Puerto Nuevo.

Tres días más tarde, el 7 de abril, fueron citadas otras seis personas, quienes debían asistir supuestamente para ser “interrogadas”. La razón formal para llamarlas obedecía a la intención de verificar si existía o no una red del ELN operando en la región.

Los ocho cuerpos corresponden a
Los ocho cuerpos corresponden a e Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón - crédito Fiscalía General de la Nación

Las pruebas obtenidas indicarían que alias Morocho, considerado integrante de las disidencias, habría desempeñado un papel clave al trasladar a los líderes religiosos en la embarcación antes de su hallazgo sin vida.

La Fiscalía sostiene que el registro audiovisual refuerza el relato sobre la forma en que los cuerpos de seguridad irregulares contactaron, engañaron y condujeron a las víctimas hasta el escenario de los hechos.

Al referirse a las citaciones, el ente investigador detalló: “La citación se originó bajo el pretexto de verificar la posible presencia o conformación de una red del ELN en la zona”. Estos elementos se suman al acervo probatorio presentado en la imputación formal contra alias Morocho, quien permanece bajo custodia por su implicación directa en el asesinato de los feligreses y dirigentes sociales del Guaviare.

Detalles de la masacre

El informe emitido el martes 1 de julio de 2025 por la Fiscalía General de la Nación reveló el hallazgo de una fosa común en una zona rural del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, donde fueron exhumados los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos. La entidad atribuyó la recuperación de los restos a un operativo conjunto realizado junto a la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 1 del Ejército Nacional.

Los ocho cuerpos corresponden a
Los ocho cuerpos corresponden a e Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación indica que la desaparición de las víctimas comenzó el cuatro de abril de 2025, fecha en la que dos de los ahora fallecidos fueron requeridos por presuntos miembros de la estructura Armando Ríos, vinculada a las disidencias de las FARC y bajo el mando de alias Iván Mordisco. Posteriormente, el seis de abril, otros seis líderes recibieron citaciones similares en circunstancias que el ente investigador describe como conexas.

Según los hallazgos preliminares, la hipótesis principal sugiere que los responsables del crimen sospechaban que las víctimas pretendían conformar una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región. “Con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido #1 del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación recuperó los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos hallados en una fosa común en zona rural de (el municipio de) Calamar”, detalló la Fiscalía en su pronunciamiento oficial.

Entre las personas asesinadas y enterradas en la fosa común figuran Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.

Temas Relacionados

Masacre GuaviareLíderes y feligreses asesinadosVideo viralHoras antes de asesinato GuaviareExcehomo Pabón AmayaAlias MorochoInvestigación FiscalíaMunicipio CalamarGuaviareRío ItillaColombia-Noticias

Más Noticias

Aumentan estafas digitales por Black Friday 2025: expertos advierten cinco riesgos clave

Especialistas alertan por el incremento de intentos de suplantación digital en Colombia previo al Black Friday

Aumentan estafas digitales por Black

Crisis en la investigación de secuestros por decisión de la Fiscalía, que redujo de 120 a 40 los fiscales especializados

La reestructuración dejó a las autoridades con menos recursos para enfrentar delitos graves, mientras la delincuencia común aprovecha la falta de equipos especializados para operar con mayor impunidad

Crisis en la investigación de

Top 5 estafas más comunes en el Black Friday 2025 en Colombia: así las puedes identificar

En esta temporada de compras, los delincuentes envían mensajes por WhatsApp haciéndose pasar por Amazon, Mercado Libre u otras marcas conocidas

Top 5 estafas más comunes

Ministro Armando Benedetti anunció proyecto para penalizar elaboración y porte de fentanilo

La iniciativa legislativa busca sancionar con mayor severidad la manipulación y distribución de opioides sintéticos, en respuesta al aumento de muertes y la presión internacional

Ministro Armando Benedetti anunció proyecto

Day Vásquez reveló que sostuvo una reunión con Gustavo Petro antes de exponer ante los medios a su hijo, Nicolás: “No lo desconocías”

La exesposa del joven político, que afronta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y fue imputado de al menos seis punibles más, se desahogó en redes sociales y le respondió a su exsuegro, el presidente de la República, que replicó una columna de opinión en la que se le involucra

Day Vásquez reveló que sostuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

El equipo de Pirlo habría

El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali y desata reacciones de los fans

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

La señorita Colombia ganó ‘Miss International 2025′ en Japón: Catalina Duque, nacida en EEUU, había representado a Antioquia en Cartagena

Giovanny Ayala envió emotivo mensaje a los captores de su hijo durante velatón en Villavicencio: “Ellos no, por favor”

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias y gastronomía del Upside Down

Deportes

James Rodríguez podría seguir en

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que picaría en punta por su fichaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, en el empate entre Nacional y Junior

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay